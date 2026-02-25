Questa coppia iconica degli anni '90 sta rilanciando un'inaspettata tendenza della moda

La nuova serie di Ryan Murphy "Love Story" ravviva l'entusiasmo per lo stile minimalista e iconico di JFK Jr. (figlio di John Fitzgerald Kennedy) e Carolyn Bessette-Kennedy (giornalista di moda e moglie di John Fitzgerald Kennedy, Jr.), fondendo sobrietà chic e stile casual.

Un duo che ha ridefinito lo chic degli anni '90

Ryan Murphy dirige "Love Story", una serie che racconta la tragica storia d'amore tra John F. Kennedy Jr. (interpretato da Paul Anthony Kelly) e Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon), fino alla loro morte nel 1999. Questa tragedia trasforma le loro sgranate foto dei paparazzi in sacre reliquie della moda, ispirando un'ondata di nostalgia tra la Generazione Z. Le mood board di Pinterest esplodono: abiti di seta fluenti, fasce per capelli e silhouette pulite tornano prepotentemente di moda.

Carolyn Bessette, musa del minimalismo "radicale"

Carolyn incarna l'epitome dell'eleganza discreta: capelli biondi raccolti in uno chignon preciso, mocassini neri e abiti chemisier con taglio di sbieco che accarezzano il corpo senza costringerlo. Il suo stile – tagli perfetti, tessuti pregiati e toni neutri – fa della sobrietà un'arma potente in un'epoca di loghi sgargianti ed eccessi algoritmici. Nonostante la sua avversione alla fama, i suoi scatti spontanei sono diventati il punto di riferimento del "lusso silenzioso" prima ancora che fosse troppo tardi.

JFK Jr., il re dell'alto/basso senza sforzo

John F. Kennedy Jr. abbinava con disinvoltura completi Armani e cappellini da baseball al contrario, anticipando l'odierno streetwear chic. Sciarpe drappeggiate, maglioni sopra le camicie e un'estetica preppy rilassata: il suo guardaroba "alto/basso" abolì i confini tra Park Avenue e Downtown, con una naturale sicurezza che cattura l'essenza degli anni '90.

Questo duo leggendario ci ricorda, in definitiva, che il "vero stile" nasce dall'autenticità. In un mondo saturo di massimalismo, la loro eredità minimalista – ripresa da "Love Story" – dimostra che l'eleganza senza tempo non ha bisogno di urlare per conquistare.