Lo specchio magico della Disney è finalmente arrivato: arriverà nei nostri bagni

Ricordiamo tutti la scena di "Biancaneve" in cui la matrigna chiede al suo specchio : "Chi è la più bella del reame?". Questo accessorio da favola è diventato realtà, grazie alla magia della tecnologia. Naturalmente, non c'è un volto spaventoso che rivela le sfortune del nostro riflesso, ma piuttosto un'intelligenza artificiale che analizza le condizioni della nostra pelle e valuta l'efficacia della nostra routine di cura della pelle.

Una promettente innovazione nel campo della bellezza

È una piccola rivoluzione nei nostri bagni. Lo specchio intelligente è l'ultima meraviglia della bellezza. E la buona notizia è che è molto più sofisticato dello specchio parlante di Biancaneve. Questo non ci ferisce l'ego; illumina la nostra routine, letteralmente. Alcuni modelli indicano l'ora, proiettano LED degni di un set cinematografico e annunciano il meteo del giorno. Poi ce ne sono altri che scansionano la nostra pelle e forniscono un resoconto preciso.

Nell'era degli assistenti vocali, degli aspirapolvere autonomi e dei robot domestici, questa innovazione è una scelta ovvia. È il logico passo successivo dopo le maschere a LED e il trucco con realtà aumentata, l'ultimo di una lunga serie di prodotti all'avanguardia. Il nuovo Santo Graal per le beauty addicted connesse, questo specchio è il custode del nostro aspetto, il direttore della nostra routine mattutina e una fonte di consigli esperti. Il suo nome? Hi-Mirror. Il suo ruolo? Esaminarci da ogni angolazione e fornire prescrizioni personalizzate per la cura della pelle. Ci fornisce una diagnosi della pelle a casa e ci aiuta a leggere tra le linee del nostro viso.

Le caratteristiche di questo specchio magico

Questo specchio, che sembra uscito da un film di fantascienza, rileva pori , rugosità, macchie scure, rossori e diversi tipi di imperfezioni . Può persino valutare la qualità del nostro incarnato in tempo reale. Il tutto in base a una percentuale: più alta è la percentuale, più sana è la nostra pelle. Con un solo clic, fornisce un report dettagliato sul nostro tipo di pelle e ci guida nelle nostre scelte di cura della pelle.

Questo specchio rileva segnali invisibili a occhio nudo e fornisce un "feedback oggettivo". Sfata alcuni luoghi comuni sulla nostra pelle e ci regala un delicato restyling con consigli utili. Possiamo anche scansionare i codici a barre dei nostri prodotti di bellezza essenziali per vedere se sono compatibili con la nostra pelle o se dobbiamo ripensare la nostra trousse. Questo specchio è come il nostro personal image coach. "È davvero ingegnoso; lo specchio analizza la tua pelle ogni volta che lo avvicini e rileva i minimi cambiamenti", ammette la giornalista Jacqueline Kilikita, che ne ha parlato su Refinery 29 .

E questo specchio non ha ancora mostrato appieno il suo talento: adatta la luce in base all'ora del giorno per un trucco impeccabile. Questo ci salva dall'incarnato arancione di Donald Trump e da un trucco occhi eccessivamente pesante.

Un aiuto, non un'alternativa ai dermatologi.

Lungi dall'essere un gadget ingombrante, questo specchio futuristico è uno strumento prezioso. Permette di coccolare la propria pelle con consapevolezza e di scegliere prodotti davvero adatti. Nella sua recensione, la giornalista elogia anche la privacy del dispositivo. "Apprezzo il fatto che ci sia un pulsante per scattare; non ho bisogno di ricorrere alla soluzione paranoica (ma perfettamente giustificata) di coprire la fotocamera con il Blu Tack per paura di essere spiata", spiega nel suo articolo.

Tuttavia, sebbene questo specchio intelligente sia pieno di buone intenzioni e perfezioni la nostra routine di bellezza quotidiana, ha anche i suoi limiti. Non dovrebbe sostituire un'accurata visita dermatologica. Questo specchio, per quanto sofisticato, può esagerare dettagli minori o, al contrario, trascurare problemi più seri. Da qui l'importanza di consultare uno specialista qualificato in caso di dubbio.

Per la bella cifra di 250 euro, puoi regalarti uno specchio utopico che parla al tuo riflesso e valorizza il tuo fascino naturale. Un investimento meraviglioso per le festività natalizie.