Hai gli occhi verdi? Questo stile di trucco potrebbe rendere il tuo sguardo ipnotizzante.

Trucco
Léa Michel
La content creator di TikTok @michaelaberd svela il trucco perfetto per valorizzare gli occhi verdi: il "look espresso". Questo stile monocromatico nei toni caldi del marrone caffè mette in risalto gli occhi con un'intensità naturale e ipnotica. Perfetto per l'autunno, unisce profondità ed eleganza senza eccessivi sforzi.

Le tonalità espresso sono la base ideale per gli occhi verdi.

Le tonalità Espresso, quei marroni intensi e opachi ispirati al caffè, creano un contrasto lusinghiero con gli occhi verdi, facendoli risaltare come smeraldi. @michaelaberd ne sottolinea la versatilità per un effetto smoky delicato e sofisticato. Applicali come base sulla palpebra mobile e nella piega dell'occhio per un effetto profondità immediato.

Eyeliner con lunga ala e ombretto color bronzo

Disegna un eyeliner nero con un'ala allungata che avvolge l'occhio, creando un accattivante effetto "sirena". Poi sfuma con un ombretto color bronzo per ammorbidire i bordi e aggiungere calore. Questo duo intensifica il verde dell'iride, donando allo sguardo un aspetto tridimensionale.

Fard baciato dal sole per un'armonia generale

Completa il look con un blush effetto bronzo e baciato dal sole, applicato sugli zigomi per un incarnato abbronzato e luminoso. Questo finish uniforma il viso nella palette espresso, collegando occhi e guance per un look uniforme e radioso. Il risultato: un viso fresco e affascinante, pronto in pochi minuti.

Il look espresso trasforma gli occhi verdi in un elemento magnetico, dimostrando che toni caldi ben bilanciati sono tutto ciò di cui hai bisogno per il massimo impatto. Accessibile a tutti, questa tendenza autunnale invita alla sperimentazione per un look indimenticabile. Provalo per la tua prossima uscita e fai risplendere la tua bellezza naturale.

