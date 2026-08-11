Questa tonalità di fard potrebbe benissimo sostituire il rosa classico.

Dopo anni di dominio incontrastato del rosa cipria, una tonalità più audace si sta facendo strada sui nostri zigomi: il rosso intenso. Visto sulle passerelle della New York Fashion Week di quest'anno, potrebbe benissimo diventare il nuovo must-have per l'incarnato della stagione. E la buona notizia è: è molto meno intimidatorio di quanto sembri.

Il rosa lascia un piccolo spazio

Per molto tempo, il fard rosa è stato il colore di riferimento per un incarnato delicato. Ora, però, le tendenze beauty stanno virando verso tonalità più audaci. Dopo l'era del trucco quasi impercettibile, è tempo di look più vibranti, texturizzati e decisi. Il fard rosso si inserisce perfettamente in questo desiderio di riportare il colore al centro del make-up. Non punta necessariamente alla discrezione: dona carattere all'incarnato, mantenendo al contempo un risultato naturalmente luminoso se applicato correttamente.

Perché il rosso può essere sorprendentemente naturale

Il rossetto rosso può essere appariscente nella sua confezione, ma il suo effetto sulla pelle può essere molto più delicato. Questa tonalità ricorda il rossore naturale che le guance assumono quando si riscaldano con il freddo, l'attività fisica o una passeggiata all'aria aperta. Il segreto? La quantità. Un tocco di prodotto ben sfumato può donare un colorito sano senza creare un effetto eccessivamente truccato. L'obiettivo non è ottenere guance di un rosso intenso, ma semplicemente illuminare l'incarnato con un tocco di colore.

Quale tonalità dovresti scegliere in base al tuo incarnato?

Come per tutti i colori del trucco, il rosso si presenta in un'infinità di sfumature.

Chi ha la pelle chiara può optare per rossi tenui, leggermente lampone o mattone chiaro, per mantenere un risultato delicato.

Le carnagioni da medie a olivastre vengono particolarmente valorizzate dalle tonalità terracotta o mattone. Il loro calore illumina immediatamente il viso.

Chi ha la pelle più scura può osare con rossi più intensi come il granata, il bordeaux o tonalità ispirate ai frutti neri. Questi colori donano profondità e creano un bellissimo contrasto con l'incarnato.

La tecnica giusta: iniziare lentamente

Con il fard rosso, è meglio seguire la regola "meno è meglio". Per un fard in crema, prelevatene una piccolissima quantità con il dito. Con un fard in polvere, eliminate l'eccesso dal pennello prima dell'applicazione. Applicate il colore sugli zigomi e sfumatelo immediatamente.

Se desideri un colore più intenso, aggiungi gradualmente altro prodotto anziché cercare di correggere un risultato troppo pesante. Per un colorito sano e fresco, come se fossi appena tornata da una passeggiata all'aria aperta, puoi anche sfumare leggermente il colore verso il ponte del naso. Questa tecnica, vista sulle passerelle, dona un finish naturale e impeccabile.

Le texture più facili da domare

Se il rosso ti sembra ancora un po' intimidatorio, le texture in crema e liquide possono essere ottime alleate. Si sfumano facilmente con l'incarnato e permettono di controllare più facilmente l'intensità. Puoi anche applicare un tocco leggero di rosso prima di un blush più delicato. Questa stratificazione ti permette di apprezzare la profondità del rosso ottenendo al contempo un risultato più discreto.

E se preferissi non indossarli?

Certo, nessuna tendenza beauty è obbligatoria. Non hai bisogno del fard per apparire al meglio, né del trucco per sentirti bene con te stessa. Un viso naturale, con i suoi colori, le sue texture e i suoi tratti unici, è altrettanto valido. Il fard rosso è semplicemente una nuova opzione per chi ama sperimentare con il proprio aspetto. È una tendenza da provare se ti piace, da adattare al tuo stile... oppure da ignorare senza alcun senso di colpa.

In definitiva, il suo insegnamento principale è molto semplice: osate usare il colore se vi piace, ma soprattutto, fate in modo che rifletta chi siete.