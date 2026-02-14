Perché alcuni abiti considerati "brutti" diventano desiderabili

Oggi, gli outfit visti per strada si fondono perfettamente con le eccentriche creazioni tessili delle principali sfilate. La tendenza è per capi dall'estetica controversa, una cacofonia di colori, look ibridi discutibili e anti-stile. La moda attuale educa il nostro occhio per il brutto e sfida il nostro senso del bello. Questi ensemble, incarnazione stessa del cattivo gusto, risultano stridenti ai nostri occhi, abituati come siamo a look puliti e minimalisti. Eppure, raccolgono elogi.

Sfidare le convenzioni della moda

La Settimana della Moda è quotidiana. Questi outfit da passerella altamente concettuali, che solo gli addetti ai lavori possono comprendere e apprezzare, stanno lentamente diventando la norma nella sfera pubblica. Mentre un tempo la tendenza era verso la sobrietà visiva, i colori tenui e i tessuti armoniosi, oggi il libero arbitrio prevale sulle regole della moda. E questo si traduce in look quasi caricaturali, per non dire stravaganti.

Oggi, gli stilisti amatoriali sfoggiano deliberatamente i loro abiti per aggiungere il loro "tocco personale". Infilano scarpe con la zeppa che nemmeno le Bratz portano e sfoggiano occhiali da sole con visiera. Abbinano tute vintage dai colori pop a mocassini degni di Luigi XIV, il tutto completato da Labubu . Un mix davvero esplosivo di riferimenti alla moda che manderebbe in coma la povera Anna Wintour. Le Crocs sono i nuovi tacchi a spillo e sono adornate da ciondoli per un ulteriore prestigio. Gli Ugg , scarpe a lungo criticate per la loro mancanza di eleganza, ora adornano i piedi di ogni fashionista.

In passato, la folla rispettava un rigido dress code, ma ora si diletta a creare arte astratta, persino surrealismo, con i propri outfit. E questa propensione per jeans larghi, maglie strappate, borse rovinate e scarpe a ferro di cavallo non è solo l'ennesima moda passeggera di pochi eccentrici. Riflette una stanchezza più profonda, una ricerca di abbandono. Inoltre, ciò che alcuni considerano brutto, per altri è lusinghiero. È tutta una questione di percezione. E la moda, per quanto paradossale possa essere, ci fa sentire in colpa per l'abbinamento del nero con il blu navy, ma esalta le virtù di look radicalmente "brutti".

Una ribellione contro l'estetica patinata della "ragazza pulita"

Dopo aver trascorso anni a pianificare meticolosamente i nostri outfit, immaginandoli nella nostra testa fino a perdere il sonno, finalmente ci concediamo il permesso di indossare ciò che vogliamo. Vogliamo avere carta bianca davanti all'armadio, non dover seguire rigide regole. E questa rottura con lo stile "pulito" e asettico si riflette nelle silhouette.

Così, i jeans skinny, un tempo considerati un passo falso della moda dopo il loro periodo d'oro, stanno tornando di moda, mentre gli occhiali da sole oversize da aviatore, associati agli intellettuali, ora adornano i nasi di tutte le it-girl. Anche gli scaldamuscoli , reliquia dell'era dei programmi di fitness, stanno comparendo su molte caviglie, come una silenziosa provocazione.

Nel mondo della moda, l'aggettivo "brutto" non suona sempre come una critica severa. Spesso è un complimento. Riconosce il lato ribelle e sofisticato di un outfit, il suo spirito innovativo. La moda usa questo termine in senso positivo, mentre altri settori impiegano espressioni più contorte come "è speciale" o "è originale". Dietro questa scelta estetica si cela un messaggio reale: la moda è un'arte e, come nei musei, alcune opere non sono universalmente ammirate.

Confondere il confine tra brutto e bello

Scarpe grunge che sembrano sopravvissute al set di Mad Max, una borsa che è l'epitome del kitsch, una sciarpa sgargiante che ricorda un arazzo. I nostri occhi sono così disabituati alla creatività e al look su misura che interpretano questi capi di moda come atrocità. È più facile meravigliarsi di fronte a un incomprensibile dipinto di Paul Klee o a una scultura contemporanea il cui fronte e retro sono incomprensibili che applaudire il "rischio" sartoriale.

Eppure, la moda funziona esattamente come l'arte: ciò che disturba spesso finisce per affascinare. Ciò che sconvolge oggi diventa desiderabile domani. Sandali con velcro, sneakers spesse, maglioni informi, colori sgargianti... tutti questi articoli sono stati inizialmente derisi prima di diventare trendsetter. Il "brutto" è spesso semplicemente "nuovo" che il nostro cervello non ha ancora elaborato.

In definitiva, quando un outfit "brutto" diventa desiderabile, non è il capo in sé a cambiare. È la nostra prospettiva. E forse anche il nostro crescente desiderio di vestirci per provare qualcosa, piuttosto che per soddisfare determinati requisiti. La moda è fatta per essere divertente, non noiosa.