Cosa rivelano gli esperti sul cadmio negli alimenti e come agire concretamente

Invisibile, inodore e insapore, il cadmio è tuttavia presente quotidianamente nei nostri alimenti. Questo metallo pesante, classificato come cancerogeno, si accumula lentamente nell'organismo nel corso degli anni. Un recente rapporto dell'ANSES , pubblicato nel 2026, lancia l'allarme su un'esposizione al cadmio più diffusa in Francia di quanto si pensasse in precedenza.

Un contaminante discreto ma diffuso

Secondo i risultati dell'ANSES, quasi un adulto su due presenta livelli di cadmio superiori ai valori di riferimento tossicologici. Gli esperti ipotizzano che l'esposizione inizi nell'infanzia, sollevando interrogativi sulla possibilità di un'esposizione continua nel corso della vita.

Il punto preoccupante è che questa sostanza non proviene da un singolo alimento, ma da una diffusa contaminazione della catena alimentare. In altre parole, il cadmio è ovunque, in piccole dosi, ma ripetutamente.

Da dove proviene questo heavy metal?

Il cadmio è presente naturalmente nei suoli, ma le attività umane ne hanno aumentato la concentrazione, in particolare attraverso l'agricoltura intensiva. I fertilizzanti fosfatici utilizzati per la concimazione delle colture sono una delle principali fonti di contaminazione.

Questi fertilizzanti provengono in parte da rocce importate ricche di cadmio. Una volta nel terreno, il metallo viene assorbito dalle piante e finisce poi nella catena alimentare umana. Si tratta di un fenomeno graduale, invisibile, ma persistente.

Gli alimenti più colpiti

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono gli alimenti "estremi" a rappresentare il problema maggiore, bensì quelli consumati quotidianamente. Patate, pane, cereali per la colazione, riso, pasta e prodotti da forno sono responsabili di una parte considerevole dell'esposizione. Il loro denominatore comune è semplice: sono presenti molto frequentemente nei pasti, il che moltiplica le piccole dosi ingerite.

Un motivo di preoccupazione per i giovani

Nei bambini, l'esposizione è ancora più marcata perché il loro peso corporeo è inferiore e la loro dieta si basa spesso su un maggiore consumo di prodotti a base di cereali. I dati mostrano che una percentuale significativa di bambini supera la dose giornaliera tollerabile. Ciò non rappresenta un pericolo immediato, ma piuttosto un accumulo che necessita di monitoraggio a lungo termine. Anche il latte artificiale e i cereali commercializzati per i bambini piccoli possono contribuire a questa esposizione, rendendo la questione particolarmente delicata per le famiglie.

Possiamo davvero evitare il cadmio?

La realtà è chiara: è impossibile eliminare completamente il cadmio dalla nostra alimentazione. Si tratta di un inquinante onnipresente, presente a livelli molto bassi in quasi tutti gli alimenti prodotti sulla Terra. La sfida, quindi, non è evitarlo del tutto, ma piuttosto ridurre l'esposizione complessiva. In altre parole, si tratta di limitare l'esposizione cumulativa.

Modalità concrete per ridurre l'esposizione

Gli esperti raccomandano diverse azioni semplici e realistiche.

Innanzitutto, varia la tua alimentazione. Evitare di consumare sempre gli stessi tipi di cibo aiuta a ridurre la ripetuta esposizione alle stesse fonti di contaminazione.

In seguito, limita il consumo di prodotti a base di cereali altamente ingeriti e includi più legumi come lenticchie, ceci o fagioli secchi. Questi alimenti contribuiscono meno all'esposizione complessiva e forniscono una preziosa diversità nutrizionale.

Anche la scelta dei prodotti può avere un ruolo importante. Gli alimenti provenienti da agricoltura biologica o da filiere locali possono, a seconda delle condizioni di produzione, presentare diversi livelli di contaminazione, in particolare legati al suolo.

Per quanto riguarda il riso, la scelta di determinate varietà come il basmati o il riso bianco può ridurre l'esposizione rispetto al riso integrale, dove la crusca concentra una maggiore quantità di metalli pesanti.

Il cioccolato fondente, spesso additato come alimento da evitare, non va eliminato del tutto: consumato con moderazione, si inserisce facilmente in una dieta equilibrata.

Il tabacco, un fattore importante spesso trascurato

Un fattore emerge costantemente dagli studi: il tabacco. Il fumo aumenta significativamente i livelli di cadmio nell'organismo, secondo l'ANSES (l'Agenzia francese per la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro). La sigaretta è una fonte diretta di esposizione, che si aggiunge a quella derivante dagli alimenti.

In definitiva, il cadmio non è un contaminante nuovo, ma gli allarmi sanitari sono in aumento e diventano più specifici. Gli esperti sottolineano la necessità di un'azione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riduzione della sua presenza nei fertilizzanti e negli alimenti. Finché non verranno attuati cambiamenti su larga scala, l'approccio più realistico rimane quello individuale: diversificare, bilanciare e ridurre la frequenza dei pasti ripetuti.