Search here...

Moda: questa stampa animalier sostituirà la stampa leopardata nel 2026

tendenze della moda
Fabienne Ba.
@ser.o.ya/Instagram

Dopo anni di dominio incontrastato, la stampa leopardata si prepara a lasciare il segno. Nel 2026, una nuova stampa animalier conquisterà i nostri guardaroba: la stampa tigrata. Più grafica, più decisa e deliziosamente moderna, si sta già delineando come la stampa felina più desiderabile dell'anno.

Stampa tigre, la nuova icona del "wild chic"

Per molto tempo, la stampa leopardata è stata sinonimo di "wild chic", ma la moda, in continua evoluzione, ha deciso di aggiornare il suo "bestiario". Nel 2026, sono le tigrate a catturare l'attenzione. Più strutturate, più dinamiche, infondono alle silhouette una nuova energia: sicura, potente. La stampa tigrata non si limita a sostituire il leopardo, ma ne ridefinisce completamente lo spirito. Laddove le macchie rotonde evocavano una "sensualità rétro", le linee feline offrono un look più contemporaneo, quasi architettonico.

Dalle passerelle alle icone di stile

Le case di moda accolgono con entusiasmo questa nuova stampa. Alcune la utilizzano su abiti scultorei, aderenti alla pelle, mentre altre la addolciscono su morbidi maglioni nei toni del caramello e della sabbia. Il risultato? Una visione della natura selvaggia, raffinata, moderna e profondamente desiderabile. Questo revival riflette una ricerca di equilibrio tra eleganza senza tempo ed energia pura, dove ogni capo diventa un'affermazione di stile tanto quanto un piacere da indossare.

Sulle passerelle e nelle strade, la stampa tigrata si sta affermando come elemento chiave delle prossime collezioni. Star, modelle e influencer la stanno già abbracciando, indossandola in cappotti, abiti e outfit casual. Questa capacità di adattarsi a qualsiasi stile rende la stampa tigrata un vero e proprio camaleonte della moda contemporanea, capace di esaltare ogni personalità con eleganza e carattere.

Come adottarlo senza intoppi

Buone notizie: questa nuova stampa, per quanto audace, è sorprendentemente facile da integrare nel tuo guardaroba.

  • Per un look couture, ad esempio, puoi optare per un abito lungo e fluido che segua elegantemente i movimenti.
  • Per uno stile urban chic, un blazer con stampa tigrata indossato sopra un denim grezzo crea un sottile contrasto tra audacia e semplicità.
  • Se preferisci un tocco più discreto, gli accessori sono i tuoi migliori alleati: una borsa, degli stivaletti o una cintura sono sufficienti per dare un tocco di carattere a un outfit classico.
Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da SEROYA (@ser.o.ya)

Una palette naturale facile da abbinare e mixare

Uno dei grandi punti di forza della stampa tigrata risiede nella sua palette calda. Le sue tonalità di beige, marrone e nero si armonizzano facilmente con capi basic senza tempo: pelle cioccolato, seta dorata, denim grezzo o maglieria écru. Nel 2026, sarà indossata quasi come un nuovo neutro, capace di strutturare un outfit pur rimanendo elegante, luminosa ed equilibrata.

Più che una semplice tendenza, la stampa tigrata simboleggia una nuova visione della moda: più consapevole, più assertiva e profondamente positiva. Incarna un'eleganza istintiva e una sicurezza radiosa. Nel 2026, non indosserai solo una stampa: proietterai un atteggiamento. L'atteggiamento di una donna sicura di sé e squisitamente chic, pronta a ruggire con stile.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Considerata a lungo "obsoleta", questa scarpa tornerà alla grande nel 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Considerata a lungo "obsoleta", questa scarpa tornerà alla grande nel 2026

Pensavate che le ballerine fossero relegate ai ricordi d'infanzia o a guardaroba "troppo sobri"? Ripensateci. Nel 2026, questa...

Questo gioiello, un tempo ritenuto riservato alle nonne, torna di moda questa stagione.

A lungo relegata a cappotti sobri e a look rigidi di un'altra epoca, la spilla sta tornando in...

"Capsula invertita": nel 2026 si dice addio alla moda minimalista

Dopo il regno del "lusso silenzioso" – quel minimalismo chic fatto di toni neutri e tagli senza tempo...

Questo classico capo presente nella dispensa della nonna è il pezzo irrinunciabile dell'inverno!

Nel cuore dell'inverno, con questo freddo polare, uscire con il collo scoperto è impensabile. Quest'anno, la spessa sciarpa...

"Iconic": Bella Hadid rilancia questo trend leggendario degli anni 2000

Bella Hadid non è nuova a dichiarazioni di stile, ma il suo viaggio ad Aspen, in Colorado, a...

Questa modella ungherese conferma il grande ritorno della microgonna nel 2026

La moda ama i ritorni, soprattutto quando celebrano la libertà del corpo e la fiducia in se stessi....

© 2025 The Body Optimist