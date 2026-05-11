Costumi da bagno: questa stampa retrò potrebbe diventare la grande preferita dell'estate 2026.

Ogni estate porta con sé le sue tendenze in fatto di costumi da bagno, ma alcune riescono a resistere più a lungo del previsto. Per l'estate 2026, una stampa retrò sembra già dominare le collezioni: il motivo a pois . Protagonista di bikini, costumi interi e abbigliamento da spiaggia, sta facendo un notevole ritorno e potrebbe benissimo diventare il must-have della stagione.

Sulle spiagge spuntano piselli ovunque.

Basta dare un'occhiata alle nuove collezioni estive per rendersene conto: i pois sono assolutamente ovunque. Piccoli, XXL, monocromatici o ultra colorati, adornano di tutto, dai bikini a triangolo in stile retrò ai costumi interi più sofisticati.

Questa fantasia compare anche su leggeri abiti da spiaggia, gonne abbinate e completi da piscina. Il risultato: è impossibile non notare questa stampa dal fascino vintage, che dona immediatamente un tocco solare ed elegante a un look estivo. Considerati a lungo un dettaglio retrò riservato allo stile pin-up, i pois si stanno ora affermando come un classico intramontabile della moda.

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Le acconciature retrò continuano ad essere popolari

La popolarità dei pois è accompagnata da una vera e propria rinascita degli stili d'ispirazione vintage. Tra i modelli che si prevede saranno di tendenza nell'estate 2026 troviamo il bikini a triangolo retrò, il costume intero ultra-chic, il classico bandeau e il bikini a balconcino, ispirati alle silhouette glamour dei decenni passati.

Tornano di moda anche gli slip a vita alta e i tagli ispirati agli anni '80. Questi modelli privilegiano comfort e stile, valorizzando ogni tipo di fisico senza uniformarlo. L'obiettivo non è più nascondere il proprio corpo o conformarsi a un'unica estetica, ma trovare capi in cui sentirsi bene, libere di muoversi e completamente se stesse.

Perché questa stampa è così popolare?

I pois hanno un notevole vantaggio in fatto di moda: possono facilmente cambiare look a seconda di come vengono indossati. In piccoli pois bianchi e neri, evocano immediatamente uno stile chic e retrò. In un formato colorato o oversize, diventano più divertenti, più disinvolti e quasi grafici.

È anche una fantasia facile da abbinare ai capi base estivi. Un abito corto a pois può creare una silhouette chic in pochi secondi, mentre dei bermuda stampati abbinati a una semplice canotta bianca offrono un look più casual e disinvolto. Questa versatilità spiega senza dubbio perché attraversa le stagioni senza mai scomparire del tutto.

Una tendenza pensata per tutti i tipi di corporatura.

Un altro aspetto interessante di questa tendenza retrò è il suo approccio inclusivo e positivo nei confronti del corpo. Le collezioni ora si concentrano su una varietà di forme, taglie più diverse e modelli creati per valorizzare ogni tipo di fisico. Costumi interi, bikini a vita alta, top a fascia minimalisti o bikini a triangolo: non esiste più un solo modo di indossare un costume da bagno.

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E infine, questa potrebbe essere la vera tendenza dell'estate 2026: scegliere capi che vi piacciono davvero, in cui vi sentiate a vostro agio, eleganti e perfettamente a vostro agio sotto il sole.