Search here...

Questa coppia iconica degli anni '90 sta rilanciando un'inaspettata tendenza della moda

tendenze della moda
Léa Michel
Extrait de la série « Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette » (2026)

La nuova serie di Ryan Murphy "Love Story" ravviva l'entusiasmo per lo stile minimalista e iconico di JFK Jr. (figlio di John Fitzgerald Kennedy) e Carolyn Bessette-Kennedy (giornalista di moda e moglie di John Fitzgerald Kennedy, Jr.), fondendo sobrietà chic e stile casual.

Un duo che ha ridefinito lo chic degli anni '90

Ryan Murphy dirige "Love Story", una serie che racconta la tragica storia d'amore tra John F. Kennedy Jr. (interpretato da Paul Anthony Kelly) e Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon), fino alla loro morte nel 1999. Questa tragedia trasforma le loro sgranate foto dei paparazzi in sacre reliquie della moda, ispirando un'ondata di nostalgia tra la Generazione Z. Le mood board di Pinterest esplodono: abiti di seta fluenti, fasce per capelli e silhouette pulite tornano prepotentemente di moda.

Carolyn Bessette, musa del minimalismo "radicale"

Carolyn incarna l'epitome dell'eleganza discreta: capelli biondi raccolti in uno chignon preciso, mocassini neri e abiti chemisier con taglio di sbieco che accarezzano il corpo senza costringerlo. Il suo stile – tagli perfetti, tessuti pregiati e toni neutri – fa della sobrietà un'arma potente in un'epoca di loghi sgargianti ed eccessi algoritmici. Nonostante la sua avversione alla fama, i suoi scatti spontanei sono diventati il punto di riferimento del "lusso silenzioso" prima ancora che fosse troppo tardi.

JFK Jr., il re dell'alto/basso senza sforzo

John F. Kennedy Jr. abbinava con disinvoltura completi Armani e cappellini da baseball al contrario, anticipando l'odierno streetwear chic. Sciarpe drappeggiate, maglioni sopra le camicie e un'estetica preppy rilassata: il suo guardaroba "alto/basso" abolì i confini tra Park Avenue e Downtown, con una naturale sicurezza che cattura l'essenza degli anni '90.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da deadblossoms (@deadblossoms)

Questo duo leggendario ci ricorda, in definitiva, che il "vero stile" nasce dall'autenticità. In un mondo saturo di massimalismo, la loro eredità minimalista – ripresa da "Love Story" – dimostra che l'eleganza senza tempo non ha bisogno di urlare per conquistare.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Quel maillot de bain menstruel choisir en 2026 pour ses vacances ?
Article suivant
Tendenza primavera: questo colore sarà un must have per le décolleté nel 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tendenza primavera: questo colore sarà un must have per le décolleté nel 2026

Questa primavera 2026, una tonalità un tempo considerata discreta sta conquistando la scena. Sulle passerelle e per le...

Questa borsa iconica degli anni '90 torna alla grande sulle passerelle.

La moda ama viaggiare nel tempo e, nel 2026, posa nuovamente le valigie negli anni '90. Una borsa...

"Cime tempestose": come questo film ispira il nostro guardaroba

La trama di "Cime Tempestose", portata sullo schermo dall'incredibile Margot Robbie e dal suo carismatico co-protagonista Jacob Elordi,...

Una borsa ispirata a un carrello della spesa: la scommessa fashion di questo brand è intrigante

Mentre il mondo della moda è tutto un tripudio di stravaganza e fantasia esagerata, Lidl si lancia sulle...

Il grembiule come capo d'abbigliamento: una tendenza che solleva interrogativi

A lungo relegato alla cucina o ai laboratori, il grembiule sta ora facendo il suo ingresso sulle passerelle...

Perché alcuni abiti considerati "brutti" diventano desiderabili

Oggi, gli outfit visti per strada si fondono perfettamente con le eccentriche creazioni tessili delle principali sfilate. La...

© 2025 The Body Optimist