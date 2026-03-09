Questi 5 tipi di scarpe indeboliscono i tuoi piedi, secondo un podologo

Le scegliamo per il loro stile o per la comodità immediata. Tuttavia, alcune scarpe di uso quotidiano possono, a lungo termine, indebolire i piedi e compromettere la postura.

Tacchi alti: pressione eccessiva sull'avampiede

Simbolo di eleganza, i tacchi a spillo alterano profondamente la distribuzione del peso corporeo. Più alto è il tacco, più il carico si concentra sull'avampiede, il che può causare dolore al metatarso e peggiorare alcune deformità come l'alluce valgo.

Analisi biomeccaniche dimostrano inoltre che l'uso prolungato di tacchi alti influenza la postura generale: ginocchia, fianchi e parte bassa della schiena compensano l'inclinazione in avanti. Questo adattamento ripetuto può contribuire a tensioni muscolari e dolori cronici. Gli specialisti raccomandano di riservare questi modelli alle occasioni speciali e di optare per tacchi più alti, con un buon supporto, nella vita di tutti i giorni.

Sneakers senza lacci: supporto insufficiente

Pratiche e veloci da indossare, le sneakers slip-on sono apprezzate per la loro semplicità. Tuttavia, l'assenza di lacci o di un sistema di allacciatura regolabile può ridurre la stabilità del piede all'interno della scarpa.

Senza una calzata precisa, il piede può scivolare leggermente a ogni passo. Le dita tendono quindi ad arricciarsi per mantenere la scarpa in posizione, aumentando la tensione muscolare nel tempo. I podologi ci ricordano che un adeguato supporto del collo del piede è essenziale per limitare i micromovimenti ripetitivi, prevenire le vesciche e proteggere le articolazioni.

Muli con piattaforma: una base instabile

Le mules con plateau combinano due elementi problematici: una suola spessa e la mancanza di supporto per la schiena. Questo design può aumentare il rischio di instabilità, in particolare alla caviglia.

Una piattaforma rigida limita il naturale movimento di rotolamento del piede. Il piede è progettato per assorbire gli urti e adattarsi al terreno grazie a un certo grado di flessibilità. Quando questo movimento è ostacolato, le altre articolazioni compensano. L'assenza di una fascia al tallone aumenta anche il rischio di lesioni. Le distorsioni della caviglia sono tra gli infortuni più comuni agli arti inferiori, soprattutto durante movimenti rapidi o su superfici irregolari.

Zoccoli in schiuma stile Crocs: ingannevolmente comodi

Morbidi e leggeri, gli zoccoli in schiuma offrono una sensazione di comfort immediata. Tuttavia, la loro struttura altamente flessibile e il supporto limitato possono indebolire i piedi se indossati per periodi prolungati.

Una mancanza di stabilità laterale può aumentare il rischio di distorsioni nelle persone con caviglie sensibili o ipermobilità. Inoltre, una suola troppo morbida può esercitare una sollecitazione eccessiva su muscoli e tendini, che devono compensare la mancanza di supporto strutturato. I professionisti della cura del piede sottolineano che una scarpa adatta dovrebbe stabilizzare il tallone e supportare il movimento senza essere eccessivamente flessibile.

Infradito e sandali bassi: dita dei piedi tese

Infradito e sandali bassi, molto popolari non appena il clima si riscalda, sembrano ideali per la stagione calda o per i piedi gonfi. Tuttavia, il loro design sottopone le dita a una tensione costante. Per evitare che la scarpa scivoli, il piede deve contrarsi a ogni passo. Questa contrazione ripetuta può causare dolore alla pianta del piede e aggravare alcune infiammazioni, come la fascite plantare.

La totale mancanza di supporto nella parte posteriore del piede aumenta anche il rischio di cadute, soprattutto su superfici bagnate. L'American Podiatric Medical Association sconsiglia l'uso di questo tipo di scarpa per lunghe camminate o per un uso quotidiano prolungato.

Perché è fondamentale restare fermi

Il piede è composto da 26 ossa e numerose articolazioni, legamenti e tendini. Garantisce l'equilibrio, assorbe gli urti e sostiene l'intero corpo. Calzature inadeguate non causano solo disagio locale, ma possono influire sulla postura generale. A lungo termine, un supporto inadeguato può contribuire a dolori al ginocchio, all'anca o alla schiena. Gli specialisti raccomandano di scegliere modelli che:

Tengono saldamente il tallone

Offrono una suola stabile, né troppo morbida né troppo rigida.

Consentire una progressione fluida del passo

Si adattano alla forma del piede

Non si tratta di vietare certi stili, ma di evitare un uso prolungato quando il supporto non è sufficiente.

In breve, prendersi cura dei propri piedi significa anche preservare equilibrio e mobilità. Alternare le scarpe, ascoltare i segnali del dolore e consultare un podologo in caso di fastidio persistente sono semplici accorgimenti che possono fare la differenza nel lungo periodo.