La redingote sta tornando di moda grazie alla serie "Bridgerton"?

A lungo confinato ai romanzi d'epoca e ai poemi epici storici, il cappotto a finanziera sembrava appartenere al passato. Eppure, dopo il successo della serie "Bridgerton", questo lungo e strutturato cappotto è ricomparso nelle collezioni contemporanee. Un semplice effetto della serie o una vera e propria rinascita della moda?

"Bridgerton", un acceleratore di nostalgia chic

In streaming su Netflix dal 2020, la serie "Bridgerton", tratta dai romanzi di Julia Quinn, ha creato un'estetica Regency sgargiante, romantica e decisa. Se gli abiti stile impero e le silhouette con corsetto hanno riscosso un successo immediato, anche i tailleur maschili hanno lasciato un segno indelebile.

Tra questi, spiccava il cappotto a finanziera. Un cappotto lungo e aderente con spalle strutturate, colori intensi e talvolta uno strascico discreto: questo capo incarna un'eleganza teatrale e controllata. Sullo schermo, enfatizza la presenza dei personaggi (sia uomini che donne) e struttura con sicurezza la silhouette. Di conseguenza, il cappotto a finanziera, un tempo considerato obsoleto, è tornato di moda.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Jeannette (@jainie83)

Una stanza ricca di storia

La redingote apparve alla fine del XVIII secolo. Si pensa che il suo nome derivi dall'inglese "riding coat", un cappotto originariamente progettato per l'equitazione. Rapidamente adottato dall'aristocrazia europea, divenne un sofisticato capo d'abbigliamento urbano, simbolo di distinzione sociale.

Nel XIX secolo, si affermò come caposaldo dell'abbigliamento maschile formale: taglio sartoriale, lunghezza elegante e struttura impeccabile. Poi, nel corso del XX secolo, svanì gradualmente nell'oblio, lasciando il posto a cappotti più corti e pratici. Tuttavia, rimane vivo nell'immaginario collettivo, comparendo nella letteratura romantica e nei film d'epoca.

Oggi, il suo ritorno non è semplicemente una copia storica. È una reinterpretazione, più libera, più inclusiva (gender-neutral) e, soprattutto, più adatta alla vita di tutti i giorni.

Dalla passerella alla strada: un cappotto reinterpretato

Molto prima della mania scatenata da "Bridgerton", diversi stilisti avevano già esplorato riferimenti storici. Dior ne offrì versioni modernizzate, giocando con materiali e volumi. Da Louis Vuitton, sotto la direzione di Nicolas Ghesquière, alcune silhouette evocavano già la redingote, abbinata a capi più urbani come sneaker o shorts.

Anche John Galliano, amante dell'abbigliamento teatrale, ha esplorato questa estetica in tutte le sue collezioni. Per quanto riguarda Ralph Lauren, il marchio ha proposto una versione in denim ricamato già nel 2006, a dimostrazione del fatto che la redingote segue i cicli.

Oggi è più corto, più destrutturato e disponibile in lana leggera, denim e persino in versioni colorate. Abbandona il guardaroba prettamente maschile per abbracciare tutte le silhouette. Ed è proprio qui che risiede la sua forza: struttura senza limitare, afferma senza limitare.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Dior Official (@dior)

Romanticismo, versione 2026

Il ritorno della redingote si inserisce in una tendenza più ampia: il gusto per un romanticismo rivisitato, spesso definito "poetcore". Camicette con colletti a fiocco, maniche a sbuffo, gilet ricamati... la moda reinterpreta il XIX secolo in chiave moderna. In questo contesto, la redingote diventa un capo chiave. Racconta una storia. Aggiunge carattere all'outfit. Accentua la postura, mette in risalto le spalle e, se lo si desidera, definisce il punto vita. Indipendentemente dalla corporatura, questo taglio strutturato può valorizzare le linee naturali e rafforzare la presenza.

Come puoi adottarlo senza un costume d'epoca?

Sebbene un cappotto a frange possa sembrare imponente, si integra facilmente in un guardaroba moderno. Per un look casual e sicuro di sé, indossalo aperto sopra jeans aderenti e una semplice t-shirt. Aggiunge immediatamente stile. Con un abito fluido o una gonna midi, crea un elegante contrasto tra struttura e movimento. Con cintura, accentua il punto vita e valorizza la tua figura con sicurezza.

In ufficio, può sostituire un classico blazer. Abbinato a pantaloni a vita alta e una blusa strutturata, modernizza un look professionale senza rinunciare alla comodità. L'idea non è quella di vestirsi elegantemente, ma di aggiungere un capo che esprima la propria personalità.

In definitiva, l'influenza delle serie televisive sulla moda è innegabile. "Bridgerton" ha senza dubbio riacceso l'interesse per la redingote, ma non ne è l'unico responsabile. Da diverse stagioni, la moda esplora gli archivi per reinventare al meglio il presente. In un panorama dominato dal minimalismo, la redingote offre un'alternativa strutturata, narrativa e di grande impatto. Un modo elegante per catturare l'attenzione, con sicurezza e stile.