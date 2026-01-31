Patata come correttore: il trucco naturale che funziona

Sebbene sul mercato della cura della pelle siano disponibili numerosi sieri ad alte prestazioni e creme all'avanguardia, alcune beauty addicted preferiscono alternative più naturali. È il caso di questa content creator, che sostituisce il suo correttore stick con una fetta di patata per decongestionare la pelle. Questo ortaggio amidaceo, solitamente riservato a deliziosi gratin, nutre la pelle e offre un tocco di bellezza facile e veloce.

Perché le patate aiutano a combattere le occhiaie

Smettete di cercare il vostro correttore nei negozi di bellezza e iniziate a cercarlo al supermercato! La patata, quell'ortaggio amidaceo spesso usato per le patatine fritte e che dona corpo ai piatti invernali, rivaleggia anche con i correttori più sofisticati nelle trousse da trucco e sta facendo il suo ingresso dalla cucina al bagno. Questo ingrediente economico, un punto fermo della raclette nel cuore dell'inverno e una gradita aggiunta alla fonduta, ha benefici che vanno ben oltre la tavola.

Lo dimostra un video della content creator @monamakeupdoll . La giovane donna, che pratica una beauty routine piuttosto sperimentale e risolve tutti i suoi problemi di pelle con le meraviglie succose , a foglia e fruttate della sua cucina, si mette degli spicchi di patate sotto gli occhi, e questo è tutto ciò che serve per darle un aspetto fresco. Mentre fino ad ora ci sono state prescritte principalmente fette di cetriolo per coccolare la zona del contorno occhi, anche le patate possono essere utilizzate lì.

Le patate crude contengono amido, vitamina C, potassio ed enzimi naturali. Questa combinazione conferisce loro un effetto lenitivo e leggermente decongestionante. Di conseguenza, possono aiutare a ridurre la comparsa di borse e occhiaie e a illuminare la zona del contorno occhi.

Anche il suo effetto rinfrescante gioca un ruolo fondamentale. Il freddo aiuta a restringere temporaneamente i vasi sanguigni, riducendo il gonfiore sotto gli occhi. L'amido, invece, lascia una sensazione di morbidezza sulla pelle, quasi come un velo levigante naturale. Non è un correttore nel senso letterale del termine, ma piuttosto un trattamento che prepara la pelle, donando allo sguardo un aspetto più riposato.

Come usare le patate come “correttore naturale”

Il trucco è semplice, ma richiede un po' di delicatezza. Scegliete una patata cruda, ben lavata e sbucciata. Poi, avete due opzioni. La prima è tagliarne due fette sottili e posizionarle sotto gli occhi, sulla pelle pulita, per circa quindici minuti. Sdraiati, lasciate che agisca mentre respirate, ascoltate un podcast o non fate assolutamente nulla (e anche questo vi farà sentire bene).

Il secondo metodo, un po' più mirato, consiste nel grattugiare un pezzetto di patata e poi spremere la polpa attraverso un panno o una garza pulita per estrarne il succo. Picchiettare delicatamente il succo sul contorno occhi, facendo attenzione a non farlo entrare negli occhi, e lasciarlo agire per qualche minuto prima di risciacquare. In entrambi i casi, la pelle appare spesso più fresca e luminosa, come se gli occhi avessero recuperato qualche ora di sonno.

La patata per dare l'illusione di avere la patata

Sebbene la patata ci sorprenda già nella sua veste di "cura per gli occhi", il suo potenziale non si ferma qui. Questo tubero dall'aspetto modesto nasconde una serie di benefici per la bellezza che faranno sembrare la vostra cucina un piccolo laboratorio di cosmetici.

Sulla pelle, il suo succo è spesso utilizzato per il suo effetto lenitivo. Grazie alla sua acqua ricca di minerali e amido, la patata può calmare piccole irritazioni temporanee e sensazioni di calore eccessivo, ad esempio dopo l'esposizione al sole o al freddo. Applicato in uno strato sottile e grattugiato sul viso (sempre sulla pelle pulita e per breve tempo), lascia la pelle più morbida e confortata.

Un altro sorprendente beneficio è il suo effetto illuminante. La vitamina C che contiene aiuta a ravvivare visivamente le carnagioni spente. Alcune persone lo usano come lozione fatta in casa, picchiettando delicatamente il succo diluito sul viso per donare alla pelle stanca un aspetto più fresco. Non è un trattamento dermatologico, ma un piccolo trucco per ottenere un " lumino sano " che può fare la differenza nelle giornate in cui lo specchio non è così clemente.

Ciò che rende questo consiglio così attraente è la sua natura semplice. Ci ricorda che la bellezza non si trova solo nelle bottiglie di design, ma anche nei gesti ereditati, intuitivi, quasi domestici. Usare una patata per prendersi cura dei propri occhi è un modo per dire di no all'idea che si abbia sempre bisogno di "di più" per sentirsi bene.