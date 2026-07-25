Questo tipo di borsa si preannuncia come l'oggetto indispensabile per il ritorno a scuola nel 2026.

tendenze della moda
Léa Michel
Photo d'illustration : Peter Chirkov / Pexels

Dopo diverse stagioni dominate dalle mini borse, le taglie XXL tornano alla ribalta. Per l'autunno 2026, la borsa a tracolla oversize si appresta a diventare il nuovo must-have. Elegante, pratica e facile da indossare, si rivolge a chi cerca un accessorio tanto bello quanto funzionale.

Il grande formato sta tornando alla ribalta.

Le borse in miniatura, a malapena sufficienti a contenere l'essenziale, stanno lasciando il posto a modelli molto più capienti. Le borse tote e morbide, di dimensioni generose, sono apprezzate per la loro capacità di contenere tutto il necessario per una giornata intensa: portafoglio, occhiali, borraccia, taccuino o persino trousse per il trucco. Questa evoluzione riflette il desiderio di dare priorità agli accessori pensati per l'uso quotidiano, senza rinunciare allo stile. Il comfort, quindi, torna protagonista nelle tendenze di questa stagione.

Uno stile naturalmente chic

Il successo della borsa a tracolla XXL risiede anche nel suo stile rilassato. Realizzata con materiali morbidi e pellami pregiati, dona immediatamente un tocco moderno a qualsiasi outfit. Portata sotto il braccio o semplicemente appoggiata sulla spalla, si muove con naturalezza e crea un look elegantemente disinvolto. Il suo aspetto volutamente meno rigido piace a chi apprezza una moda raffinata e al tempo stesso facile da indossare.

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Come adottare questa tendenza?

Grazie alle sue dimensioni, questa borsa cattura naturalmente l'attenzione. Per creare una silhouette armoniosa, si abbina perfettamente a capi più strutturati, come una giacca aderente, un gilet sartoriale o pantaloni dal taglio deciso. Per quanto riguarda i colori, le tonalità intramontabili come il nero, il cioccolato o il caramello rimangono scelte sicure che si abbinano facilmente a qualsiasi guardaroba. Le tinte più audaci, invece, permettono di trasformare la borsa in un vero e proprio pezzo forte.

L'accessorio che tiene il passo con te

Oltre al suo fascino estetico, la borsa XXL soddisfa principalmente le esigenze quotidiane. Le sue grandi dimensioni consentono di trasportare facilmente tutto l'essenziale, che si tratti di una giornata di lavoro, di un allenamento o di un'uscita improvvisata.

Pratica senza rinunciare all'eleganza, questa borsa elimina la necessità di portarne diverse e ti accompagna con disinvoltura per tutta la giornata. Questa combinazione spiega perché questa tendenza è destinata a diventare un must-have, ben oltre l'autunno del 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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