Un semplice trucco può aiutare a mantenere la stanza più fresca durante la stagione calda.

Con l'aumento delle temperature, trasformare la propria casa in un'oasi di frescura diventa rapidamente una priorità. La buona notizia è che uno dei metodi più efficaci non richiede né ristrutturazioni né attrezzature costose. Un semplice accorgimento, scientificamente provato, può fare davvero la differenza nella vita di tutti i giorni.

Il riflesso di adottare la prima cosa al mattino

Si pensa spesso che il calore penetri principalmente dall'aria esterna. In realtà, il principale responsabile è spesso il sole stesso. Quando i suoi raggi attraversano le finestre, riscaldano pareti, mobili e pavimenti, innalzando rapidamente la temperatura interna.

Per limitare questo effetto, la strategia migliore è chiudere completamente persiane , tapparelle e tende prima delle ore più calde. Le finestre esposte a sud e a ovest sono particolarmente colpite. Questa pratica è comune in molte regioni mediterranee, dove è noto da tempo che bloccare il sole è spesso più efficace che cercare di tenere fuori il calore una volta che si è instaurato.

Cosa dicono gli studi

I ricercatori hanno studiato l'impatto reale di questa pratica. Uno studio pubblicato sulla rivista Energy and Buildings ha confrontato una stanza con persiane completamente chiuse con una in cui le persiane erano lasciate leggermente socchiuse. Il risultato: anche una piccola apertura riduce significativamente l'efficacia della protezione solare. L'apporto di calore è aumentato di oltre il 70% quando le persiane non erano completamente chiuse. In breve, per beneficiare appieno di questo effetto rinfrescante, è meglio evitare qualsiasi fessura.

Ricerche più recenti dimostrano inoltre che una gestione ottimizzata delle schermature solari può ridurre significativamente il fabbisogno di aria condizionata in alcune abitazioni.

Anche la frescura gioca un ruolo importante di notte

Chiudere le persiane durante il giorno è un ottimo punto di partenza, ma questo trucco funziona ancora meglio se abbinato a una buona ventilazione durante le ore più fresche.

Non appena la temperatura esterna scende al di sotto della temperatura interna della casa, aprite completamente tutte le finestre e le persiane . Se possibile, create una corrente d'aria incrociata tra due aperture situate sui lati opposti della casa. Questa circolazione d'aria aiuta a disperdere il calore accumulato durante il giorno e dona una sensazione di frescura naturale.

Pochi gesti che fanno la differenza

Per potenziare l'efficacia di questo metodo, si possono adottare diverse abitudini:

Spegnete gli elettrodomestici e le apparecchiature non utilizzate lasciate in standby, che emettono calore senza che ve ne accorgiate.

Utilizzate lenzuola in cotone o lino, materiali piacevoli e traspiranti.

Posiziona un panno leggermente umido davanti a un ventilatore per favorire l'effetto rinfrescante tramite evaporazione.

Quando possibile, optate per materiali o rivestimenti riflettenti che limitino l'assorbimento di calore da parte dell'edificio.

In breve, con le ondate di calore sempre più frequenti, ogni grado risparmiato conta. Chiudere le persiane appena svegli può sembrare banale, ma questa semplice abitudine contribuisce a mantenere un ambiente interno più confortevole durante tutta la giornata. Non richiede installazioni particolari, non consuma energia aggiuntiva e non incide sul budget: questo semplice accorgimento è uno dei modi migliori per rimanere al fresco quest'estate.