"Moorcore", la tendenza ispirata da questo recente film che sta affascinando una nuova generazione

Il cinema non racconta solo storie, ma ispira anche i nostri guardaroba e i nostri interni. Con la recente uscita del film "Cime Tempestose", una nuova estetica sta già conquistando i social media. Il suo nome è "moorcore", una tendenza romantica e decisamente immersiva.

Una tendenza nata dal mondo del cinema

Uscito a febbraio, "Cime Tempestose" ha subito attirato l'attenzione, sia per il cast che per la suggestiva atmosfera visiva. Con Margot Robbie e Jacob Elordi, il film immerge gli spettatori in un paesaggio spazzato dal vento, tra brughiere nebbiose e dimore signorili.

È questa particolare atmosfera che ha dato origine al termine "moorcore". Il termine combina "moor", che si riferisce alle zone umide tipiche dell'Inghilterra settentrionale, e il suffisso "-core", spesso usato per indicare uno specifico mondo estetico o visivo. Il risultato: uno stile che evoca la natura selvaggia, un intenso romanticismo e un immaginario storico.

Un mix di romanticismo oscuro ed eleganza storica

L'estetica moorcore trae ispirazione diretta dai paesaggi dello Yorkshire, così come dai periodi georgiano e vittoriano. Gioca su un'atmosfera al tempo stesso drammatica e poetica, dove la natura selvaggia incontra un'eleganza d'altri tempi. Le palette di colori privilegiano toni profondi e naturali: marrone terroso, verde muschio e grigio ardesia. A queste tonalità si aggiungono talvolta tonalità più tenui come il crema o il rosa antico, che addolciscono l'effetto complessivo.

Anche i tessuti giocano un ruolo centrale. Velluto spesso, pizzo scuro, lana texturizzata e ricami delicati creano silhouette ricche di texture. Sui social media, alcuni storici della moda stanno già condividendo ispirazioni tipiche di questa estetica: abiti lunghi e fluidi, cappotti strutturati e capi vintage pieni di carattere.

Anche nell'arredamento l'universo si esprime con semplicità: lampadari in ottone, specchi antichi, tessuti floreali leggermente sbiaditi o oggetti patinati dal tempo contribuiscono a creare quest'atmosfera ovattata.

Il fascino degli oggetti che hanno una storia

Il fascino del Moorcore deriva in parte dal suo allineamento con un cambiamento di sensibilità all'interno delle tendenze attuali. Dopo anni dominati dal minimalismo e dalle linee pulite, molti ora cercano pezzi che "abbiano un'anima". L'estetica del Moorcore valorizza gli oggetti segnati dal tempo, la loro "bella imperfezione" e le emozioni che possono evocare. Mercatini delle pulci, negozi dell'usato e negozi vintage sono diventati luoghi ideali per esplorare e abbracciare questo stile.

Negli interni, questo si traduce in piumoni testurizzati, mobili in legno scuro, accessori in bronzo e pendenti in cristallo che diffondono una luce soffusa. Ogni elemento sembra raccontare una storia.

Una visione del mondo che parla a un'intera generazione

Oltre alla moda o all'arredamento, il moorcore funziona principalmente come un universo completo. Evoca paesaggi solitari, storie appassionanti e un profondo legame con la natura. Sui social media, questa estetica immersiva permette la costruzione di un mondo visivo coerente e potente. Offre anche una forma di evasione: un mondo in cui esprimersi liberamente, celebrare tutte le silhouette e giocare con texture, volumi e sovrapposizioni senza vincoli.

In breve, come spesso accade, il cinema funge da catalizzatore creativo. Con "Cime Tempestose", l'immaginario delle brughiere inglesi trova spazio nella moda e nell'interior design contemporanei. Un'ulteriore prova che le immagini proiettate sullo schermo continuano a influenzare il modo in cui esprimiamo il nostro stile e la nostra sensibilità estetica.