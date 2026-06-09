Ricreare l'abito di una famosa cantante: la sfida raccolta da un utente di internet

E se l'amore per una cantante si traducesse in un intero mese trascorso a cucire piuma dopo piuma? Questa è la sfida che Nadianna Senki (@nadiannasenki), una giovane stilista venezuelana residente a Lille, ha accettato per assistere al concerto di Aya Nakamura allo Stade de France. Il risultato, condiviso sui social media, è diventato immediatamente virale.

Un abito storico riprodotto con passione

Per comprendere la portata del progetto, dobbiamo tornare al 26 luglio 2024. Quel giorno, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, la cantautrice franco-maliana Aya Nakamura elettrizzò il Pont des Arts esibendosi con tre brani, accompagnata dalla Guardia Repubblicana.

Ha poi indossato un abito da gladiatore dorato di Dior, ispirato a una silhouette della sfilata haute couture Autunno/Inverno 2024-2025 disegnata da Maria Grazia Chiuri. Un abito ricamato con delicate piume dorate, realizzate una ad una dagli artigiani della maison Lemarié, che rifornisce Dior da decenni.

Quasi due anni dopo, questo momento iconico ha ispirato Nadianna Senki (@nadiannasenki). Invece di cercare una replica in un negozio, la giovane donna ha scelto di realizzare il pezzo da sola, interamente a mano. Questo approccio si è rapidamente trasformato in un'avventura creativa, che ha documentato sui suoi social media, in particolare su Instagram, dove il suo video ha superato il milione di visualizzazioni in poche ore.

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Quasi 3.000 piume e ore di pazienza

Il numero è sbalorditivo: Nadianna Senki (@nadiannasenki) ha utilizzato quasi 3.000 piume per ricreare l'effetto piumato dell'abito originale. Ognuna è stata posizionata, sistemata e cucita a mano, seguendo un approccio di upcycling: Nadianna è specializzata nel trasformare capi trovati nei mercatini delle pulci, nelle vendite di abbigliamento di seconda mano o su Vinted.

Il look finale, sfoggiato al concerto allo Stade de France, è stato subito acclamato dagli altri fan presenti. "La meglio vestita al concerto", "Splendida, complimenti" : questi i commenti che si sono susseguiti sotto il vlog pubblicato al suo ritorno, e la community di Instagram, che seguiva il suo progetto da diverse settimane, ha celebrato il risultato finale.

Un destinatario abituale di omaggi stilistici

Nadianna Senki (@nadiannasenki) si è già fatta un nome ricreando altri outfit iconici per partecipare ai concerti. In particolare, ha ricreato uno dei look della pop star britannica Dua Lipa – un abito corto in pelle indossato sul palco – così come un completo di piume bianco e nero ispirato a una creazione Chanel indossata da Rosalía durante il suo "Lux Tour".

In ogni caso, il suo stile distintivo rimane lo stesso: materiali di recupero, capi vintage riciclati e lavorazioni artigianali che valorizzano il processo tanto quanto il prodotto finito. Questo approccio risuona con le generazioni più giovani, appassionate di moda ma sempre più consapevoli del suo impatto ambientale.

Quando il "metodo di vestizione" si fa strada nei concerti

Al di là dell'impresa tecnica, la storia di Nadianna Senki illustra un fenomeno più ampio. Negli Stati Uniti come in Europa, i concerti sono diventati vere e proprie sfilate di moda in cui i fan si vestono in omaggio ai loro idoli. Dal tour di Taylor Swift a quello di Zara Larsson, Theodora e presto anche a quello tanto atteso di Céline Dion, i fan competono a colpi di inventiva per rendere omaggio allo stile dell'artista.

Questo è ciò che nel mondo della moda viene definito "abbigliamento metodico": vestirsi in modo da essere in sintonia con l'atmosfera che si sta per vivere. Una pratica nata sul red carpet, che ora sta prendendo piede anche nelle sale da concerto. E nel caso di Nadianna Senki, rappresenta un livello di impegno che va ben oltre il semplice vestirsi in modo elegante.

Con il suo abito dorato ricoperto di piume, Nadianna Senki (@nadiannasenki) non si è limitata a rendere omaggio ad Aya Nakamura: ha dimostrato che nell'era delle riproduzioni industriali e del fast fashion, la lavorazione artigianale può ancora stupire.