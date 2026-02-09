Il suo rossetto lo ricava da frutta e verdura.

Perché comprare cosmetici in un negozio quando puoi prepararli tu stessa in cucina? Questa content creator non si pone più questa domanda. "Fatto in casa" è il suo motto. Utilizza gli ingredienti del suo cesto di frutta per creare rossetti personalizzati, e le sue creazioni artigianali sono eccellenti quanto quelle dei marchi di moda.

Un rossetto "fatto in casa" facile da realizzare

Non serve una laurea specialistica in chimica per creare rossetti degni degli scaffali di Sephora. Quello che i marchi fanno in laboratori chiusi, a porte chiuse, puoi farlo anche tu nella tua cucina, con un grembiule al posto del camice. È un modo per unire l'utile al dilettevole e rivivere i ricordi delle lezioni di biologia. La content creator @roxane.tardy eccelle in quest'arte altamente sperimentale. Questa appassionata del "fatto in casa", che coordina sempre i suoi outfit con i suoi pasti, sfuma i confini tra armadi e trousse per il trucco.

In effetti, la cucina è piena di prodotti di bellezza inaspettati. Non c'è bisogno di andare nei saloni di bellezza quando puoi preparare prodotti per la cura della pelle e il trucco con gli ingredienti che hai a portata di mano. Le patate sono ottimi correttori, lo zucchero è un piacevole esfoliante , la polpa di pomodoro è un superbo antiossidante e lo yogurt combinato con il miele è un'ottima maschera idratante .

E dietro il bancone, puoi anche preparare un rossetto che colora le tue labbra tanto quanto le cura. Basta seguire le istruzioni di questa esperta di bellezza. Per giocare a fare la professionista del trucco, non servono "zucchero, spezie e ogni sorta di cose buone", ma piuttosto ingredienti molto specifici che possano "fissare". Sciogli a bagnomaria quantità uguali di cera d'api, olio di cocco e burro di karité . E non dimenticare di aggiungere i pigmenti! Dimentica i coloranti alimentari chimici; la natura, ancora una volta, ha di meglio da offrire.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Roxane Tardy (@roxane.tardy)

La barbabietola come colorante naturale

Un rossetto non è davvero un rossetto se è incolore. Ci aspettiamo che lasci un segno duraturo sulle nostre labbra e valorizzi il nostro viso, non che sia solo un elemento decorativo. Ecco perché, per perfezionare il suo rossetto fatto in casa e dargli vita, la content creator ha aggiunto il suo piccolo tocco "personale": la barbabietola essiccata. A volte, mangiarla semplicemente in un'insalata è sufficiente per conferire alle labbra una leggera sfumatura rosata o bluastra . Questo promette un'applicazione all'altezza delle nostre aspettative.

Ancora una volta, la giovane donna con 33.000 follower ha fatto tutto da sola, con il minimo indispensabile. Prende una barbabietola cruda, la grattugia finemente e la stende su una teglia. Lascia cuocere questo ingrediente forte per circa due ore a bassa temperatura. Poi, la schiaccia in un mortaio e la setaccia. Ottiene una polvere colorata che promette una tonalità irresistibile.

Queste ceneri di barbabietola sono utili sia per il viso che per gli amanti della cucina. Possono essere utilizzate per colorare torte o piatti (perfette per San Valentino). Per variare i colori e il divertimento, regolate la quantità di cenere di barbabietola a cucchiaiate per ottenere diverse tonalità di viola. Il composto può essere versato in uno stampo apposito o utilizzato in un vecchio tubetto di rossetto pulito.

Un'illustrazione di una bellezza più giocosa e consapevole

In un mondo in cui ogni appassionata di bellezza ostenta il suo lucidalabbra Rhodes dopo la borsa e ostenta insistentemente il suo rossetto Yves Saint Laurent come una formidabile arma sociale, questa content creator promuove un certo minimalismo estetico. Sostiene una bellezza che arriva al cuore della questione e ha un significato.

Mentre gli amanti della bellezza investono in costose formule scientifiche e gadget futuristici, lei dimostra che la risposta ai nostri desideri di vanità a volte è proprio sotto il nostro naso. Quando entra nella sua cucina, non vede solo frutta e verdura; vede materie prime nobili e virtuose.

Preparare i propri cosmetici non è più un'incombenza. È un'attività piacevole, un momento di relax. Mentre alcuni spendono decine di euro per partecipare a laboratori creativi, lei lo fa a basso costo, utilizzando la spesa quotidiana.