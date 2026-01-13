Dovrebbe idratare, ma in realtà questa azione indebolisce le labbra.

In inverno, le labbra si screpolano a causa del freddo. Diventano ruvide e si attaccano al gloss e ad altri prodotti colorati. Per proteggerle e mantenerle morbide, potresti applicare uno strato di balsamo labbra. È quasi un gesto automatico: lo stick, il tuo rimedio di primo soccorso, viene applicato sulle labbra innumerevoli volte. Tuttavia, questo riflesso di bellezza perpetua il problema invece di risolverlo.

Balsamo per le labbra, sì, ma con moderazione.

L'inverno lascia il suo segno visibile. Erode la pelle e altera anche l'aspetto delle labbra, che risultano ruvide al tatto e screpolate dolorosamente. Questa secchezza, oltre a essere fastidiosa per i baci mattutini e a rovinare i tentativi di flirtare con un rossetto nude, è il peso estetico dell'inverno. Un rapido promemoria anatomico: mentre la pelle del viso può avere fino a 16 strati cellulari, la pelle delle labbra ne ha solo da 3 a 5. Quindi ti convinci che puoi esagerare un po' con il balsamo labbra. È un po' come la tua bacchetta magica tascabile.

Lo applichi freneticamente sulle labbra, pensando di riparare i danni causati dal freddo. Lo tiri fuori dalla borsa, come un'arma formidabile contro le temperature rigide. Questo balsamo per le labbra bacia la tua bocca più spesso di quelle del tuo partner. Tanto che finisci in meno di un mese. È quasi una dipendenza cosmetica. Eppure, questo balsamo per le labbra, che in inverno diventa letteralmente un'estensione delle tue dita, non sempre ha l'effetto desiderato e può persino non mantenere la promessa di comfort.

Sulle pagine del quotidiano 20 Minutes , i dermatologi mettono in guardia contro alcune formule troppo occlusive e grasse per le labbra, in particolare quelle contenenti vaselina, paraffina o petrolato. Invece di nutrire e proteggere adeguatamente le labbra, creano una barriera artificiale e interferiscono con la naturale funzionalità della pelle. Si tratta più di un trattamento placebo che di un vero e proprio rimedio.

Oli vegetali, i migliori amici delle labbra secche

Spalmare il balsamo labbra tutto il giorno non è esattamente un atto di tenerezza. È una cattiva abitudine. Ma non puoi certo restare a guardare questo disastro che si consuma sul tuo viso, trascurando le labbra nella tua routine di cura della pelle . Gli esperti raccomandano alternative più sane, per gentile concessione di Madre Natura. Per labbra setose e un trucco impeccabile, suggeriscono prodotti contenenti burro di karité o di cacao, glicerina o arricchiti con ceramidi.

Esaltano anche le virtù degli oli vegetali, da tempo utilizzati nei nostri bagni. Per labbra sane, potete provare l'olio di jojoba, di ricino o di marula. A differenza delle formule chimiche, idratano la pelle senza mai soffocarla. Evidenziano anche alcuni campanelli d'allarme nel reparto beauty. Secondo loro, balsami mentolati, profumati e glitterati sono più espedienti di marketing che soluzioni ai problemi della pelle.

Altri consigli di bellezza che ti salveranno la giornata in inverno

Mantenere le labbra sane nel cuore dell'inverno richiede dedizione. Applicare uno stick di balsamo labbra dieci volte al giorno non curerà il raffreddore. Questo espediente di bellezza, il mantra delle ragazze cool con Ugg e piumini firmati, non offre alcun beneficio reale alla pelle. Certo, potrebbe essere una mossa trendy spalmare un balsamo labbra Rhode, ma le tue labbra saranno gravemente carenti di nutrimento.

In inverno, una routine labbra davvero efficace può essere costruita attorno ad alcuni prodotti chiave. Inizia con uno scrub delicato una o due volte a settimana, come Fresh Sugar Lip Polish o Lush Lip Scrub, per rimuovere le cellule morte. Quindi, idrata e ripara quotidianamente con un balsamo ricco come CeraVe Healing Ointment, Aquaphor Lip Repair o Burt's Bees per l'uso diurno. Infine, la sera, opta per un trattamento intensivo come Laneige Lip Sleeping Mask o Summer Fridays Lip Butter Balm per nutrire in profondità le labbra durante la notte.

Prima di uscire, un balsamo con SPF come EltaMD UV Lip Balm o Supergoop! Lipscreen aiuta a proteggere le labbra da vento, freddo e raggi UV , così saranno comode per tutto l'inverno.

Applicare il balsamo labbra ogni secondo è una perdita di tempo. Meglio farlo meno, ma meglio. Questa è una filosofia di bellezza che funziona, indipendentemente dalla zona che si desidera coccolare.