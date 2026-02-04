Adottata da molte celebrità, questa tendenza di bellezza è destinata a diventare una tendenza importante nel 2026.

Nel 2026, la bellezza prende una nuova piega: meno perfezione ricercata, più autenticità radiosa. Le lentiggini, naturali o ricostruite, diventano il dettaglio chic che fa la differenza. Sul red carpet e nella vita reale, segnano un gioioso ritorno alla "vera bellezza".

Quando le lentiggini rubano la scena

A lungo nascoste sotto strati di fondotinta ultra coprente, le lentiggini stanno tornando di moda. Nelle ultime cerimonie importanti, in particolare ai Grammy, hanno rubato la scena, eclissando il trucco "perfettamente levigato" che in precedenza dominava.

Questa evoluzione segna una svolta: l'obiettivo non è più quello di cancellare ogni dettaglio del viso, ma di evidenziare ciò che lo rende unico. Fondotinta leggeri, texture effetto seconda pelle, blush sfumati e una delicata luminosità lasciano ora respirare la pelle. Le lentiggini diventano un elemento di fascino, un tocco di personalità in più che valorizza il viso senza uniformarlo.

Celebrità che mettono in mostra la loro individualità

Questa tendenza è ampiamente abbracciata dalle celebrità. La cantautrice americana Billie Eilish, ad esempio, ha recentemente sfoggiato un trucco minimalista che metteva in risalto le sue lentiggini, con eyeliner sottile, labbra sfumate e un blush caldo applicato alla perfezione. Il risultato: un look moderno e incredibilmente magnetico.

Anche altre figure come la cantautrice americana Sabrina Carpenter, la cantante britannica Lola Young e Daniela e Lara della girl band americana Katseye hanno adottato questo stile. Alcune lo valorizzano con un leggero illuminante, mentre altre optano per labbra più scure per creare un elegante contrasto. In tutti i casi, il messaggio è chiaro: ciò che un tempo era fonte di insicurezza ora è una firma di bellezza.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da BILLIE EILISH TOURS (@billieeilishtours)

Una bellezza più libera e gioiosa

Questa tendenza è così attraente perché incarna un profondo cambiamento nel nostro rapporto con l'apparenza. Nel 2026, la bellezza celebra tratti unici, tratti distintivi e dettagli che raccontano una storia. Le lentiggini simboleggiano questa nuova era in cui scegliamo di mostrare piuttosto che nascondere, di accettare piuttosto che correggere.

Sui social media, questa estetica si esprime in modo giocoso attraverso finte lentiggini. Utilizzando una matita marrone, un pennarello cosmetico o una tinta specifica, si applicano piccoli punti su naso e zigomi, poi si sfumano leggermente per un effetto naturale. Fissati con uno spray, durano tutto il giorno. Semplice, accessibile e divertente, questo trucco di bellezza permette a tutti di sperimentare senza alcuna pressione.

Una tendenza inclusiva e body-positive

Questo revival è profondamente body-positive perché ci ricorda che il viso non deve essere liscio, simmetrico o "perfetto" per essere bello. I tuoi segni naturali, le tue imperfezioni e il tuo incarnato fanno tutti parte del tuo fascino. E se non hai le lentiggini, hai comunque il diritto di giocare con questa tendenza per divertirti, senza cercare di assomigliare a nessun altro.

In breve, sostenuta dalle celebrità e ampiamente adottata sui social media, questa tendenza sta trasformando il trucco. Non si tratta più di nascondere, ma di rivelare. Una pelle liscia e uniforme non è più necessaria: la bellezza ora si irradia attraverso la personalità, la texture e l'espressione di sé.