Questo gioiello, un tempo ritenuto riservato alle nonne, torna di moda questa stagione.

A lungo relegata a cappotti sobri e a look rigidi di un'altra epoca, la spilla sta tornando in auge in modo tanto sorprendente quanto delizioso. Discreta ma potente, si sta imponendo sulle passerelle e nelle strade come il dettaglio che cambia tutto, infondendo eleganza e carattere alle silhouette.

Dall'antichità al Rinascimento della moda

In origine, la spilla non era affatto un accessorio decorativo. Nell'antichità, serviva per chiudere gli abiti, come un'ingegnosa chiusura. Poi, nel corso dei secoli, è diventata un simbolo di status e raffinatezza. Ornata di pietre preziose dai Romani, riccamente lavorata durante il Rinascimento, floreale nel XIX secolo e poi grafica nell'epoca Art Déco, ha saputo reinventarsi costantemente.

Dopo essere passata di moda negli anni '90, messa in ombra da collane voluminose e gioielli vistosi, la spilla sta ora tornando trionfante. Entro il 2025, case di moda come Chanel, Miu Miu e Schiaparelli la porranno al centro del loro stile, trasformandola in un pezzo distintivo: moderno, audace e innegabilmente desiderabile.

Una spilla per ogni personalità

Il punto di forza della spilla risiede nella sua infinita versatilità. Si adatta con grazia al colletto aperto di una camicia, illumina il bavero di una giacca, impreziosisce un abito fluido o reinventa una sciarpa in un batter d'occhio. Si adatta a tutte le corporature, a tutti gli stili e a tutti gli stati d'animo.

Alcune case di moda abbracciano il surrealismo con forme inaspettate: labbra scolpite, occhi chiusi, insetti preziosi. Altre rivisitano i loro classici con perle, cammei o motivi iconici. I giovani stilisti, nel frattempo, iniettano una dose di freschezza con spille in resina colorata, perle imperfette o simboli pop. Anche il mercato dell'usato sta vivendo un boom spettacolare: i pezzi vintage stanno diventando veri e propri tesori di moda, ora a portata di mano.

I 5 modi più eleganti per indossare una spilla nel 2026

Su un blazer minimalista: una spilla dorata con linee grafiche su un abito nero crea immediatamente un look strutturato e potente. Su una camicetta romantica: un cammeo antico o una perla barocca posati su una mussola avorio evocano un'eleganza morbida e tramandata. Su un abito in raso: una spilla di strass su raso duchesse crea un perfetto equilibrio tra eleganza e modernità. Sul denim grezzo: una spilla western o un capo XXL su jeans e una t-shirt bianca trasformano un semplice outfit in un capo di stile. Su una semplice sciarpa: l'accumulo di diverse spille vintage crea un accessorio unico, vibrante, espressivo, indimenticabile.

Perché la spilla è così popolare oggi?

Questo ritorno abbagliante può essere spiegato da diverse tendenze di fondo. In primo luogo, la stanchezza per i gioielli eccessivamente imponenti: ora si ricerca precisione, delicatezza e dettagli sorprendenti che non sovrastino la silhouette. In secondo luogo, l'ascesa del vintage sta incoraggiando la riscoperta di tesori dimenticati con una prospettiva fresca, più libera e giocosa.

La spilla risponde anche alla crescente esigenza di personalizzazione. Ogni pezzo racconta una storia, rivela un aspetto della tua personalità e lascia un segno unico sul tuo outfit. Crea quel sottile legame tra streetwear e haute couture, tra tradizione e modernità, tra delicatezza e audacia.

Insomma, entro il 2026, la spilla non sarà più un accessorio secondario. Diventa il punto focale del look, il dettaglio che trasforma un semplice outfit in un'affermazione di stile. Aprite i cassetti, esplorate i mercatini, osate riutilizzarla: il vostro prossimo pezzo preferito vi aspetta già, pronto a impreziosire il vostro look con eleganza, sicurezza e allegria.