Uno studio rivela che le persone ansiose potrebbero essere attratte da un particolare genere di film.

Cultura
Léa Michel
Photo d'illustration : Kevin Woblick/Unsplash

E se le tue serate cinema rivelassero molto sul tuo modo di percepire il mondo? Uno studio recente suggerisce che le tue preferenze cinematografiche potrebbero riflettere il funzionamento interno del tuo cervello, soprattutto se sei ansioso, sensibile e profondamente connesso alle tue emozioni.

Uno studio tedesco che analizza il cervello

Pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Behavioral Neuroscience , questa ricerca è stata condotta dalla Martin Luther University di Halle-Wittenberg (MLU). Gli scienziati hanno analizzato 257 partecipanti utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), una tecnica che consente l'osservazione dell'attività cerebrale in tempo reale.

Ai volontari sono stati mostrati volti che esprimevano rabbia o paura. Nel frattempo, i ricercatori hanno misurato l'attivazione di due regioni cerebrali chiave: l'amigdala, coinvolta nell'elaborazione delle emozioni, e la corteccia cingolata anteriore, legata al controllo emotivo. L'obiettivo era capire se i nostri gusti cinematografici fossero associati a un modo specifico di elaborare le emozioni forti.

Azione e commedie: un parco giochi emozionante

I risultati sono affascinanti. Le persone attratte dai film d'azione mostrano un'attivazione particolarmente marcata nelle due aree cerebrali studiate quando si trovano di fronte a stimoli negativi. In altre parole, il loro cervello reagisce intensamente alla paura o alla rabbia.

Questo profilo corrisponde spesso a personalità ansiose, ipersensibili o altamente ricettive alle variazioni emotive. Lungi dall'essere una debolezza, questa sensibilità dimostra un sistema nervoso finemente sintonizzato, capace di percepire le sfumature e le tensioni dell'ambiente.

Sorprendentemente, gli appassionati di commedia mostrano un modello di attivazione simile. Che l'emozione sia innescata dalla scarica di adrenalina di un inseguimento o dall'esplosione di risate, ciò che sembra essere ricercato è l'intensità: il brivido, lo slancio, l'ondata di energia.

Per le persone ansiose, questi film potrebbero offrire una forma di catarsi controllata: si sperimentano picchi emotivi potenti, ma all'interno di un contesto sicuro, confortevole e prevedibile. Il divano diventa una zona sicura per l'esplorazione emotiva.

Thriller e documentari: la scelta della distanza

Al contrario, le persone che preferiscono thriller, film polizieschi o documentari mostrano una risposta cerebrale più moderata agli stimoli negativi. Il loro cervello sembra filtrare le emozioni intense in modo più efficace, prevenendone il sovraccarico.

Questi individui, spesso descritti come calmi, composti o analitici, tendono a prediligere narrazioni più distaccate. Anche in situazioni tese, l'approccio narrativo consente loro di mantenere un certo grado di controllo intellettuale sulla situazione.

Come riassume la psicologa Esther Zwiky, gli individui tendono a selezionare i generi che stimolano il loro cervello nel modo più adatto al loro funzionamento interno. Pertanto, non si scelgono i film a caso: si scelgono quelli che risuonano maggiormente con la propria struttura emotiva.

Percorsi verso la terapia

Queste scoperte aprono interessanti prospettive in campo terapeutico. Per gli individui ansiosi, i film d'azione potrebbero fungere da valvola di sfogo emotivo. Potrebbero incanalare la naturale ipersensibilità in scariche di adrenalina controllate, quasi esaltanti.

Al contrario, i thriller potrebbero essere uno strumento di allenamento per rafforzare la tolleranza allo stress, in particolare per le personalità più tranquille che desiderano sviluppare la propria resilienza di fronte all'imprevisto. L'idea non è quella di etichettare rigidamente i propri gusti, ma di riconoscere che il modo in cui si reagisce a una storia riflette la propria ricchezza interiore. Essere ansiosi spesso significa essere profondamente ricettivi, intuitivi e connessi. Essere calmi significa saper fare un passo indietro, analizzare e moderare le proprie emozioni.

In definitiva, il tuo genere preferito potrebbe non essere solo un semplice intrattenimento. Potrebbe benissimo riflettere il tuo panorama emotivo.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Come questo artista rende i "corpi grassi" un soggetto centrale dell'arte

