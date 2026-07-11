Una particolare abitudine in bagno può contribuire alla formazione di cattivi odori.

Pensate che i cattivi odori nel vostro bagno siano dovuti esclusivamente a una scarsa ventilazione o a una pulizia inadeguata? Un'abitudine che molti di noi adottano inconsciamente potrebbe avere un ruolo importante. Uno studio scientifico evidenzia una pratica quotidiana che favorisce la proliferazione batterica nell'ambiente... ovvero la presenza del WC in bagno.

Questo riflesso che molti di noi hanno

Questa situazione si verifica nelle case in cui il bagno e la toilette condividono un unico ambiente. In molte case, la toilette è separata, il che naturalmente limita la diffusione di microgocce su asciugamani, spazzolini da denti o altri oggetti da bagno. Questa configurazione è inoltre spesso considerata più igienica.

Tuttavia, quando il WC è integrato nel bagno, è frequente tirare lo sciacquone senza chiudere il coperchio. Questa azione apparentemente innocua può avere delle conseguenze. Quando si tira lo sciacquone, non si svuota solo la tazza, ma si crea anche una corrente d'aria che può proiettare minuscole goccioline invisibili in tutta la stanza. Questo fenomeno passa completamente inosservato, ma potrebbe compromettere l'igiene del bagno.

Microgocce che si diffondono in tutta la stanza

I ricercatori dell'Università dell'Arizona , guidati dal microbiologo Charles Gerba, hanno approfondito questo argomento in uno studio pubblicato sull'American Journal of Infection Control. Il loro lavoro descrive quello che gli scienziati chiamano il "nuvola di goccioline del water". Quando si tira lo sciacquone, si forma una nuvola di microgocce che può trasportare diversi microrganismi.

Queste particelle si depositano poi sulle superfici circostanti: pavimento, pareti, lavandino e persino sugli oggetti lasciati nella stanza. Per questo motivo, i ricercatori raccomandano di chiudere sempre il coperchio del water prima di tirare lo sciacquone e di pulire regolarmente il water e le superfici circostanti.

Perché questo può favorire i cattivi odori

Lo studio si concentra principalmente sulla dispersione batterica, ma questo fenomeno potrebbe anche contribuire allo sviluppo di odori persistenti. Una volta depositati su superfici umide, alcuni microrganismi trovano un ambiente favorevole alla loro crescita. Asciugamani umidi, tappetini da bagno, spazzolini da denti e altri oggetti di uso quotidiano possono quindi diventare terreni di coltura dove i batteri proliferano più facilmente.

Tuttavia, alcune di queste sostanze sono proprio responsabili degli odori sgradevoli che possono svilupparsi in un bagno. Pur non essendo l'unica spiegazione possibile, questa dispersione potrebbe quindi contribuire a rendere l'ambiente meno piacevole.

I passi giusti per un bagno "più fresco"

La buona notizia è che alcune semplici abitudini possono contribuire a limitare questo fenomeno.

Il primo istinto è quello di chiudere il coperchio del water prima di ogni scarico.

Si consiglia inoltre di arieggiare il bagno quotidianamente per ridurre l'umidità, di pulire regolarmente il water e le altre superfici di uso frequente e di lasciare asciugare bene gli asciugamani dopo l'uso.

Un altro consiglio pratico: evitate di riporre lo spazzolino da denti proprio accanto al WC se si trovano nella stessa stanza.

In definitiva, chiudere il coperchio del water richiede solo un secondo, ma questa semplice abitudine può contribuire a mantenere il bagno più pulito e piacevole ogni giorno. Come spesso accade con l'igiene, sono queste piccole azioni ripetute che possono avere un impatto reale sul comfort quotidiano.