Dite addio al fard: questo piccolo accessorio marocchino illumina all'istante l'incarnato

Per aggiungere colore agli zigomi e scaldare l'incarnato, probabilmente usi i famosi blush. Ma presto dovrai mettere via i tuoi portacipria! Un semplice contenitore di terracotta può svolgere questo compito affascinante e sostituire il tradizionale blush. Questo accessorio discreto, che sta nel palmo di una mano, è tutto ciò di cui hai bisogno per ravvivare il tuo trucco.

Un contenitore in terracotta con proprietà cosmetiche

È un accessorio che potrebbe facilmente essere scambiato per un oggetto decorativo o per una stoviglia. Eppure, è sicuramente il posto giusto per i beauty case e le mensole del bagno. Sembra un piatto da tajine in miniatura, ma rivaleggia con i blush più performanti e apprezzati sul mercato cosmetico. Il suo nome? Aker fassi. Il suo potere? Con un semplice tocco delle dita, restituisce colore all'incarnato e sublima il trucco.

Oggetto ambito dagli appassionati di bellezza online, questo piccolo contenitore è il nuovo fulcro della bellezza 2.0. In video diventati virali, l'Aker Fassi rivela tutta la sua portata. Dopo qualche spruzzo, questo strumento svela una tonalità vermiglio che farebbe arrossire persino i più grandi marchi del settore. Eppure, non è un'invenzione recente.

Aker Fassi è una polvere cosmetica tradizionale marocchina, utilizzata da secoli nei rituali di bellezza. Il suo nome deriva da "aker", che significa pigmento, e "Fassi", da Fez, una storica città marocchina rinomata per i suoi artigiani. Questo prodotto è 100% naturale e artigianale, ricavato da petali di papavero essiccati al sole e scorza di melograno finemente macinata.

La promessa di un trucco pieno di vitalità

I video parlano da soli e non hanno nemmeno bisogno di sottotitoli. I creatori di contenuti che provano questo piccolo esercizio di bellezza sono tutti stupiti dai risultati. Devono persino ripassare la stessa zona più volte per sfumare il colore, è così vibrante. Aker Fassi dona un colorito sano e luminoso senza prodotti sintetici. E non serve solo a mettere in risalto gli zigomi e a dare quell'aspetto "appena tornata dalla spiaggia".

Alcune lo usano anche come ombretto o per decorare le labbra. A seconda della quantità applicata sul dito, l'effetto è più o meno intenso. Aker Fassi permette di esplorare tutte le sfumature del rosso sulla stessa superficie. In Marocco, terra di tradizioni e competenze, le donne non usano l'henné solo per valorizzare il proprio aspetto.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Inès (@seni.mph)

I segreti per integrare questo accessorio nella tua routine

Venduto nei suk tra borse di pelle e specchi in stile orientale, anziché sotto luci artificiali al neon insieme a cipria in polvere libera e altri esaltatori dell'incarnato, Aker Fassi ha il vantaggio di essere versatile. Non si limita a una sola parte del viso; trascende i confini delle guance per valorizzare le palpebre con un delicato smoky eye e preparare delicatamente le labbra. Sta a te dosarne la quantità e sfumarla durante l'applicazione.

Un'altra opzione: puoi usarlo anche nella tua routine di cura della pelle . Prendine una piccola quantità e mescolala con acqua di rose, miele o yogurt per una maschera rigenerante e lenitiva. Se desideri un nuovo look e vuoi provare l'attuale tendenza per capelli vivaci, puoi anche mescolarlo con l'henné e lasciarlo agire sul cuoio capelluto. A condizione, ovviamente, che la colorazione a casa sia eseguita correttamente. Un avvertimento prima di adottare questo trucco di bellezza: testa il prodotto su una piccola area della pelle per vedere come reagisce.

Anche se l'era delle ragazze pulite sembra essere finita, è giunto il momento di ravvivare il tuo trucco e aggiungere colore dove finora c'era solo il nude. Aker Fassi è il miglior alleato per la tua creatività.