La tendenza "Slavic Face": cosa rivela sugli attuali standard di bellezza

Zigomi alti, sguardo totalizzante ma minaccioso, un viso curato ma inavvicinabile. Tutti vogliono emulare le ragazze slave e appropriarsi di questi tratti fisici conferiti loro dalla nascita. Dopo aver adorato la carnagione di porcellana delle donne coreane, gli internauti sono ora affascinati da questa estetica orientale inattaccabile e dominante. Imitano senza sforzo ciò che fanno le donne slave.

Il “volto slavo”, il nuovo codice estetico

In generale, fantasticare sulle proprie origini è fortemente condannato, ma nel mondo della bellezza è un'abitudine, persino una tendenza. Qualche tempo fa, il grande pubblico disegnava gli occhi a mandorla con l'eyeliner sottolineato per assomigliare alle idol coreane e adottava il look labbra "Brownie Glazed" , seguendo l'esempio di Hailey Bieber e adottando le tecniche di bellezza quasi "brevettate" delle donne nere e sudamericane.

Oggi, le beauty addicted si stanno affermando nell'Europa orientale, emulando l'aspetto civettuolo delle donne slave. Cercano di replicare ciò che le donne con cappelli e spessi cappotti di pelliccia riescono a ottenere in modo naturale e senza esagerazioni: il famoso "sguardo fatale", quello che trafigge dall'interno e dà l'impressione di avere dei grilletti al posto degli occhi.

Sui social media, il "volto slavo", tanto comune quanto l'espressione acida delle parigine, è diventato virale. Tutti si uniscono a questa imitazione. Viso chiuso, guance tirate, sguardo intimidatorio scolpito senza corrugare la fronte, mascella serrata... Questa maschera di marmo, simile a quella delle modelle della Settimana della Moda, si sta affermando come nuovo standard di bellezza collettiva.

Volere ciò che la genetica non ci ha dato

Guance rosee per le temperature gelide, labbra tinte senza l'ombra di un trucco, un viso truccato dalla genetica. Le ragazze nate fuori dai territori slavi adottano questi tratti con l'aiuto di cipria, crema e siero. Invidiano l'aura magnetica delle ragazze slave, e le donne stesse non cercano intenzionalmente di essere così accattivanti.

Inoltre, se sorridono raramente, non è per timore delle rughe o per conformarsi a quell'immagine da mafiose del KGB, ma per rispetto della cultura. Mentre in alcuni paesi il sorriso è uno strumento sociale, persino un catalizzatore di connessione, nei paesi dell'Europa orientale non ha la stessa connotazione calorosa. " Ridere senza motivo è segno di stupidità", recita un proverbio russo. Le ragazze slave non si conformano a uno standard, ma piuttosto a un'usanza. E coloro che provano la "faccia slava" si sottomettono a un dettame fisico.

È sempre la solita vecchia battaglia con i nostri riflessi. Chi ha i capelli ricci sogna capelli lisci, e viceversa. Chi ha gli occhi a mandorla cerca di sembrare più "europeo", e le donne europee stesse allungano le palpebre con l'eyeliner. Questa insoddisfazione cronica sembra essere un sintomo tipicamente femminile. E tendenze come "Slavic Face" non incoraggiano l'accettazione, ma piuttosto il confronto e l'autocritica.

Un ideale globalizzato… ma molto uniforme

Sebbene la tendenza rivendichi un'origine geografica, è in realtà parte di un ideale globalizzato. Filtri, tecniche di trucco , chirurgia estetica e iniezioni hanno gradualmente creato un volto "internazionale": zigomi alti, labbra carnose, naso sottile e pelle liscia.

Il "volto slavo" è quindi meno una realtà culturale che una proiezione estetica. Mostra quanto gli standard siano simili da un paese all'altro. Dietro l'apparente diversità di tendenze, spesso ritroviamo gli stessi criteri, semplicemente ribattezzati con un nuovo nome. Il "volto slavo" è stato deviato dal suo significato originale per diventare l'ennesima ingiunzione. Come se non ne avessimo già abbastanza.

Il blackface è considerato puro razzismo, ma adornarsi con rossetto vermiglio, stivali foderati di pelliccia, un foulard in stile matrioska e vestirsi da ragazza slava fino alla caricatura è perfettamente tollerato. Tuttavia, il "volto slavo", per quanto appariscente, è un segno di appartenenza, non una tendenza. Ricordiamolo: la bellezza ha mille volti e non si adatta a nessuno schema.