Questa borsa iconica degli anni '90 torna alla grande sulle passerelle.

La moda ama viaggiare nel tempo e, nel 2026, posa nuovamente le valigie negli anni '90. Una borsa cult di questo decennio torna alla ribalta, pronta a sedurre chi ama pezzi decisi e senza tempo.

La Fendi Baguette fa un grande ritorno

Impossibile parlare delle it-bag degli anni '90 senza menzionare la Fendi Baguette. Creata nel 1997 da Silvia Venturini Fendi per la maison Fendi, questa borsa compatta, da portare sottobraccio, ha segnato una svolta nella storia degli accessori di lusso. Il suo nome si ispira a un gesto semplice e molto parigino: portare una baguette sottobraccio.

Corto, strutturato e accattivante, non è mai stato concepito per essere discreto. Al contrario, è un capo che lascia il segno. Negli anni '90, è diventato rapidamente un simbolo di raffinatezza urbana, adottato da celebrità e icone della cultura pop. Quasi trent'anni dopo, riappare sulle passerelle e nelle strade delle capitali della moda. E non torna timidamente: è un capo che si fa notare.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa World (@luisaworld)

Un'icona spinta dalla cultura pop

La baguette deve la sua aura mitica anche alla televisione. Nella serie cult "Sex and the City", il personaggio di Carrie Bradshaw, interpretato da Sarah Jessica Parker, la indossa in numerose occasioni. Una scena ormai leggendaria mostra Carrie che corregge un ladro: "Quella non è una borsa, è una baguette!" . Una battuta che ha trasformato l'accessorio in un oggetto di culto.

Oggi, questa dimensione nostalgica è in pieno svolgimento. Silhouette minimaliste, completi monocromatici e tagli aderenti ispirati agli anni '90 creano le condizioni perfette per il suo ritorno. La Baguette completa con sicurezza questi look.

Una silhouette che trascende i decenni

Il fascino intramontabile di questa borsa risiede nella sua forma immediatamente riconoscibile: rettangolare, compatta, con manico corto e chiusura distintiva. Nel corso degli anni, è stata prodotta in una moltitudine di materiali, colori e finiture.

Negli anni 2000, incarnava uno stile chic audace e accessibile. Quest'anno, il 2026, torna, rivisitato ma fedele al suo DNA. Le sue dimensioni si adattano perfettamente alle esigenze attuali: più piccola delle tote oversize degli anni 2010, si allinea alla tendenza delle borse compatte, progettate per contenere l'essenziale senza essere ingombranti. Si adatta naturalmente alla silhouette. Il suo fascino non dipende da una specifica forma del corpo: semplicemente esalta il tuo stile.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Editorialist: Idee per lo styling e gli outfit di lusso (@editorialist)

L'ondata di nostalgia degli anni '90

Il ritorno della borsa Baguette non è un caso isolato. Gli archivi degli anni '90 e 2000 sono diventati una fonte d'ispirazione fondamentale. Questo periodo evoca l'ascesa delle top model, le serie TV più influenti e una cultura di accessori di status. Le borse non erano più solo pratiche, ma diventavano simboli di identità.

I pezzi vintage autentici sono particolarmente ricercati sui social media. Alcune vecchie edizioni della Baguette vengono rivendute a prezzi elevati sul mercato dell'usato, a dimostrazione del fatto che il suo fascino rimane intatto. Possedere un modello vintage dimostra un gusto impeccabile e uno spiccato senso della moda.

In definitiva, Fendi continua a offrire reinterpretazioni contemporanee: nuovi materiali, ricami raffinati e finiture modernizzate. L'essenza del design, tuttavia, rimane la stessa. Questo revival illustra una tendenza fondamentale: anziché reinventarsi costantemente, le case di moda stanno riattivando i propri archivi e confrontandosi con la propria storia. E il ritorno della borsa Fendi Baguette dimostra che un accessorio ben progettato può continuare a sublimare qualsiasi silhouette, decennio dopo decennio.