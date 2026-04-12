Questi colori per i costumi da bagno potrebbero essere ovunque quest'estate 2026

tendenze della moda
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Buone notizie: l'estate 2026 promette di essere tutt'altro che noiosa in fatto di costumi da bagno. Dopo diverse stagioni minimaliste, il colore sta tornando prepotentemente alla ribalta, spaziando dalle tonalità vivaci a quelle naturali. Abbastanza per valorizzare la figura e celebrare il corpo così com'è, senza compromessi.

Rosso intenso, sempre al top

È impossibile ignorarlo: il rosso si conferma ancora una volta una scelta vincente. Dal rosso ciliegia a una tonalità leggermente aranciata, questo colore illumina all'istante qualsiasi outfit. Si abbina particolarmente bene ai tagli semplici, dove diventa il protagonista del look. È una tonalità che non cerca di nascondere, ma di rivelare. E questa è la vera essenza dell'estate.

Tonalità cioccolato e caramello, eleganza naturale

In un'ottica più delicata ma altrettanto elegante, le tonalità del marrone stanno guadagnando popolarità. Ispirate a un'estetica minimalista e sofisticata, offrono un'alternativa al classico nero. Cioccolato, moka, caramello… queste calde sfumature avvolgono delicatamente il corpo, creando un effetto naturale e raffinato, perfetto per chi ama un look sobrio ma sofisticato. Questi colori valorizzano ogni tipo di carnagione e donano una sensazione di morbidezza visiva, come una seconda pelle.

Blu laguna, spirito festivo garantito.

È difficile trovare qualcosa di più estivo del blu. Per l'estate 2026, le tonalità laguna e turchese dominano le collezioni. Fresche e luminose, evocano immediatamente il mare, il sole e la voglia di evadere. Queste sfumature donano luminosità alla silhouette, rimanendo al contempo facili da indossare. Abbinate a linee pulite, creano un look moderno e senza tempo. La combinazione perfetta per sentirsi bene con se stessi e con il proprio stile.

Pastelli luminosi, una delicatezza decisa

I colori pastello continuano a essere di tendenza e faranno la loro comparsa anche sulle spiagge quest'estate 2026. Tra le tonalità principali:

  • rosa cipria
  • il verde del mare
  • lilla
  • giallo pallido

Queste delicate tonalità offrono un'alternativa più tenue ai colori vivaci. Donano un tocco di leggerezza e freschezza, ideale per un look discreto ma di tendenza.

Finiture metalliche per un tocco di brillantezza

Vuoi catturare la luce? I costumi da bagno con effetti metallici o satinati sono perfetti per questo. Oro, argento, riflessi iridescenti… queste texture aggiungono una dimensione fashion e una qualità quasi preziosa al tuo outfit da spiaggia. Spesso abbinate a tagli semplici, bastano da sole a creare un effetto visivo sorprendente. Il risultato: brillerai, letteralmente e figurativamente.

Nessuna regola, solo il tuo stile.

Al di là delle tendenze, un punto rimane fondamentale: non siete obbligate a seguire questi colori alla lettera. E soprattutto, non esistono regole che vi impongano cosa indossare in base alla vostra forma del corpo. Ogni corpo ha il diritto di essere visto, celebrato e vestito come desidera. Che amiate i colori vivaci, le tonalità neutre, i modelli più ampi o minimalisti, tutto è lecito. Il costume da bagno non deve essere uno strumento per nascondersi o conformarsi. Può semplicemente diventare un mezzo di espressione, una scelta che vi fa sentire bene, sicure di voi stesse e in pace con voi stesse.

Quest'estate 2026, le tendenze offrono un terreno fertile e stimolante. Sta a te scegliere, abbinare, sperimentare... o meno. Perché in fin dei conti, il look migliore sarà sempre quello in cui ti senti libero.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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