Si applica il matcha sul viso e la sua pelle risplende di salute

Il matcha, la bevanda preferita dalle "ragazze pulite", rivaleggia con il caffè e colora ogni tazza. Vero elisir di giovinezza, questa bevanda verdastra, a volte adorata, a volte detestata, è più per le nostre papille gustative che per la nostra pelle. Sebbene il matcha ci coccoli dall'interno, è raramente utilizzato nelle routine di bellezza e nelle maschere fatte in casa. Il matcha migra dalle tazze alla pelle per donarti una luminosità incomparabile. È un ingrediente di bellezza sottovalutato. Una content creator ha deciso di cambiare le cose incorporandolo nella sua routine di cura della pelle.

Matcha, un ingrediente di bellezza molto popolare

Matcha, una parola sulla bocca di tutti. Una bevanda Instagrammabile, immortalata da ogni angolazione e preparata con riverenza tra le mura delle caffetterie, il matcha sta raccogliendo elogi. E non solo dall'élite parigina in cerca di contenuti per le proprie storie. Mentre il matcha è ormai saldamente presente nelle tazze, questa polvere verde, un vero dono della natura, si sta facendo strada anche nelle ricette di bellezza. Ingrediente chiave di biscotti e torte marmorizzate di tendenza, il matcha sta migrando dalla credenza della cucina al bagno per coccolare la pelle.

Invece di diluire il matcha nel latte d'avena e consumarlo per via orale come fa il resto del mondo, la content creator @ tenisha.ward lo ha usato come base per la sua maschera di bellezza. E la sua pelle ne ha gioito. In un video che ha ottenuto oltre 420.000 visualizzazioni, la tester seriale mostra un uso completamente diverso del matcha: l'applicazione topica. Lo mescola con miele e acqua, quindi applica questa pasta verdastra sul viso. Dopo cinque minuti di applicazione, la sua pelle mostra una luminosità che nessuna crema potrebbe replicare.

Applicato sul viso, il matcha agisce come un trattamento completo: aiuta la pelle a ritrovare luminosità, apparire più uniforme e difendersi meglio dalle aggressioni esterne. Un vero toccasana per le carnagioni spente o stanche. Un'ottima notizia per chi non ama il sapore del matcha.

Una polvere verde che rivela una luminosità naturale

Il matcha è un noto "super-ingrediente". Ha un potenziale nelle vostre ricette di bellezza fatte in casa ed è un ottimo nutrimento per la pelle spenta e affamata di sole. Ciò che rende il matcha particolarmente attraente è la sua capacità di ravvivare la luminosità senza effetti artificiali. Dà l'illusione di aver applicato un illuminante senza alcuna magia cosmetica.

Come? Grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti. Aiuta la pelle a combattere lo stress ossidativo, responsabile di un colorito spento e di una scarsa luminosità. La clorofilla, invece, è nota per il suo delicato effetto purificante, ideale quando la pelle appare spenta o congestionata.

Il risultato: l'incarnato appare più fresco, più uniforme, come "riequilibrato". Una luminosità discreta ma evidente che permette di adottare con delicatezza il look "no makeup". Questa maschera al matcha, con la sua deliziosa tonalità erbacea, ha anche un effetto detossinante, molto gradito dopo gli eccessi delle feste.

Un alleato lenitivo per la pelle sensibile

A differenza di alcune polveri o maschere esfolianti altamente attive, il matcha è sorprendentemente delicato. Sebbene a volte possa avere un sapore leggermente amarognolo, è incredibilmente delicato sulla pelle. È spesso adatto a pelli sensibili o soggette a rossori, grazie in particolare alle sue proprietà lenitive. Applicato come maschera, aiuta la pelle a riequilibrarsi, ritrovare comfort e ridurre la sensazione di calore.

Questo è anche ciò che lo rende un trattamento popolare durante i periodi di stress , stanchezza o cambi di stagione, quando la pelle diventa più reattiva. Quindi, perché complicare le cose quando si può semplificare? Il matcha, un oro verde ancora in gran parte inesplorato nell'industria cosmetica, è il cuore pulsante delle pozioni di bellezza più efficaci. Mescolatelo a piacere nel vostro lavandino.

Altre ricette di bellezza con il matcha

Per i puristi del matcha, questa preziosa polvere è riservata esclusivamente al rituale del tè. Tuttavia, sarebbe un peccato limitarla alle ceramiche artigianali e non goderne i benefici in altri modi.

Il matcha si presta a numerose varianti a seconda delle esigenze della pelle. Mescolato con il miele, diventa una maschera confortante e luminosa, perfetta per le pelli che mancano di morbidezza. Abbinato allo yogurt bianco o all'aloe vera, offre un trattamento fresco e lenitivo, ideale dopo una giornata intensa o l'esposizione al freddo. Per chi preferisce texture più ricche, il matcha può essere abbinato anche a qualche goccia di un olio vegetale leggero, come quello di jojoba, per una maschera nutriente e senza residui untuosi.

Anche i tuoi capelli possono abbracciare questa mania del matcha. Se hai i capelli grassi, una valanga verde potrebbe rivelarsi più efficace dello shampoo secco. Per creare questa miscela per capelli, promettente come i fiori dai petali dorati di Raperonzolo, mescola amido di mais, cacao in polvere, olio essenziale di rosmarino e un tocco di tè matcha. Applica sulle radici con un pennello.

Il matcha, raramente sperimentato al di fuori di bicchieri di cartone e pasticcini virali, ha un futuro luminoso davanti allo specchio. Più di un semplice trattamento per la pelle, è pura vitalità.