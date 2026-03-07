Allacciare le scarpe in questo modo è la nuova tendenza per il 2026

Nel mondo della moda, i dettagli a volte possono trasformare un accessorio di uso quotidiano. Sui social media, un particolare modo di allacciare le scarpe sta attirando sempre più attenzione. La tecnica prevede la creazione di piccoli fiocchi tra ogni paio di occhielli, creando un effetto decorativo lungo tutta la lunghezza della scarpa.

Una tecnica di allacciatura che trasforma le sneakers

A differenza dell'allacciatura tradizionale, in cui i lacci si incrociano fino a formare un nodo finale, questo metodo prevede di allacciare i lacci a ogni occhiello. Nello specifico, ogni coppia di occhielli opposti viene annodata con un piccolo fiocco. Il laccio non segue un andamento a zigzag lungo l'intera scarpa, ma forma una serie di anelli che decorano la parte anteriore della sneaker.

Il risultato è uno stile altamente visivo, a volte paragonato a nastri o allacciature decorative ispirate alle scarpe da ballo o ai corsetti. Gli esperti di allacciatura sottolineano che esistono numerose tecniche per modificare l'aspetto delle sneaker, alcune puramente estetiche, altre volte a migliorare il supporto del piede.

I social media, la forza trainante delle tendenze degli accessori

Questa tecnica sta attirando l'attenzione, soprattutto perché i social media svolgono ormai un ruolo centrale nella diffusione delle tendenze della moda. Secondo un'analisi del Pew Research Center, piattaforme come Instagram e TikTok stanno influenzando sempre di più il modo in cui le tendenze dell'abbigliamento emergono e si diffondono al grande pubblico.

Accessori semplici – lacci delle scarpe, gioielli o acconciature – sono particolarmente adatti a queste tendenze virali perché possono essere facilmente replicati. In questo contesto, i tutorial che mostrano tecniche di allacciatura originali diventano spesso molto popolari.

Una lunga tradizione di allacciatura creativa

L'idea di personalizzare i lacci delle scarpe non è nuova. Guide specializzate elencano decine di metodi diversi, che vanno dall'allacciatura a scala a quella a scacchiera o a ragnatela. Alcune tecniche vengono utilizzate in ambiti specifici, come lo sport o l'esercito, per migliorare il supporto o evitare che i lacci si slaccino.

Altri metodi, tuttavia, svolgono una funzione essenzialmente estetica e consentono di personalizzare sneaker o scarpe eleganti. L'allacciatura con papillon a ogni occhiello rientra proprio in questa categoria: trasforma un elemento funzionale in un dettaglio visivo.

Una tendenza che gioca sulla personalizzazione

La popolarità di questo tipo di allacciatura riflette anche una tendenza più ampia nella moda contemporanea: la personalizzazione. Le persone cercano sempre più di personalizzare i propri abiti e accessori per esprimere il proprio stile. Le sneaker, in particolare, sono diventate un banco di prova per gli appassionati di moda.

Cambiare i lacci, modificarne il colore o utilizzare tecniche di allacciatura originali permette di trasformare un paio di scarpe senza doverne acquistare un nuovo paio. L'allacciatura a fiocco su ogni occhiello illustra come un semplice dettaglio possa diventare un trend sui social media.

Insomma, facile da riprodurre e visivamente originale, questo stile (allacciatura a papillon) si inserisce in una lunga tradizione di allacciatura creativa che permette di personalizzare le proprie scarpe. Come spesso accade nella moda, a volte sono i dettagli più semplici ad attirare maggiormente l'attenzione.

Questo "rosso vibrante" visto su Victoria Beckham probabilmente dominerà la stagione.

