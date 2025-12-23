Dopo il look "clean girl" del 2025, questa tendenza del trucco potrebbe brillare nel 2026.

Per diverse stagioni, la bellezza è stata riassunta in una sola parola: "pulito". Incarnagioni luminose, labbra nude e sopracciglia curate meticolosamente hanno dominato le tendenze (ragazza pulita). Nel 2026, la tendenza cambia. Questa estetica sobria lascia il posto a un ritorno sicuro di sé di un trucco visibile, espressivo e audace. Il minimalismo chic cede il passo a un rinnovato desiderio di creatività.

Il "trucco-trucco": una nuova energia

Questa transizione non rifiuta la ricerca della naturalezza, ma la ridefinisce. La tendenza "makeup-makeup" mantiene la leggerezza del cosiddetto trucco invisibile, reintroducendo struttura e intensità. L'eyeliner torna di moda, gli ombretti diventano più intensi e il contouring torna in versioni più delicate. L'obiettivo: rivelare la personalità piuttosto che nascondere i lineamenti.

Colori e texture audaci

Le tonalità neutre lasciano il posto a marroni caldi, grigi fumosi e riflessi metallici. Il rossetto riacquista la sua pigmentazione originaria, simbolo di sicurezza e audacia. I truccatori celebrano di nuovo la texture: iridescente, opaca, cremosa: tutto è concesso. Questa libertà estetica trasforma il trucco in una tela su cui esprimere le emozioni.

In definitiva, questo movimento riflette un cambiamento di atteggiamento. Dopo aver glorificato la "perfezione naturale" (il trend della "ragazza pulita"), il 2026 mira a celebrare l'individualità. L'idea non è più quella di assomigliare a un ideale, ma di onorare il proprio stile. Tra autenticità, immaginazione e un rinnovato piacere del trucco, il 2026 segna la rinascita di una bellezza più incarnata, vibrante e sicura di sé.