Questo modo di posizionare il divano può turbare l'armonia di un interno

In soggiorno, il divano definisce l'atmosfera: struttura lo spazio, invita al relax e riunisce le persone care. Eppure, una scelta di disposizione molto comune può talvolta compromettere l'equilibrio della stanza. Deve per forza essere sempre posizionato contro una parete? Non necessariamente.

Il riflesso di posizionare il divano contro una parete

Per abitudine, mancanza di spazio o semplicemente perché sembra la soluzione più logica, molte persone posizionano il divano direttamente contro una parete. Questa disposizione può effettivamente essere pratica in alcune case, soprattutto in spazi piccoli dove ogni centimetro conta.

Tuttavia, in una stanza più grande, questa disposizione automatica può creare un effetto meno accogliente. Spingendo tutti i mobili contro le pareti, si crea un ampio spazio vuoto al centro del soggiorno, che può dare un'impressione fredda e poco invitante. La stanza appare quindi meno vivace, come se i mobili stessero aspettando di trovare la loro collocazione anziché contribuire a creare un vero e proprio rifugio.

Sollevare il divano: un semplice trucco per un soggiorno più equilibrato

A volte, bastano pochi centimetri per trasformare completamente l'atmosfera di una stanza. Spostare leggermente il divano dalla parete può dare maggiore profondità al soggiorno e creare una sensazione di spazio più armoniosa. Questo accorgimento, spesso utilizzato dai professionisti dell'arredamento d'interni, contribuisce a creare un ambiente più fluido e armonioso. Il divano diventa così parte integrante dell'arredamento, e non semplicemente un mobile appoggiato a una parete.

In ambienti ampi o open space, questa idea può rivelarsi un vero e proprio vantaggio. Un divano posizionato al centro può fungere da divisorio naturale tra diverse zone: in questo modo, la zona relax può essere distinta dalla sala da pranzo o dalla cucina senza bisogno di aggiungere un tramezzo.

Dare priorità alla convivialità sopra ogni cosa

Un soggiorno accogliente è innanzitutto un luogo di convivialità. La disposizione dei mobili gioca quindi un ruolo cruciale nell'atmosfera generale. Piuttosto che posizionare le sedute troppo distanti tra loro, è preferibile creare uno spazio che incoraggi la conversazione. Una poltrona di fronte al divano, una seconda seduta o un tavolino ben posizionato possono trasformare la stanza in un vero e proprio punto d'incontro.

L'obiettivo non è solo avere un bel soggiorno, ma uno spazio in cui sentirsi a proprio agio, dove si abbia voglia di rilassarsi e chiacchierare. Un tappeto può anche contribuire a dare struttura allo spazio. Se scelto in una dimensione appropriata, collega visivamente i diversi elementi d'arredo. Idealmente, le gambe anteriori del divano e delle poltrone dovrebbero poggiare sul tappeto per creare una composizione più armoniosa.

Preservare la luce e la circolazione naturale

La posizione ideale per il divano dipende anche dall'ambiente circostante. Persino la disposizione più armoniosa perde il suo fascino se ostruisce una finestra, riduce la luce naturale o costringe a muoversi tra i mobili. Mantenere una fluidità di movimento è fondamentale per un soggiorno piacevole e funzionale.

Il divano si posiziona idealmente di fronte a un punto focale: un camino, una libreria, una bella finestra o un mobile decorativo. Al contrario, posizionarlo con le spalle all'ingresso può talvolta creare un'atmosfera meno aperta e accogliente.

Nell'arredamento non esistono regole assolute.

Sebbene allontanare il divano dalla parete possa donare un nuovo equilibrio ad alcuni soggiorni, non significa che esista una regola ferrea da seguire. Ogni casa è diversa, ogni stanza ha i suoi limiti e ognuno ha i propri desideri. Arredare non significa seguire una lista di divieti da rispettare rigidamente. Non ci sono regole fisse in fatto di disposizione dei mobili, così come non ce ne sono in nessun altro ambito. Se avere il divano contro una parete vi piace, vi offre comfort e rispecchia il vostro stile di vita, allora è la scelta giusta.

In definitiva, la cosa più importante è creare un interno in cui ci si senta a proprio agio. A volte, basta un semplice cambio di posizione per riscoprire il proprio soggiorno, ma la disposizione migliore sarà sempre quella che si adatta alla propria vita quotidiana e alla propria personalità.