Brigitte Bardot è scomparsa a 91 anni: bellezza e ribellione fino alla fine

Cultura
Julia P.
Capture écran - Documentaire "Portrait intime d'une star"

Brigitte Bardot, iconica attrice francese e fervente attivista per i diritti degli animali, è morta il 28 dicembre 2025, all'età di 91 anni, nella sua casa di Saint-Tropez. Icona di bellezza, lascia un'immagine complessa, ammirata e controversa al tempo stesso.

Una stella che è diventata una leggenda

Bardot, che raggiunse la fama con " E Dio creò la donna " nel 1956, divenne rapidamente l'incarnazione di un nuovo tipo di libertà femminile. Sullo schermo e nella vita, rifiutò le convenzioni e sfidò i codici della femminilità. Musa, attrice, cantante, divenne un fenomeno globale e un simbolo per un'intera generazione.

Un femminismo ambivalente

Brigitte Bardot non si è mai definita "femminista". Anzi, a volte ne ha preso le distanze, criticando alcuni movimenti contemporanei. Eppure, attraverso la sua indipendenza, il suo rifiuto di sottomettersi ai dettami patriarcali, la sua carriera liberamente perseguita e la sua capacità di affermarsi in un mondo dominato dagli uomini, ha incarnato, a modo suo, una forma di femminismo istintivo. Ha aperto uno spazio di libertà per le donne, pur sopportando inconsapevolmente il peso di un'immagine plasmata dallo sguardo maschile.

Una donna in crisi

Nel 1973, all'età di 39 anni, abbandonò definitivamente l'industria cinematografica per dedicarsi ai diritti degli animali. Creò la Fondazione Brigitte Bardot , una delle più influenti in Europa in questo campo. Sebbene il suo impegno fosse elogiato, le sue dichiarazioni pubbliche suscitarono anche critiche.

Un corpo sotto i riflettori dei media, una lotta personale

Oggetto di fascino, Brigitte Bardot, detta "BB", è stata spesso ridotta al suo aspetto esteriore. Dietro l'icona, tuttavia, si celava una donna in lotta con se stessa, che ha parlato più volte delle sue vulnerabilità, della sua sofferenza e del suo bisogno di isolarsi.

