"Iconic": Bella Hadid rilancia questo trend leggendario degli anni 2000

Bella Hadid non è nuova a dichiarazioni di stile, ma il suo viaggio ad Aspen, in Colorado, a fine dicembre ha sicuramente lasciato il segno. Fotografata nella località innevata, la top model ha rilanciato una tendenza che molti pensavano fosse stata relegata agli archivi della moda: leggings attillati infilati in stivali UGG alti. Il risultato? I social media sono in fiamme e la nostalgia del millennio sta tornando.

Il duo leggings-UGG: un'icona riabilitata

Negli anni 2000, l'imprenditrice e personaggio mediatico americana Paris Hilton e l'attrice e stilista americana Nicole Richie hanno consacrato questo duo come uniforme ufficiale delle it-girl. All'epoca, incarnava un lusso rilassato. Bella Hadid segue questa tradizione, aggiornandone il concetto. Opta per leggings neri tecnici, ultra-elasticizzati, che avvolgono il corpo senza costringerlo, e li infila negli stivali UGG, un omaggio diretto ai modelli iconici dei primi anni 2000. Qui, il corpo non viene nascosto: viene celebrato. I leggings diventano una seconda pelle, pensati per valorizzare ogni tipo di corpo con morbidezza e sicurezza.

Quando il casual incontra il lusso

Bella Hadid eccelle nel trasformare un outfit comodo in un capo di tendenza. Per evitare il look "loungewear", aggiunge un enorme piumino oversize in pelliccia sintetica, tanto spettacolare quanto caldo. Il contrasto è perfettamente eseguito: volume generoso nella parte superiore, linee pulite in quella inferiore.

Il dettaglio che fa la differenza? Una borsa vintage Chanel rossa brillante, accessoriata con una bandana annodata casualmente. Gli occhiali da sole aviatore completano il look, aggiungendo un tocco glamour. Non è più solo un look pratico; è un modo per dire che la comodità può essere potente e innegabilmente alla moda.

Leggings, la star prevista delle stagioni 2025-2026

Mentre Bella Hadid ha riportato i leggings sotto i riflettori, le passerelle confermano la tendenza. Prada, Chloé e Ferragamo li hanno tutti incorporati nelle loro ultime collezioni, indossandoli sotto gonne aderenti, abbinandoli a blazer strutturati o indossandoli con stivali alti fino al ginocchio. Per strada, la modella e imprenditrice americana Kendall Jenner e l'attrice e regista americana Katie Holmes li hanno già adottati per affrontare l'inverno urbano con eleganza e disinvoltura. Il messaggio è chiaro: i leggings non sono più solo un capo sportivo basico. Sono diventati un vero e proprio statement di stile.

Perché questo ritorno è così allettante?

Questo revival della moda funziona perché risponde a un desiderio profondo: sentirsi bene nei propri vestiti senza rinunciare allo stile. La combinazione leggings-UGG incarna un'eleganza accogliente, perfetta per le vacanze invernali così come per le passeggiate sulla neve. Unisce la dolcezza confortante della nostalgia a una modernità disinibita. Celebrando silhouette naturali, comode e sicure, Bella Hadid ci ricorda che la moda può essere uno spazio di body positivity e piacere.

In definitiva, il ritorno dei leggings UGG, indossati con sicurezza da Bella Hadid, è più di un semplice ritorno agli anni 2000: è un invito a ripensare lo stile invernale con comfort e sicurezza. Questa tendenza dimostra che è possibile combinare glamour e comfort, modernità e nostalgia, celebrando al contempo la silhouette e il corpo in tutta la sua diversità.