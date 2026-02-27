Search here...

Dopo Pamela Anderson, il casting del reboot di "Baywatch" è intrigante

Cultura
Léa Michel
Extrait de la série « Baywatch : Alerte à Malibu »

Duemila attori, modelli e aspiranti bagnini si sono recentemente riversati sulla spiaggia di Marina del Rey sotto un sole miracoloso per l'audizione aperta al pubblico per il reboot di "Baywatch" della Fox. Questo imponente casting, abbinato a un evento promozionale, mira a far rivivere la leggenda delle spiagge californiane 25 anni dopo il classico cult originale.

14.000 domande, 2.000 selezionate

Dopo 14.000 candidature, solo 2.000 fortunati – di tutte le età e corporature – hanno sfilato in passerella in costume da bagno nonostante la temperatura di 10 °C (50 °F), riporta Variety . Da una madre e una figlia del Colorado senza alcuna esperienza pregressa a un clown con la faccia bianca, fino a un tutor in crisi di mezza età, la diversità ha regnato sovrana. L'attore e wrestler canadese Stephen Amell (protagonista del reboot) si è persino mescolato alla folla, stupito: "È tutto così strano".

Lancio rapido: 45 secondi netti

I candidati hanno trascorso 45 secondi davanti a 20 direttori del casting: bagnini, comparse, frequentatori di bar e persino ruoli principali ancora da scrivere. Margaret "BB" Dupré (77 anni, storica controfigura di Pamela Anderson) e Athena Vas (bodybuilder greca) incarnano questa eclettica ricerca della prossima icona rossa. Le riprese inizieranno a marzo.

Grande fermento sui social media

Su X (ex Twitter) e Instagram, le immagini del casting virale hanno spopolato: "Chi sarà il prossimo Hasselhoff?" , "Vogliamo vedere i replay al rallentatore!" , "Un casting pazzesco!". I fan stanno speculando sui successori di Pamela Anderson, condividendo foto esilaranti (la madre con le forbici nel parcheggio, il clown acquatico) e riaccendendo il dibattito tra nostalgia e modernità. L'hashtag #BaywatchReboot è di tendenza.

Questo reboot punta sulla nostalgia di un miliardo di spettatori a episodio. Con queste prime anticipazioni, la Fox potrebbe benissimo riportare "Baywatch" sotto i riflettori nel 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
