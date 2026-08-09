Le "labbra morsicate" si affermano come tendenza beauty dell'autunno 2026.

Dimenticate i contorni ultra-precisi e le labbra disegnate in modo impeccabile: la tendenza "labbra morsicate" abbraccia la sfocatura, il colore diffuso e quell'aspetto leggermente imperfetto che lo rende così affascinante.

Una bocca morsicata che è diventata un fenomeno globale

Dietro questo nome inglese si cela un'idea tipicamente francese: il "bitten lip" (labbra morse). Il principio? Dare alle labbra un tocco di colore come se aveste appena addentato un frutto succoso, senza puntare a un risultato perfettamente definito. Questa estetica non è esattamente nuova. Fa parte di una lunga tradizione beauty francese, dove un rossetto colorato ma applicato con discrezione è sempre stato molto apprezzato. Adottato e poi ampiamente diffuso dai creatori di contenuti anglofoni, ora è ovunque ed è destinato a diventare uno dei look make-up iconici dell'autunno 2026.

"Labbra morsicate" o labbra sfumate: qual è la differenza?

A prima vista, le due tendenze possono sembrare simili. In entrambi i casi, il contorno labbra perde il suo carattere grafico e lascia spazio a un aspetto più morbido. Tuttavia, la loro realizzazione non è esattamente la stessa.

Con un classico effetto sfumato, il colore si diffonde generalmente in modo abbastanza uniforme su tutta la bocca.

Per ottenere l'effetto "labbra morse", la chiave è la sfumatura: il colore è più intenso al centro e si schiarisce gradualmente verso i bordi. Ispirato in particolare alle tecniche di trucco coreano, questo metodo crea un bellissimo effetto volume senza bisogno di un contouring preciso. Il risultato: labbra vibranti, fresche e volutamente "imperfette".

Colori perfetti per l'autunno

Sembra che questa stagione sia stata pensata appositamente per questa tendenza. Le tonalità ispirate ai frutti rossi sono naturalmente protagoniste: lampone, mora, prugna leggermente attenuata… senza dimenticare i marroni caldi e i rossi più tenui. Queste sfumature intense si abbinano particolarmente bene ai look autunnali e possono essere facilmente modulate per ottenere l'intensità desiderata. E una buona notizia per chi ama il make-up naturale: qui non c'è bisogno di cercare la minima imperfezione. L'effetto è volutamente sfumato, quindi un colore che si attenua nel corso della giornata può addirittura aggiungere fascino al risultato.

Come ottenere l'effetto "labbra morsicate" in tre semplici passaggi?

Innanzitutto, preparate le labbra. Un esfoliante delicato, seguito da un balsamo nutriente, levigherà la superficie e impedirà al colore di depositarsi in zone secche, un problema particolarmente frequente quando le temperature si abbassano. Quindi, applicate il colore al centro delle labbra. Non è necessario applicarlo ovunque: è la sfumatura che fa la differenza.

Con il dito, sfumate delicatamente il prodotto verso l'esterno per una transizione graduale. Il tocco finale: un po' di balsamo al centro delle labbra per comfort e definizione. Tinte labbra, balsami colorati e matite labbra cremose e facili da sfumare sono particolarmente adatti a questa tecnica.

Una tendenza adatta a tutte le bocche

Un'altra buona notizia è che le "labbra morsicate" non si limitano a una particolare forma di labbra. Questa tendenza si sposa benissimo anche con un trucco minimalista: un incarnato luminoso, occhi discreti e labbra dai colori tenui. Naturalmente, nulla vieta di intensificarla o adattarla al proprio gusto.

E se tu non la seguissi?

Forse la cosa più importante da ricordare è che una tendenza beauty è un suggerimento, mai un obbligo. Puoi provare le "labbra morse", adattarle, reinterpretarle... o semplicemente guardarle passare. Puoi anche scegliere di non truccarti affatto. Che tu abbia 20, 40, 60 anni o più, qualunque sia il tuo genere, il tuo viso non ha nulla da dimostrare. Il trucco può essere un parco giochi, un piacere, un'abitudine, oppure non averlo affatto.

E infine, le "labbra morse" potrebbero aver trovato qui la loro migliore argomentazione: incoraggiano un minore controllo sul proprio aspetto e la sperimentazione con i colori, senza ricercare la perfezione.