Pelle secca in inverno? Scopri la tecnica che fa miracoli.

Nel cuore dell'inverno, il freddo aggredisce la pelle e lascia segni visibili sull'epidermide. Con le temperature attuali, potresti aver raddoppiato la tua crema idratante. Tuttavia, esiste uno scudo cutaneo migliore, e il suo nome ti sarà sicuramente familiare. È la vaselina, l'ingrediente chiave dello slugging, una pratica di bellezza di tendenza.

Cos'è esattamente lo slugging?

Con l'arrivo del freddo e l'improvviso calo delle temperature, hai senza dubbio ottimizzato la tua routine di bellezza e raddoppiato gli sforzi per prenderti cura della tua pelle davanti allo specchio. La tua pelle è la prima vittima delle intemperie invernali e non hai bisogno di una lente d'ingrandimento per vedere i danni. Rossori, secchezza apparente, desquamazione: i segnali sono inequivocabili. La tua pelle è in condizioni critiche e persino le creme più nutrienti sul mercato non sembrano essere sufficienti a salvarla.

E non disperate, lo slugging potrebbe porre fine ai vostri problemi di pelle e donarvi un benessere duraturo. Questo termine del gergo beauty, che si riferisce a skin flooding e blush drappeggiato ed è compreso solo dai bilingui, deriva dalla parola "slug" (lumaca). State tranquilli, l'idea non è quella di posizionare queste creature viscide sul viso e lasciare che creino una maschera viscida. Lo slugging utilizza un ingrediente ben noto tipico dei rimedi tradizionali.

Si tratta di vaselina, una crema versatile che ha il vantaggio di essere ricca di vitamine A ed E, principali fonti di benessere per la pelle. È un ottimo rimedio per la pelle assetata e disidratata. Grazie alla sua texture naturalmente ricca, è spesso utilizzata anche per ustioni o irritazioni.

Un gesto di bellezza dalla Corea

Lo sluggling ha avuto origine in Corea, un territorio considerato un Eldorado della cosmetica e fonte di ispirazione per gli amanti della bellezza di tutto il mondo. Questa parte del globo, ancora relativamente sconosciuta fino a pochi anni fa, è diventata il fulcro di tutti i dibattiti estetici. Le donne coreane sono considerate un esempio lampante, e la loro pelle impeccabile è una testimonianza della loro competenza e della loro inesauribile conoscenza della cura della pelle. Dopo aver reso popolari la stratificazione, le maschere in tessuto e la doppia detersione, ora ci stanno convertendo allo sluggling.

Mentre in Europa la vaselina è usata per lo più occasionalmente, nel mondo della K-Beauty è onnipresente. I video dimostrativi su TikTok lo dimostrano. Le beauty addicted si spalmano di vaselina e condividono consigli su come usarla. Utilizzata come impacco per illuminare l'incarnato, come trattamento notturno per un colorito radioso al risveglio o come crema contorno occhi per un look fresco, la vaselina è un prodotto sottovalutato.

Cosa pensano i dermatologi

La vaselina, nota anche con il poco lusinghiero soprannome di "vaselina originale", suona immediatamente meno attraente. Eppure, anche se il prodotto non è naturale e autentico come l'aloe vera o il burro di karité , viene sottoposto a un rigoroso processo di purificazione prima di arrivare nel vostro beauty case. State tranquilli, non ha nulla a che fare con il carburante per auto. I dermatologi ne tessevano persino le lodi.

In un'intervista con il quotidiano Byrdie , la Dott.ssa Landriscina spiega i benefici della vaselina. "Agisce come un segnale che dice alla pelle di produrre più lipidi intercellulari. Crea una barriera protettiva per la pelle e impedisce la dispersione dell'idratazione."

La vaselina, ingrediente chiave dello slugging, non sostituisce la tua consueta routine di cura della pelle. Non è un sostituto della tua crema idratante di base. È piuttosto un aiuto gradito durante l'inverno, una stagione particolarmente dura per la pelle. E questa tecnica coreana non è adatta a tutti i tipi di pelle. La vaselina non tiene conto delle esigenze specifiche dei diversi tipi di pelle. Il suo effetto occlusivo e la consistenza oleosa possono fare più male che bene alla pelle a tendenza acneica.