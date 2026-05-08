Passamontagna, maschere integrali: perché le celebrità femminili amano nascondere il volto?

Quest'anno, il Met Gala, il Super Bowl della moda, ha assunto le sembianze di un ballo in maschera. Le celebrità hanno offerto un'interpretazione estremamente personale del tema "La moda è arte", coprendosi il volto in tutto o in parte. Visiere opache, facciate metalliche realizzate con utensili da cucina e maschere da scherma con un inquietante effetto specchio... le star femminili sul red carpet hanno messo da parte il loro stile distintivo. E non si è trattato solo di un'eccentricità estetica.

La follia delle stelle senza volto

Il Met Gala, evento glamour che riunisce celebrità in un'esplosione di creatività, ha messo in mostra silhouette scultoree degne di una teca museale. Ogni abito esaltava una visione artistica e richiamava opere storiche. Trasformate per l'occasione in tableaux viventi o sculture umane, molte star hanno scelto di celare il volto e nascondere le proprie emozioni, barricando i lineamenti sotto creazioni su misura.

Alcuni lo hanno fatto in modo più "moderato" di altri. Sarah Paulson ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2026 con una banconota da un dollaro attaccata agli occhi con del nastro adesivo, mentre Rachel Zegler, l'attrice di "Biancaneve", ha imitato Lady Jane Grey indossando una benda bianca immacolata. I più sovversivi hanno spinto questa estetica carnevalesca "all'estremo", pur mantenendo una parvenza di anonimato. Gwendoline Christie ha spiazzato i fotografi con la sua maschera adesiva, una maschera iperrealistica di se stessa. L'imprevedibile Katy Perry ha dimostrato ancora una volta il suo talento per la drammaticità e ha incarnato alla perfezione questo stile in incognito. Armata di una maschera modulare da scherma, ha creato scalpore e mantenuto la suspense fino all'ultimo minuto.

In passato, anche Kim Kardashian ha giocato a questo gioco di occultamento. L'icona dei social media, che ha costruito tutta la sua fama sul suo aspetto, ha messo in ombra i frutti del suo successo per una sera. È apparsa con il capo avvolto in un velo color carne e il collo adornato da una cascata di collana d'argento. Se tengono il volto nascosto, non è solo per una questione di originalità. In quest'epoca di sovraesposizione mediatica, le icone femminili, immediatamente riconoscibili, desiderano maggiore discrezione. Sì, ma una discrezione che abbia un impatto.

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Un'antica pratica estetica

Mentre le principali case di moda odierne sfruttano la maschera in tutte le sue forme, impreziosendola con perle, strass e dettagli elaborati, questo accessorio che cela i lineamenti del viso era già presente nell'abbigliamento femminile del XVI secolo. A quell'epoca, le dame di alto rango indossavano visiere, un equivalente più rustico e modesto delle creazioni firmate di oggi. Questa maschera di velluto nero, dall'aspetto sobrio, aveva una funzione più preventiva che puramente estetica.

In realtà, serviva principalmente come parasole, svolgendo la stessa funzione di un ombrellino nel preservare la carnagione chiara, un tempo sinonimo di nobiltà. Ora, questa maschera non ha più lo stesso scopo. Non protegge più dal sole, ma dallo sguardo altrui, spesso intenso quando si vive immersi nel bagliore dei flash delle macchine fotografiche.

Questa maschera, che blocca l'accesso alle emozioni, alle espressioni e all'intera anima, diventa così uno scudo mediatico, un lucchetto sull'immagine personale. Indossare una maschera quando il volto sottostante ha una reputazione internazionale è un gesto significativo che dice silenziosamente : "Scelgo io cosa mostrare".

Rafforzare il proprio status sociale

Nel mondo delle celebrità e delle grandi case di moda, le maschere possono servire anche a rafforzare un elevato status sociale. Indossare una maschera sofisticata, un passamontagna firmato o un accessorio raro diventa un modo per ostentare la propria appartenenza a un mondo esclusivo e prestigioso.

Innanzitutto, questi capi sono spesso disegnati da importanti case di moda come Balenciaga, Gucci o Maison Margiela. Indossarli permette quindi di ostentare indirettamente un certo potere economico e un accesso privilegiato all'alta moda.

Inoltre, la maschera crea una forma di distanza simbolica. Nascondendo il volto, la star diventa meno accessibile, quasi irraggiungibile. Questo distacco rafforza la sua aura e accentua l'idea di appartenenza a un'élite. La maschera contribuisce anche alla costruzione di un'immagine spettacolare. In occasione di eventi prestigiosi, come il Met Gala, presentarsi con la maschera permette di lasciare un'impressione duratura, di distinguersi e di affermare il proprio posto nell'esclusivissimo mondo della moda e del lusso.

Infine, questo accessorio evoca storicamente balli e cerimonie aristocratiche riservate alle classi privilegiate. Adottando questi codici, le celebrità rievocano un intero immaginario legato al prestigio, alla distinzione e alla raffinatezza sociale.

Liberarsi dai vincoli della bellezza

Mentre le celebrità sono costantemente scrutate, giudicate, valutate in base al loro aspetto e messe l'una contro l'altra, indossare una mascherina sembra quasi una ribellione, una silenziosa rivolta contro questo perpetuo scrutinio. Le mascherine mimetizzano ciò che solitamente costituisce il terreno fertile per i pettegolezzi e i contenuti online sulle celebrità. Questa mascherina non è un riflesso di modestia o disprezzo di sé, né un gesto superficiale; è un emblema militante, un modo molto elegante per protestare contro questo ricorrente gioco di intimidazione.

Nascondere il volto è dunque un modo per distogliere l'attenzione e destabilizzare il pubblico, abituato a commentare ogni cosa. In questo modo, gli spettatori non hanno più nulla da criticare riguardo al volto di una donna. Con questa maschera, che sfida le norme consolidate e crea ambiguità sull'identità, diventa impossibile formulare ipotesi affrettate sugli interventi di chirurgia estetica di una celebrità o speculare sulla sua età.

Indossando maschere per ogni apparizione pubblica, le star femminili limitano la visibilità del proprio volto, creano un'aura di mistero e, allo stesso tempo, accrescono il proprio fascino. Si velano il viso per rivelare meno.