Secondo la scienza, una bevanda potrebbe offrire una stimolazione "più graduale" rispetto al caffè.

Riservato a lungo alle tradizionali cerimonie giapponesi, il matcha è diventato una bevanda di tendenza. Il suo sapore vegetale, il colore intenso e l'immagine "zen" lo rendono sempre più attraente. Al di là dello stile, rimane una domanda: offre davvero una carica di energia "più graduale" rispetto al caffè?

Un tipo di energia diverso nella tua tazza

Il caffè è spesso associato a un effetto rapido, quasi immediato. Il matcha, al contrario, viene regolarmente descritto come più stabile, con una sensazione di energia che si sviluppa gradualmente. Questa differenza potrebbe essere spiegata dalla sua composizione naturale.

Il matcha contiene caffeina, come il caffè, ma anche un particolare amminoacido: la L-teanina. È proprio questa combinazione ad attirare l'attenzione dei ricercatori che studiano gli effetti del tè sulla concentrazione e sulla prontezza mentale. In altre parole, non si tratta semplicemente di assumere caffeina, ma di un duo naturale che agisce in sinergia.

Una combinazione che interessa la ricerca

In uno studio pubblicato sulla rivista Nutritional Neuroscience , i ricercatori hanno esaminato la combinazione di caffeina e L-teanina in giovani adulti. Hanno osservato gli effetti di una dose che combinava circa 97 mg di L-teanina e 40 mg di caffeina.

I risultati mostrano un miglioramento in alcune funzioni attentive, nonché un aumento della percezione di vigilanza da parte dei partecipanti. Contemporaneamente, la sensazione di affaticamento è diminuita. Pur senza confrontare direttamente una tazza di matcha con una tazza di caffè, questa ricerca evidenzia un punto importante: quando la caffeina viene combinata con la L-teanina, gli effetti sull'attenzione possono differire da quelli della sola caffeina.

Perché il matcha è percepito come "più progressista"

È per questo che il matcha si guadagna la reputazione di delicato energizzante. La L-teanina è oggetto di studio per la sua influenza sull'attenzione e su uno stato di calma veglia. In combinazione con la caffeina, potrebbe contribuire a un senso di prontezza più equilibrato.

Anziché un picco di energia improvviso seguito da un calo, alcune persone descrivono una concentrazione più lineare, confortevole, quasi avvolgente. Un'energia che accompagna anziché disturbare. Questa sensazione spiega perché il matcha viene spesso scelto per periodi di lavoro concentrato, studio o attività che richiedono un'attenzione prolungata.

Matcha o caffè: due esperienze diverse

Non si tratta di decretare un vincitore tra le due bevande. Il caffè rimane popolare per il suo rapido effetto stimolante e la sua intensità. Il matcha, d'altro canto, è apprezzato per il suo approccio più graduale, spesso associato a una sensazione di lucidità mentale.

I ricercatori, tuttavia, restano cauti. Gli studi non dimostrano che il matcha sia "migliore" del caffè, né che produca esattamente gli stessi effetti su tutti. Le reazioni possono variare a seconda della sensibilità alla caffeina, dello stile di vita e del contesto di consumo. In realtà, non si tratta di mettere i due prodotti l'uno contro l'altro, ma di comprendere che non agiscono esattamente allo stesso modo.

In definitiva, questa ricerca suggerisce che esistono diversi modi per stimolare l'attenzione. Alcuni sono più intensi, altri più graduali. Il matcha illustra quest'idea di un'energia più delicata, in cui corpo e mente sembrano muoversi allo stesso ritmo. Questa sensazione può essere adatta a chi cerca concentrazione senza eccessiva stimolazione. In definitiva, che si scelga il caffè o il matcha, la chiave è trovare ciò che meglio rispetta il proprio ritmo, il proprio corpo e il proprio modo di funzionare.