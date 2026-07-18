Questo modello di trench coat si preannuncia come il capo chiave dell'autunno 2026.

Se c'è un cappotto che non abbandona mai veramente i nostri armadi, è il trench. Per l'autunno 2026, si reinventa con un look più "rock". Questa stagione, una versione in particolare sta attirando tutta l'attenzione e promette di diventare il nuovo must-have.

Il trench coat si rinnova

Da sempre associato al celebre gabardine beige, il trench coat vanta ora una finitura che ne trasforma completamente l'aspetto: la pelle. Con il suo aspetto liscio e strutturato, dona immediatamente carattere a qualsiasi outfit, mantenendo al contempo l'eleganza senza tempo di questo capo iconico. Più avvolgente di un modello classico, è perfetto per le fresche giornate autunnali. Indossato sopra un maglione a maglia grossa o un maglione caldo, coniuga con disinvoltura comfort e stile.

Tagli di capelli per tutti i gusti

È impossibile non notarlo: le sfilate autunno/inverno hanno ampiamente confermato il ritorno del trench effetto pelle. Il suo successo risiede anche nella sua versatilità. Amate le silhouette classiche? I modelli lunghi con cintura rimangono una scelta sicura. Preferite un look più rilassato? Le versioni oversize, con spalle leggermente scese, offrono uno stile moderno e facile da indossare. Anche i dettagli fanno la differenza: cinture definite, colli oversize, texture lucide o opache… Le varianti sono infinite, tra cui scegliere quella che meglio si adatta alla vostra personalità.

Come adottare questo capo di tendenza?

Il trench in ecopelle si abbina bene a una vasta gamma di outfit. Indossato aperto sopra jeans a gamba dritta e un maglione, aggiunge un tocco sofisticato a un look quotidiano. Abbottonato e con cintura sopra un abito svolazzante o pantaloni a gamba larga, crea una silhouette elegante e strutturata. Per quanto riguarda i colori, le tonalità intramontabili come il nero, il cioccolato o il caramello rimangono scelte sicure, mentre i verdi intensi o i marroni rossastri offrono un tocco più originale.

La scelta giusta: optate per la similpelle.

Sebbene l'effetto pelle sia indubbiamente la grande tendenza per l'autunno 2026, non c'è alcun obbligo di scegliere la pelle animale. Oggi, molti marchi offrono valide alternative in ecopelle che garantiscono lo stesso effetto visivo a un prezzo più accessibile.

È anche una scelta più in linea con le tendenze della moda in continua evoluzione. La pelle, essendo derivata dallo sfruttamento animale, proviene dalla pelle di animali macellati. Nel 2026, con numerose alternative di qualità sempre più elevata disponibili, scegliere la similpelle permette di abbracciare appieno questa tendenza senza contribuire all'utilizzo di prodotti di origine animale.

Un oggetto progettato per durare

Oltre al successo riscosso in questa stagione, il trench effetto pelle ha un altro vantaggio: non è limitato a un solo autunno. Presente sia nelle collezioni autunno/inverno che primavera/estate, si è affermato come un capo intramontabile, capace di trascendere le tendenze e di reinventarsi stagione dopo stagione.

Intramontabile e al contempo decisamente moderno, il trench effetto pelle conferma che un vero classico può ancora sorprendere. L'ideale è optare per una versione in ecopelle per coniugare stile, modernità e un approccio più rispettoso degli animali.