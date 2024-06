Recettes estivales irrésistibles : 7 desserts à base de cerises à essayer absolument

Si vous avez la chance d’avoir un cerisier qui s’érige dans votre jardin, vous en mangez certainement par poignées, à même l’arbre. Autant le dire : elles ne font pas long feu dans le saladier. La météo pluvieuse de ces derniers temps a été assez favorable pour les récoltes de cette année. Les cerises sont juteuses et ont une robe rouge vermillon qui présage une dégustation mémorable. Alors, gardez un peu de stocks sous la main pour cuisiner ces trésors fruités et redécouvrir leur infinie tendresse à travers des mets sucrés. Les cerises sont des friandises naturelles que vous prenez plaisir à dévorer « sans artifices », à la sauvette. Mais ces desserts à la cerise vont vous prouver que ces rubis des vergers peuvent aussi s’apprécier sous d’autres formes gourmandes.

Les desserts aux cerises, des classiques aux plus fantaisie

Ça y est, les cerises ont enfin pris place sur les étals des supermarchés. Mais dépêchez-vous, ces petites perles rouges sont assez éphémères dans le rayon fruits et légumes. Vous ne pouvez vous procurer des cerises fraîches que de mi-mai à juillet. Après c’est trop tard (du moins pour qu’elles soient de saison). Les cerises sont annonciatrices de l’été, des pique-niques au bord de l’eau et des goûters post-trempette.

Elles ont un goût tellement suave et envoûtant qu’elles se suffisent à elles-mêmes et se dégustent très bien « à la volée ». À mesure que vous les décrochez de leur branche, elles atterrissent directement sur votre langue. Votre palais les connaît plus à travers le fameux clafoutis de mamie, un des desserts aux cerises les plus emblématiques. Vos papilles se rappellent également de la confiture de cerise maison étalée à bonne dose sur du pain, tout juste débarqué de la boulangerie.

Mais vous n’avez pas encore fait le tour de la cerise. Ce petit fruit qui tient sur une sobre queue verte est capable d’accomplir de grandes préparations culinaires. Au-delà des desserts traditionnels aux cerises que vous « cheryssez » tant, il existe également des confections gourmandes plus sophistiquées dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l’existence. Les cerises peuvent ainsi remplacer les noix de pécan dans l’inconditionnel brownie ou s’inviter au cœur de l’inimitable tarte au chocolat. Comme quoi, les cerises ne sont pas exclusives à la forêt noire !

Si vous comptez réaliser des desserts aux cerises, il va falloir vous retrousser les manches. Vous pouvez laisser les noyaux à l’intérieur, mais à la mâche, ce n’est pas toujours une très bonne surprise. Si vous n’avez pas de dénoyauteur, utilisez une paille ou une baguette chinoise et poussez-les vers la sortie. Maintenant, à vos cuillères !

Cinnamon rolls aux cerises

Les cinnamon rolls, têtes d’affiche des coffee shop les plus branchés, font une entorse à la recette de base pour mettre les cerises en vedette. Ces roulés à pâte levée troquent leur garniture iconique à la cannelle contre une purée de cerises délicieusement parfumée. La cerise est tellement présente et expressive que vous n’avez même pas besoin de rajouter de glaçage au sucre par-dessus. Une fois cuits, ces rouleaux dorés et moelleux offrent une explosion de saveurs : la douceur chaude et épicée de la cannelle se marie parfaitement avec l’acidité et le caractère des cerises.

Tarte chocolat fourrée à la compotée de cerises (vegan)

Parmi les desserts aux cerises à ajouter à votre check-list gourmande : ce somptueux twist de la tarte au chocolat. Si vous avez tendance à trouver ce dessert écoeurant, la compotée de cerise qui coule au milieu, confère un peu de légèreté et de fraîcheur à l’ensemble. Elle rend la tarte plus digeste et moins dense. Elle contraste également le goût intense du chocolat noir et apporte ce petit pep’s qui lui est propre. Une recette élégante qui rappelle vaguement la forêt noire. D’ailleurs, vous pouvez ajouter une lichette de kirsch dans la compotée histoire d’avoir un rendu encore plus percutant.

Bounty cerise et coco (vegan)

Ah les Bounty… Ces barres glacées se sont hissées entre de nombreuses mains enfantines à l’heure du goûter estival. Elles ont aussi été à l’origine de nombreux caprices en fin de repas et sont passées derrière la porte de tous les congèles. Mais il n’y a pas d’âge pour déguster ces petits gâteaux givrés à l’enveloppe croquante et au cœur immaculé. Vous pouvez même essayer cette variante qui concilie le côté exotique de la noix de coco et la douceur caractéristique de la cerise. Pour ça, rien de plus simple, vous avez juste à mixer les cerises avec la noix de coco râpée et la crème de coco. Idéal quand le soleil tape et assèche les papilles.

Brownie aux cerises rôties

Si vous deviez rajouter un monument aux 7 merveilles du monde, ce serait probablement le brownie, le dessert régressif par excellence. Ce bloc de chocolat, riche en nostalgie, se compose généralement de fruits à coque. Mais les noix et autres oléagineux ne sont pas une obligation. À la place, vous pouvez intégrer des cerises rôties, légèrement caramélisées. Le jeu de textures est absolument divin ! Dressez une boule de glace vanille pour couronner le tout et vous obtenez LE dessert du siècle.

Tiramisu amande et cerises

Parmi les desserts aux cerises auxquels vous n’avez peut-être pas pensé : le tiramisu. Ce dessert, qui fait la fierté des Italiens, se décline à l’infini pour flatter les papilles les plus exigeantes. Cette version raffinée l’emporte presque sur l’originelle. Au lieu de tremper les biscuits à la cuillère dans une marre de café, vous les imbiber d’Amaretto, une liqueur d’amande très aromatique. Faites revenir vos cerises à la poêle avec un peu de sucre pour les attendrir et les rendre moelleuses. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à monter cette pâtisserie et à vous extasier !

Crumble aux cerises

Il n’y a pas que le crumble aux pommes de mémé dans la vie (bien que ce soit une référence). Vous pouvez aussi initier vos palais au crumble à la cerise, un dessert à la fois croustillant et juteux qui ne tardera pas à devenir votre nouvelle madeleine de Proust. Le goût beurré du topping est hautement compatible avec les saveurs délicates et enivrantes de la cerise. Le crumble aux cerises est une véritable célébration des fruits de saison et un délice convivial qui plaît à tous les âges.

Soupe de cerises aux épices

En quête d’un dessert à la fois réconfortant et désaltérant ? Mettez cette soupe aux cerises à votre menu. Bien moins lassante que les sempiternelles salades de fruits, elle est également beaucoup plus audacieuse. Préparée sur la même base que les gaspachos, elle inonde le palais de saveurs, à la fois douces et relevées. C’est une superbe option pour clôturer le repas par temps de forte chaleur et en prendre plein les papilles.

Ces desserts révèlent tout le potentiel des cerises, qui ne sont pas uniquement bonnes « à la brut ». Petit conseil anti-gaspi, ne jetez plus les queues des cerises. Loin d’être des déchets, ces parties vertes peuvent servir à faire des infusions diurétiques !