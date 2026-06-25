La tua casa si surriscalda? Questo consiglio sorprendente potrebbe interessarti.

In questo momento, tutta la Francia è soffocata da un caldo torrido. In alcune regioni, le temperature superano quelle del Sahara. Anche chiudendo le persiane all'alba e arieggiando la casa tutta la notte, se vivete in una zona colpita da un'ondata di calore, il calore continuerà a penetrare nonostante i vostri sforzi per abbassare la temperatura. E poiché non tutti possono permettersi un condizionatore, questo accessorio, a cui nessuno aveva pensato prima durante un'ondata di calore, potrebbe offrirvi un po' di sollievo.

La coperta termica di sopravvivenza, uno scudo economico contro il calore

Sintonizzandosi sulle previsioni del tempo, i francesi sperano in un calo delle temperature e quasi rimpiangono l'inverno e le fresche mattine primaverili. Non hanno mai sognato una pioggia rinfrescante come ora. La Francia è in allerta rossa da una settimana, con record di caldo che si susseguono senza sosta. Nessuna regione del paese è stata risparmiata, nemmeno la Bretagna, un tempo oasi di frescura, né il Nord, noto per il suo cielo grigio e la scarsa insolazione.

I media dedicano interi reportage a questa ondata di calore apparentemente infinita, sottolineandone costantemente la natura senza precedenti. Le temperature attuali sono paragonabili alle previsioni meteorologiche per il 2050. Di fatto, solo l'1,2% del pianeta ha registrato temperature superiori a quelle della Francia lunedì scorso. E i ventilatori non bastano più a garantire una ventilazione adeguata o a creare anche solo un minimo di ricircolo d'aria. La temperatura interna è quasi identica a quella esterna, soprattutto se si vive in una casa mal isolata. Ci si sente davvero come in una casa di cartone.

Oggi, gli abitanti delle città, confinati nelle giungle di cemento, stanno investendo in condizionatori d'aria all'avanguardia. Tuttavia, con questa impennata di popolarità, i prezzi sono quadruplicati. Alcuni si sono trasferiti in garage o hanno allestito una brandina in cantina, mentre altri hanno cercato soluzioni fai-da-te online. E la coperta termica di emergenza si è rivelata un'ottima scoperta per combattere il caldo. Questo accessorio, utilizzato in situazioni estreme per riscaldare chi soffre di ipotermia, ha anche un lato rinfrescante che riflette la radiazione solare e limita il surriscaldamento nelle giornate calde .

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Un modo per aumentare la temperatura fino a 7°C in una casa

Durante questa ondata di calore quasi apocalittica, tenere le persiane chiuse e rimanere in casa al buio è quasi inutile. Anche le notti sono insopportabilmente calde. Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire chiaramente. Quindi, dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Secondo i suoi sostenitori, rivestire le finestre di una casa con una coperta termica di sopravvivenza può abbassare la temperatura di 7°C. Non è cosa da poco.

Una coperta termica di sopravvivenza potrebbe non essere esteticamente gradevole come delle tende ricamate, ma funge da barriera termica, riflettendo il calore come uno scudo. Disponibile in farmacia a meno di 5 euro e talvolta persino offerta gratuitamente durante i corsi di primo soccorso o altri eventi di prevenzione, la coperta termica di sopravvivenza si dimostra utile e garantisce comfort in queste giornate torride. Tuttavia, è bene seguire alcune semplici regole per sfruttare al meglio questa innovazione tascabile, solitamente relegata nel vano portaoggetti. Ecco come usarla correttamente:

Fissatelo all'esterno della finestra con dell'adesivo per impedire il passaggio dei raggi e chiudete le persiane, se presenti. L'autore del video avverte: "Il calore rimane intrappolato contro il vetro e lo shock termico può causare la rottura del doppio vetro".

Assicurati che il materiale riflettente della coperta di sopravvivenza non abbagli i vicini dall'altra parte della strada né ostruisca la visibilità sulle strade.

Il merluzzo bianco (Meudon white) è efficace anche con il caldo.

Cercando consigli per combattere il caldo sui social media, utilizzando parole chiave specifiche, potreste esservi imbattuti in video che mostrano persone ingegnose che ridipingono le finestre di bianco. No, non si tratta di una nuova moda in fatto di arredamento , né di una tecnica di mimetizzazione per proteggersi da sguardi indiscreti. Questa sostanza simile a una vernice non è altro che il bianco Meudon. Un altro rimedio della nonna per soffocare un po' di più in case che sembrano roventi come spiedini su una griglia.

Si tratta di una polvere bianca finissima, composta principalmente da carbonato di calcio, la stessa sostanza del gesso usato sulle lavagne. Originariamente proveniva dalle cave di Meudon, vicino a Parigi, da cui prende il nome. Il Bianco di Meudon viene generalmente mescolato con poca acqua per ottenere una pasta o un liquido denso, che viene poi applicato con un pennello o una spugna. Una volta asciutto, forma un velo bianco che riflette parte della luce solare. È un prodotto così convincente che è persino esaurito nei negozi di bricolage.

Le ondate di calore vanno e vengono, ognuna diversa dalla precedente. Si intensificano di anno in anno, costringendo la popolazione ad adattarsi e a ripensare le proprie condizioni di vita. Se non avete la fortuna di vivere in un'antica casa in pietra o di possedere una piscina, queste soluzioni temporanee si riveleranno una vera e propria salvezza.