Il grembiule come capo d'abbigliamento: una tendenza che solleva interrogativi

A lungo relegato alla cucina o ai laboratori, il grembiule sta ora facendo il suo ingresso sulle passerelle e nei nostri guardaroba. Un nuovo capo di moda o un omaggio ai conservatori? Questa tendenza, a metà strada tra l'abbigliamento da lavoro e l'estetica da "moglie tradizionale", solleva interrogativi tanto quanto ispira.

Da simbolo domestico ad accessorio di moda

Storicamente, il grembiule aveva uno scopo molto pratico: proteggere i vestiti da macchie e sporco. Negli anni '60, simboleggiava la "casalinga diligente", la padrona di casa. Con l'avvento delle lavatrici ad alte prestazioni, è gradualmente scomparso dalle case. Oggi sta tornando di moda, ma trasformato. Da Miu Miu, ad esempio, è integrato in silhouette chic, indossato sopra abiti strutturati e riadattato alla sua funzione utilitaristica.

Bisogna dire che la moda ama sovvertire le convenzioni. I jeans, disegnati nel XIX secolo per minatori e operai, sono diventati un capo essenziale universale. Pantaloni cargo, giacche militari, giacche da fienile e persino stivali stringati in stile Dr. Martens hanno seguito lo stesso percorso: nati per il lavoro, adottati per lo stile. Oggi, un nuovo arrivato si unisce a questa grande famiglia di abbigliamento da lavoro rivisitato: il grembiule. In passerella, il grembiule non era più semplicemente un accessorio pratico, ma un'audace dichiarazione di stile.

Tra estetica retrò e dibattito sociale

È impossibile ignorare il contesto culturale in cui questa tendenza sta emergendo. Per alcuni osservatori, il ritorno del grembiule riecheggia il movimento "tradwife" che circola sui social media. Le influencer propongono una visione idealizzata della casalinga, fondendo codici conservatori con immagini ultra-contemporanee. In questo clima, il grembiule può essere percepito sia come un'ammiccamento giocoso e alla moda, sia come un simbolo più carico, che richiama le rappresentazioni tradizionali del ruolo femminile.

I social media se ne stanno appropriando

Come spesso accade, i creatori di contenuti hanno rapidamente abbracciato la tendenza. E i commenti spaziano dall'ammirazione alla sorpresa: molti applaudono l'audacia, altri esprimono gratitudine per l'ispirazione. I look sono certamente creativi, ma lo sono anche le critiche. Sotto alcuni video, si possono leggere commenti come: "Indossare un grembiule per lavorare in un supermercato ti rende un'icona di stile?"

#primaveraestate2026 #ispirataallarunning #miumiu ♬ Blue Moon - Zara Larsson @tophcam Ho adorato la sfilata Miu Miu SS26 e i riferimenti della signora Prada agli abiti da lavoro (in particolare ai ruoli svolti dalle donne) tra la fine del XIX e il XX secolo. Tute ampie, grembiuli di pelle, camicie con colletto a strati e cinture che richiamavano la Castellana, tutti un omaggio a macellai, infermiere, assistenti, operai, casalinghe e altri personaggi degli ultimi 150 anni. Ottimo casting con @cortisastar, Richard E. Grant e alcuni dei miei preferiti: Milla Jovovich, Liu Wen e Xiao Wen Ju, solo per citarne alcuni! Ecco la mia reinterpretazione 🙂 Jeans @weekendmaxmara (Poshmark) Manica corta '87 @perryellis per @bloomingdales South China Seas (eBay) Manica lunga '08 @jcpenney (trovata in un negozio dell'usato) Giacca di pelle anni '90 @gap (trovata in un negozio dell'usato) Grembiule vintage @williamssonoma (Whatnot) Scarpe @chacofootwear (Poshmark) Occhiali vintage da @friendsnyc Borsa '06 @bananarepublic (Poshmark) #miumiuss26

Una tendenza che ti appartiene

Il grembiule, in stile 2026, non è né un obbligo né un'affermazione fissa. È una tela su cui esprimersi. Come i jeans di un tempo, cambia status non appena cambia contesto. Tutto dipende da come lo si integra nel proprio stile. Lo si può vedere come un cenno retrò, un capo concettuale, un omaggio all'abbigliamento utilitaristico o semplicemente un accessorio originale che struttura una silhouette. Il tuo corpo, il tuo stile, la tua intenzione: questo è ciò che dà significato al capo.

In definitiva, la moda mette sempre in discussione i simboli. Il grembiule non fa eccezione. Tra nostalgia, sovversione e creatività, apre un dialogo. E se questo capo suscita così tante discussioni, è forse proprio perché tocca qualcosa di profondamente culturale. Sta a voi decidere cosa comunica quando lo indossate.