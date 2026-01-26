Malato di recente: dovrei buttare via tutto il mio trucco?

Ti sei appena ripresa da una brutta influenza o da un'infezione debilitante e stai tornando alla tua routine di bellezza come se nulla fosse successo. Eppure potresti aver lasciato dei germi sulla punta del rossetto o sullo scovolino del mascara. È un mito legato all'igiene personale o è realtà? Un esperto ci dà il suo parere.

Gettare via il trucco dopo una malattia: eccessivo?

Nel cuore dell'inverno, virus e batteri proliferano. Potresti averlo sperimentato di recente. Eppure, quando ti ammali, il tuo primo istinto non è necessariamente quello di buttare via il trucco. Perché? Perché hai la sensazione di buttare via soldi e prodotti.

Diciamocelo, buttare via una palette Urban Decay usata pochissimo o un rossetto appena aperto e graffiato è incredibilmente straziante. Tanto che potresti persino conservare il trucco usato oltre la data di scadenza. Hai già carteggiato gli ombretti fino all'ultimo pezzetto e temperato le matite kajal fino a farle dolere al punto da non riuscire quasi a tenerle in mano, quindi non hai intenzione di sacrificare il trucco solo per un semplice raffreddore passeggero.

E ti sbagli. "I prodotti per il trucco applicati direttamente sulla pelle possono ospitare germi. La loro durata dipende dal microrganismo, ma bisogna presumere che possano persistere finché si possiede il prodotto", spiega il chimico cosmetico Perry Romanowski sulla rivista Today . In altre parole, quando un prodotto entra in contatto diretto con la pelle, assorbe lo sporco e diventa, in un certo senso, l'equivalente del paziente zero. I conservanti, anche se spesso criticati, consentono di "sterilizzare" i prodotti a lungo termine ed evitare questo circolo vizioso.

Quando dovresti davvero buttare via il trucco?

Mi dispiace dirlo, ma quasi sicuramente dovrai rinunciare ai tuoi balsami labbra colorati, soprattutto se hanno un applicatore. Sono i prodotti di bellezza più "contagiosi" nella tua trousse. E come ci ricordano gli esperti, "prevenire è meglio che curare, sempre e comunque". Questi prodotti, che brandisci come un'arma di bellezza, sono terreno fertile per i microbi, e questi batteri dormienti rischiano di riattivarsi con la saliva.

"Se hai appena avuto un raffreddore, non butterei via tutto il trucco, ma ti consiglierei di sostituire o mettere da parte i prodotti per le labbra che hai usato mentre eri malata", consiglia il dott. David Lortscher, dermatologo certificato, in un'intervista a Today.

D'altra parte, i prodotti che si applicano con il palmo della mano prima di toccare il viso sono meno rischiosi. Questo vale in particolare per i fondotinta in cialda e i blush in crema in vasetto. Gli esperti sottolineano inoltre che il sistema immunitario dovrebbe fare il suo lavoro e prevenire le ricadute, a meno che non si sia immunodepressi.

Il caso specifico delle malattie degli occhi

Qui non c'è spazio per le negoziazioni. Se soffri di orzaiolo o congiuntivite, è meglio dire addio ai tuoi prodotti essenziali per la cura degli occhi. Altrimenti, la situazione clinica si ripeterà all'infinito e il collirio diventerà una necessità quotidiana. Non lo vuoi. Questi virus che offuscano la vista per un po' sono molto resistenti e, a differenza di altri, non muoiono a contatto con gli oggetti.

Quindi, se ricopra le tue ciglia con uno scovolino del mascara contaminato, i tuoi occhi non te lo perdoneranno e il calvario a cui hai appena evitato ricomincerà da capo. Quindi, fai un piccolo detox al trucco per preservare il tuo prezioso senso della vista e rinfresca la tua trousse se hai qualche dubbio. Eyeliner liquido, ombretto in polvere o in crema, mascara, matita... Sì, dovrai commettere questo crimine e buttare via tutto. E ovviamente, dovrai sterilizzare tutti i tuoi scovolini (sai, quelli che non hai lavato da quando li hai comprati). Come? Con un sapone antibatterico e ripeti il processo una volta a settimana.

Qualche promemoria sulle regole igieniche per un trucco sano

Gli esperti colgono l'occasione per ricordarci alcune buone pratiche cosmetiche. Innanzitutto, non prestare mai il trucco (nemmeno alla tua migliore amica che ti supplica con la sua faccia da Gatto con gli Stivali). Un altro consiglio per i prodotti in barattolo: usa una spatola pulita per applicarli, non le dita. Facoltativo ma non trascurabile: scrivi la data del primo utilizzo del trucco su un'etichetta per assicurarti di rispettare la data di scadenza indicata sul piccolo simbolo.

Gettare via il trucco dopo una malattia non è una cosa da "maniaci ossessivi", ma una misura preventiva. Da qui il vantaggio di rimuovere parte del prodotto dal viso. Dopo aver letto questo articolo, potresti trovare più facile adottare il look "no makeup".