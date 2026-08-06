Questo tipo di manicure si preannuncia come il must-have della stagione.

Dopo anni dominati da forme arrotondate e finiture discrete, una nuova silhouette sta tornando alla ribalta. Più grafica, più decisa, ma pur sempre elegante, la manicure quadrata è la forma da tenere d'occhio quest'estate. Un trend ispirato agli anni 2000, rivisitato con un tocco più moderno.

Il grande ritorno di una forma piena di carattere

Le unghie dai contorni morbidi e dai colori quasi invisibili hanno regnato a lungo sovrane. Oggi è tempo di cambiare, con una forma che si fa notare di più: l'unghia quadrata. Con il suo bordo dritto, la linea pulita e la struttura ben definita, questa manicure offre un effetto chic senza richiedere una routine complicata. Il suo segreto? Un risultato pulito, elegante e facilmente personalizzabile, sia che si preferiscano look minimalisti o design più originali.

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Quadrato o squoval: una differenza sottile ma essenziale

Non tutte le forme quadrate sono uguali.

La forma squoval, una fusione tra "quadrato" e "ovale", conserva l'essenza del quadrato arrotondandone leggermente gli angoli. Offre un aspetto più morbido e naturale, particolarmente apprezzato sulle unghie corte.

La vera forma quadrata, invece, si basa su angoli netti e una geometria decisa. È proprio questa versione più strutturata ad attirare l'attenzione in questa stagione, anche se la sua variante più morbida rimane un'ottima opzione per chi predilige un look più delicato.

Una forma che valorizza molti stili di unghie.

L'unghia quadrata si adatta particolarmente bene alle unghie di media o lunga lunghezza, dove la sua forma può essere pienamente espressa. Inoltre, mette in risalto splendidamente le unghie strette e uniformi, creando un'impressione di armonia. Se le unghie sono molto corte, il risultato sarà naturalmente più simile a una forma squoval. Per le dita sottili, una versione leggermente ammorbidita può fornire equilibrio visivo pur mantenendo l'aspetto strutturato tipico di questa tendenza.

Come per tutte le tendenze beauty, la cosa più importante è scegliere ciò che ti piace e che ti dona. Che tu ami le tue unghie, le decori,ne cambi la forma o le lasci semplicemente al naturale, tutte le opzioni sono valide. Una tendenza è un'ispirazione, mai un obbligo.

Il segreto di una squadra ben riuscita: una limatura precisa

Per ottenere una bella forma quadrata, la tecnica è fondamentale. La lima deve creare un bordo perfettamente dritto con movimenti fluidi e precisi. I lati vengono poi modellati per mantenere angoli puliti ed equilibrati. È preferibile un movimento controllato rispetto a un movimento avanti e indietro troppo energico, che può indebolire l'unghia. Un tocco finale con un blocchetto lucidante affina i contorni e crea una superficie armoniosa.

Cuticole: un passaggio di bellezza da non dimenticare

Una manicure impeccabile non si basa solo sulla forma dell'unghia. Anche la preparazione gioca un ruolo cruciale. Le cuticole spinte indietro con cura mettono in evidenza la base dell'unghia, creando l'illusione di una maggiore lunghezza. Questo piccolo accorgimento fa la differenza: dona un aspetto più pulito e accentua la forma squadrata. Un semplice tocco che trasforma l'aspetto complessivo della manicure.

In definitiva, l'unghia quadrata è attraente perché si adatta a tantissimi stili: colori a tinta unita, una moderna french manicure, tonalità vivaci o dettagli creativi. Tuttavia, la manicure più bella è sempre quella in cui ti senti a tuo agio. Se preferisci la forma arrotondata, le unghie corte, i colori tenui o persino le unghie naturali, va benissimo lo stesso.