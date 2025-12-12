Hai gli occhi verdi? Questo stile di trucco potrebbe rendere il tuo sguardo ipnotizzante.

La content creator di TikTok @michaelaberd svela il trucco perfetto per valorizzare gli occhi verdi: il "look espresso". Questo stile monocromatico nei toni caldi del marrone caffè mette in risalto gli occhi con un'intensità naturale e ipnotica. Perfetto per l'autunno, unisce profondità ed eleganza senza eccessivi sforzi.
Le tonalità espresso sono la base ideale per gli occhi verdi.
Le tonalità Espresso, quei marroni intensi e opachi ispirati al caffè, creano un contrasto lusinghiero con gli occhi verdi, facendoli risaltare come smeraldi. @michaelaberd ne sottolinea la versatilità per un effetto smoky delicato e sofisticato. Applicali come base sulla palpebra mobile e nella piega dell'occhio per un effetto profondità immediato.
Eyeliner con lunga ala e ombretto color bronzo
Disegna un eyeliner nero con un'ala allungata che avvolge l'occhio, creando un accattivante effetto "sirena". Poi sfuma con un ombretto color bronzo per ammorbidire i bordi e aggiungere calore. Questo duo intensifica il verde dell'iride, donando allo sguardo un aspetto tridimensionale.
Fard baciato dal sole per un'armonia generale
Completa il look con un blush effetto bronzo e baciato dal sole, applicato sugli zigomi per un incarnato abbronzato e luminoso. Questo finish uniforma il viso nella palette espresso, collegando occhi e guance per un look uniforme e radioso. Il risultato: un viso fresco e affascinante, pronto in pochi minuti.
@michaelaberd Trucco occhi verdi ☕️ Occhi: @maccosmetics Matita occhi Costariche @Fenty Beauty Eyeliner marrone @Anastasia Beverly Hills Palette soft glam @Sweed Beauty Mascara Viso: @Hourglass Cosmetics Palette ambient Labbra: @Anastasia Beverly Hills Auburn @Charlotte Tilbury Trucco labbra #greeneyesmakeup #espressomakeup ♬ suono originale - michaelaberd
Il look espresso trasforma gli occhi verdi in un elemento magnetico, dimostrando che toni caldi ben bilanciati sono tutto ciò di cui hai bisogno per il massimo impatto. Accessibile a tutti, questa tendenza autunnale invita alla sperimentazione per un look indimenticabile. Provalo per la tua prossima uscita e fai risplendere la tua bellezza naturale.