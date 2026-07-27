Queste tendenze make-up saranno un vero e proprio fenomeno nell'autunno 2026.

Dopo diverse stagioni in cui il trucco sobrio ha regnato sovrano, l'autunno 2026 promette di essere più audace. Le passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi hanno presentato look espressivi che lasciano comunque respirare la pelle. Tanti spunti per trovare nuovi modi di divertirsi con il trucco, a seconda del proprio umore.

Lo smokey eye sta tornando alla ribalta.

Nell'autunno 2026, gli occhi si adornano di tonalità intense e delicatamente sfumate. Dite addio alle linee ultra-grafiche: lo smoky eye si sfuma per un risultato intenso ma al tempo stesso più versatile e portabile. Un'altra variante sta conquistando gli appassionati di beauty: un effetto eyeliner volutamente sfumato, che dona un'aria rock e rilassata senza puntare alla perfezione. L'obiettivo non è un trucco impeccabile e millimetrico, ma un look ricco di personalità.

Il fard si indossa senza alcuna inibizione

Il fard sta tornando di moda nelle routine di bellezza. Questa volta, non si limita più a un leggero tocco sugli zigomi: viene applicato generosamente sulle guance, a volte persino fino al ponte del naso, per un colorito sano e radioso ispirato alle guance naturalmente rosee. Texture cremose e tonalità di lampone, prugna o rosa dominano la tendenza. Il "blush draping", che consiste nel sfumare il colore verso l'alto in direzione delle tempie, dona inoltre profondità al viso con un tocco delicato. Il risultato: un incarnato luminoso e fresco in poche pennellate.

Le labbra assumono tonalità intense

Per le labbra, sono di tendenza i colori intensi come il bordeaux, il prugna o le tonalità vicine al rosso sangue. A differenza dei rossi perfettamente definiti, la tendenza predilige un effetto sfumato, come se le labbra fossero delicatamente tinte. Questa finitura più morbida offre un look elegante e moderno, oltre ad essere più facile da indossare tutti i giorni. Un modo splendido per osare con le tonalità scure senza bisogno di un contorno ultra-preciso.

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Una pelle radiosa prima di tutto

Se c'è un filo conduttore che lega tutte queste tendenze, è l'incarnato. Le passerelle hanno confermato il desiderio di mantenere un tono di pelle luminoso, con una finitura leggera che lasci trasparire la sua grana naturale. L'idea è quella di enfatizzare un singolo elemento del trucco – occhi, guance o labbra – mantenendo il resto più sobrio. Questo equilibrio rende facile personalizzare questi look in base al proprio stile.

Infine, chiariamo che queste tendenze sono principalmente suggerimenti per sperimentare e divertirsi con il trucco. Non c'è alcun obbligo di seguirle, né tantomeno di truccarsi. Che amiate truccarvi completamente ogni giorno, che preferiate farlo solo occasionalmente o che semplicemente vi sentiate bene senza trucco, tutti gli approcci sono validi.