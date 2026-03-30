"Sembrare più giovani": perché la posizione dell'attrice Gwyneth Paltrow sta suscitando scalpore

Botox precoce, trattamenti ad alte prestazioni pensati per cancellare i segni dell'invecchiamento, soggiorni nei centri di ringiovanimento… Molte celebrità cercano di imprimere la giovinezza sul proprio viso e sfidano la natura umana. Creano l'illusione perfetta e danno l'impressione di ringiovanire a ogni apparizione. È il caso di Gwyneth Paltrow, che sembra aver trovato la cura per invertire il tempo sul suo corpo, e la cosa è particolarmente controversa. A 53 anni, l'autoproclamata regina del benessere spinge i confini della bellezza, dando ancora più concretezza allo scenario di "The Substance".

Plasma sanguigno a un prezzo esorbitante

Fin dalla più tenera infanzia, le fiabe narrano la storia della matrigna ossessionata dall'aspetto fisico. Da Raperonzolo a Biancaneve, le donne di mezza età si rifiutano di vedere il proprio riflesso cambiare e lottano per accettare questa realtà biologica , per quanto inevitabile. Come se l'aspetto fisico fosse un bene deperibile. Oggi, questa malsana ricerca di un fascino immutabile si riflette nella vita reale, attraverso personaggi famosi. Celebrità ed élite sfidano le leggi del corpo umano per prolungare questa cosiddetta "età dell'oro" e mantenere lo stesso volto che avevano alla fine dell'adolescenza.

Le star che hanno plasmato la nostra infanzia e accompagnato i nostri primi brividi di emozioni sullo schermo o nei nostri lettori musicali mantengono intatto il loro aspetto giovanile. Sembrano esseri divini, immuni allo scorrere del tempo. Gwyneth Paltrow è l'esempio più lampante di questa impresa (o inganno) fisica. L'attrice, vincitrice di un Oscar per il suo ruolo in "Shakespear in Love", si è reinventata come imprenditrice nel settore del benessere. E il suo aspetto a oltre 50 anni è un punto di forza particolarmente efficace. Sembra esattamente la Gwyneth di 30 anni fa. È quasi incredibile. Non sono solo i trattamenti al collagene e gli allenamenti a infrarossi ad averle donato una pelle liscia come quella di un bambino e una figura senza rughe.

Gwyneth Paltrow ha ammesso di essersi sottoposta a un trattamento di plasmaferesi in una clinica di Chicago. Una sorta di purificazione del sangue che ricorda il film "The Substance". Il costo di questa procedura, presumibilmente "rigenerante"? 36.000 sterline. L'attrice si è inizialmente recata lì per combattere i sintomi del Covid-19 e, presumibilmente, per allungare la sua aspettativa di vita. I centri che eseguono questa procedura di medicina estetica spesso ostentano questa ambizione nel loro nome.

Tecniche di “conservazione” sempre più sofisticate

Nell'era dell'intelligenza artificiale, delle maschere a LED, dei trattamenti biotecnologici, dei cosmetici "viventi" e degli ingredienti coltivati in laboratorio, la bellezza flirta con lo spirito distopico della serie "Black Mirror", e ogni trattamento 3.0 supera il precedente. Con la plasmaferesi, il mondo della bellezza ha raggiunto una nuova pietra miliare, radicalizzando ulteriormente i rituali di benessere.

In origine, questa pratica prevedeva il filtraggio del sangue per rimuovere determinate sostanze problematiche. Il plasma è uno dei componenti del sangue e serve a trasportare proteine, anticorpi, tossine, ecc. Questa tecnica non è stata creata per riprodurre i superpoteri dei vampiri su scala umana, né per realizzare il sogno di una vitalità illimitata .

È destinato a pazienti politraumatizzati, vittime di ustioni, emofiliaci e bambini immunocompromessi. "Il plasma, sia trasfuso che utilizzato sotto forma di farmaci derivati dal sangue, ci permette di curare pazienti affetti da emorragie, disturbi della coagulazione o grave immunodeficienza", spiega il Servizio Nazionale Trasfusionale francese. Tuttavia, con l'avvento di un ideale di bellezza che abbraccia ogni possibilità, la sua funzione primaria è stata deviata per soddisfare un arcaico capriccio estetico: quello dell'eterna giovinezza. Proprio come Ozempic, un rimedio prescritto ai diabetici, si è trasformato in una "soluzione dimagrante".

Quando la ricerca della giovinezza prende una piega estrema

Gwyneth Paltrow, nota per le sue pratiche di benessere non convenzionali, non è l'unica a negare l'invecchiamento e a ricorrere a metodi altamente tecnologici per combattere rughe e macchie dell'età. Il ricchissimo imprenditore Bryan Johnson si è spinto ancora oltre, rendendo il figlio diciassettenne il suo "figlio di sangue", in pratica la sua linfa vitale. È una caricatura di se stesso. Quest'uomo, che aspira a rivaleggiare con Dio, è impegnato in un programma che nemmeno i più fantasiosi scrittori di fantascienza avrebbero osato concepire, per mancanza di credibilità. Prende 120 pillole al giorno, segue una dieta ipocalorica e si inietta ormoni della crescita, collagene e Botox, il tutto alla ricerca di un successo dove la scienza ha fallito da tempo. E questa dipendenza dalla giovinezza è particolarmente contagiosa.

Inoltre, nonostante i ripetuti messaggi di accettazione e amore per se stessi, le giovani generazioni seguono una filosofia opposta e ne mettono in pratica i precetti. Secondo le statistiche più recenti, i giovani tra i 18 e i 34 anni ricorrono alla chirurgia estetica più spesso di quelli sopra i 50. Lontani dagli stoici, cercano di controllare ciò che è incontrollabile con acido ialuronico, aghi e i gadget più all'avanguardia.

Come molte altre, Gwyneth Paltrow fugge dalla realtà e desidera continuare a incarnare un ideale. E in un'epoca di bellezza inarrestabile, queste esigenze si radicano sempre di più, insieme ai volti stessi.