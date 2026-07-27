Queste tendenze make-up saranno un vero e proprio fenomeno nell'autunno 2026.

Trucco
Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Sánchez / Unsplash

Dopo diverse stagioni in cui il trucco sobrio ha regnato sovrano, l'autunno 2026 promette di essere più audace. Le passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi hanno presentato look espressivi che lasciano comunque respirare la pelle. Tanti spunti per trovare nuovi modi di divertirsi con il trucco, a seconda del proprio umore.

Lo smokey eye sta tornando alla ribalta.

Nell'autunno 2026, gli occhi si adornano di tonalità intense e delicatamente sfumate. Dite addio alle linee ultra-grafiche: lo smoky eye si sfuma per un risultato intenso ma al tempo stesso più versatile e portabile. Un'altra variante sta conquistando gli appassionati di beauty: un effetto eyeliner volutamente sfumato, che dona un'aria rock e rilassata senza puntare alla perfezione. L'obiettivo non è un trucco impeccabile e millimetrico, ma un look ricco di personalità.

@lugamur Ricreando l'iconico smokey eye di Selena 🖤 Avevo dimenticato quanto fosse bello il trucco del 2016 #smokeyeyes #selenagomez #2016makeup #fyp #lugamur ♬ The Heart Wants What It Wants - Selena Gomez

Il fard si indossa senza alcuna inibizione

Il fard sta tornando di moda nelle routine di bellezza. Questa volta, non si limita più a un leggero tocco sugli zigomi: viene applicato generosamente sulle guance, a volte persino fino al ponte del naso, per un colorito sano e radioso ispirato alle guance naturalmente rosee. Texture cremose e tonalità di lampone, prugna o rosa dominano la tendenza. Il "blush draping", che consiste nel sfumare il colore verso l'alto in direzione delle tempie, dona inoltre profondità al viso con un tocco delicato. Il risultato: un incarnato luminoso e fresco in poche pennellate.

@smv.ziobro cecità da fard 🩷 #scandi #stockholm #pelleluminosa #trucco #lipsync ♬ devut - fede

Le labbra assumono tonalità intense

Per le labbra, sono di tendenza i colori intensi come il bordeaux, il prugna o le tonalità vicine al rosso sangue. A differenza dei rossi perfettamente definiti, la tendenza predilige un effetto sfumato, come se le labbra fossero delicatamente tinte. Questa finitura più morbida offre un look elegante e moderno, oltre ad essere più facile da indossare tutti i giorni. Un modo splendido per osare con le tonalità scure senza bisogno di un contorno ultra-preciso.

@patmcgrathlabsofficial UN ROSA RASATO SEDUCENTE✨💄💋 Ottieni labbra autunnali perfette con la matita labbra Dramatique Mega Lip Pencil nella tonalità 'NUDE OASIS'. Questo color castano ramato neutro, riccamente pigmentato, è facile da usare e offre una splendida finitura opaca, confortevole da indossare. Baci! ✨💄💋

♬ COMMISSIONE PER CHI HA TROVATO L'ARTICOLO - Lord Sko

Una pelle radiosa prima di tutto

Se c'è un filo conduttore che lega tutte queste tendenze, è l'incarnato. Le passerelle hanno confermato il desiderio di mantenere un tono di pelle luminoso, con una finitura leggera che lasci trasparire la sua grana naturale. L'idea è quella di enfatizzare un singolo elemento del trucco – occhi, guance o labbra – mantenendo il resto più sobrio. Questo equilibrio rende facile personalizzare questi look in base al proprio stile.

Infine, chiariamo che queste tendenze sono principalmente suggerimenti per sperimentare e divertirsi con il trucco. Non c'è alcun obbligo di seguirle, né tantomeno di truccarsi. Che amiate truccarvi completamente ogni giorno, che preferiate farlo solo occasionalmente o che semplicemente vi sentiate bene senza trucco, tutti gli approcci sono validi.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Come scegliere il fondotinta in base al proprio tipo di pelle

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Come scegliere il fondotinta in base al proprio tipo di pelle

Il fondotinta non è obbligatorio. Che tu desideri un incarnato impeccabile o preferisca lasciare respirare la pelle, non...

Questo passaggio, prima di applicare il trucco, è essenziale per una migliore tenuta.

Prima ancora di tirare fuori i pennelli, un semplice passaggio potrebbe cambiare tutto. E la buona notizia è:...

Questa manicure minimalista si sta affermando come la tendenza della stagione.

Sono finiti i tempi delle unghie sovraccariche di motivi, colori o dettagli sofisticati: questa stagione, la semplicità è...

Questi errori impedirebbero al correttore di aderire correttamente.

Il correttore è un prodotto amatissimo da molti, ma a volte tende a depositarsi nelle piccole rughe o...

Colori di rossetto che illumineranno il tuo viso questo autunno 2026

Ogni autunno porta con sé nuove ispirazioni beauty, e il 2026 non fa eccezione. Questa stagione, i rossetti...

Questi consigli di make-up scoperti ai festival stanno ora ispirando la vita di tutti i giorni

Ai festival, adorniamo i nostri occhi con strass in rilievo, sperimentiamo con ombretti colorati mai usati prima e...