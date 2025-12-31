Search here...

Questa tendenza della moda estiva funziona anche in pieno inverno (e ci piace il tocco in più)

Tatiana Richard
A lungo associata alle temperature miti e ai look vacanzieri, la sciarpa sta ora vivendo una trasformazione molto ricercata. Niente più semplice foulard annodato al collo o tra i capelli: ora è allacciato in vita con una cintura, trasformando all'istante i vostri outfit invernali. Questo gesto stilistico, semplice e deciso al tempo stesso, dimostra che un accessorio può attraversare le stagioni senza perdere il suo fascino, anzi.

Dalle passerelle ai marciapiedi, il velo lascia il segno.

Fu sulle passerelle che l'idea prese piede. Durante un'acclamata sfilata Métiers d'art, una grande maison parigina (Chanel) reinventò il foulard utilizzandolo come cintura, accentuando silhouette volutamente minimaliste. Il risultato: texture, carattere e un'eleganza disinvolta che cattura lo sguardo.

Poco dopo, questa ispirazione lasciò le passerelle per entrare nella vita reale, come testimoniato dall'attrice e cantante irlandese Jessie Buckley durante un evento parigino. Abbinata a pantaloni scuri e décolleté grafiche, la sciarpa divenne il capo distintivo, quello che cattura la luce e afferma un look sicuro di sé.

Un gesto di moda accessibile e stimolante

Ciò che colpisce immediatamente è la facilità con cui si può adottare questa tendenza. Basta scegliere una sciarpa di dimensioni generose in seta, lana o cashmere, piegarla a triangolo, avvolgerla intorno ai fianchi o alla vita prima di annodarla delicatamente di lato. In pochi secondi, jeans e un semplice top assumono una dimensione completamente nuova. La sciarpa struttura la silhouette senza costringerla, abbraccia delicatamente le curve e valorizza il corpo così com'è, senza artifici.

In inverno, l'effetto diventa ancora più interessante. Sopra un maglione ampio, crea un contrasto lusinghiero tra volume e silhouette definita. Sopra un cappotto lungo, aggiunge un tocco di colore e movimento che ravviva anche gli outfit più sobri. È un dettaglio che attira l'attenzione esattamente dove vuoi.

Un tocco senza tempo che dura tutto l'anno

Sebbene questo modo di indossare la sciarpa abbia avuto un enorme successo la scorsa estate grazie a diverse personalità influenti, la versione invernale è altrettanto sorprendente. Mentre il clima più caldo predilige tessuti leggeri, la stagione più fredda richiede materiali più densi e avvolgenti.

Il motivo per cui la sciarpa con cintura è così attraente è che soddisfa tutti i requisiti. È pratica, facile da indossare, valorizza la figura e infinitamente versatile. Puoi giocare con stampe, colori e texture, a seconda del tuo umore e del tuo stile. Floreale sotto un cappotto neutro, un rosso acceso su un grigio scuro o grafica per dare energia a un look minimalista, diventa una vera e propria tela su cui esprimere la tua personalità.

Rivisitando questo accessorio estivo, la moda ci ricorda una verità fondamentale: lo stile non ha una stagione fissa. Si costruisce attraverso l'ispirazione, la sperimentazione e piccoli cambiamenti che fanno la differenza.

