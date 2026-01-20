La scomparsa del grande stilista italiano Valentino: quali sono stati i suoi pezzi più iconici?

Valentino Garavani, icona dell'alta moda italiana, è scomparso all'età di 93 anni il 19 gennaio 2026. Figura di spicco del lusso internazionale, lascia un'immensa eredità stilistica, segnata da creazioni divenute leggendarie.

Rosso Valentino, una firma immediata

Dagli anni '60 in poi, Valentino Garavani ha definito il suo stile distintivo attraverso un colore che sarebbe diventato inseparabile dal suo nome: il rosso. Questo rosso vibrante, a metà strada tra il carminio e lo scarlatto, esalta le silhouette con potenza ed eleganza. Non è solo una scelta estetica: il "rosso Valentino" è diventato un'affermazione di stile. Questo rosso è stato indossato da attrici come Anne Hathaway, Penélope Cruz e Naomi Campbell sui red carpet più prestigiosi del mondo. Da solo, incarna lo spirito della maison: potente, raffinato e senza tempo.

Julia Roberts e l'abito bianco e nero agli Oscar del 2001

Uno dei pezzi più iconici di Valentino è senza dubbio l'abito indossato da Julia Roberts alla cerimonia degli Oscar del 2001, dove ricevette il premio come Migliore Attrice. Si tratta di un abito d'archivio disegnato nel 1992, un nero profondo con tocchi di velluto bianco, dallo stile sobrio e strutturato. Questo momento segnò una svolta: non solo l'attrice brillò in un capo vintage, ma confermò anche la capacità di Valentino di creare abiti senza tempo che trascendono i decenni senza perdere la loro brillantezza.

L'abito giallo pallido di Cate Blanchett

Un altro momento di grazia, un'altra silhouette indimenticabile: l'abito giallo pallido indossato da Cate Blanchett agli Oscar del 2005. Questa creazione in taffetà di seta, con il suo drappeggio perfetto e la sua fluida eleganza, dimostra il genio del couturier Valentino Garavani nel combinare forme classiche con audacia cromatica. La stampa di moda ha elogiato la delicatezza del taglio e la capacità di Valentino di valorizzare una star senza mai mascherarne la personalità. È un abito luminoso e sobrio, diventato iconico nella storia degli Oscar.

Abiti da sposa reali e celebrità

Valentino è stato scelto anche da molte celebrità per il giorno delle loro nozze. Tra queste, la Principessa Madeleine di Svezia nel 2013, in un sontuoso abito di pizzo di seta impreziosito da perle. E anche Jackie Kennedy, per le sue nozze con Aristotele Onassis nel 1968, in un abito discreto ma altamente sofisticato.

Lo stile degli abiti da sposa Valentino unisce romanticismo e linee pulite, sempre con la ricerca della perfezione nei dettagli. Che si tratti di regine, attrici o modelle, Valentino ha trasformato questi momenti personali in indimenticabili momenti di moda.

Un'eleganza incarnata dalle più grandi icone

Dal jet set romano degli anni '60 alle attrici di Hollywood del XXI secolo, le muse di Valentino sono numerose. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow e Zendaya hanno tutte indossato le sue creazioni.

Lo stile di Valentino si distingue per le linee pulite e i tessuti lussuosi come chiffon, tulle, pizzo e crêpe, spesso impreziositi da delicati ricami. La sua moda è un inno alla bellezza classica, ma mai statica: si evolve con i tempi, senza mai abbandonare i suoi principi fondamentali, anche se alcuni lamentano la mancanza di inclusività della maison, un'osservazione purtroppo comune nel mondo del lusso.

Un'eredità che trascende la moda

Oltre alle passerelle e ai red carpet, Valentino Garavani ha lasciato il segno nella cultura visiva contemporanea. La sua estetica ha influenzato il cinema, la fotografia e persino l'architettura della moda. Nel 2008 si è ufficialmente ritirato dalla casa di moda da lui fondata, cedendo le redini a nuovi stilisti e preservando la sua duratura eredità.

Fino ai suoi ultimi anni, Valentino Garavani è rimasto una figura rispettata e ammirata, tanto per la sua visione artistica quanto per la sua eleganza personale. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca, ma la sua influenza continua a vivere attraverso gli archivi, le mostre e gli innumerevoli abiti del marchio che continuano a ispirare sogni.