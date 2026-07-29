Il reggiseno a vista torna prepotentemente di moda tra le tendenze del 2026.

Non si nasconde più: nel 2026, il reggiseno esce dall'ombra e si impone come protagonista dei look più trendy. A lungo considerato un capo intimo da celare, sta diventando un vero e proprio elemento di stile. Questa evoluzione celebra l'espressione personale e la libertà di creare un outfit che rifletta la propria individualità.

Quando il reggiseno diventa un capo di moda a sé stante

Dimenticate l'idea di un semplice e pratico indumento intimo: il reggiseno si afferma ormai come capo scelto e messo in mostra. Protagonista delle collezioni Primavera/Estate 2026 di numerose case di moda, si fa strada in silhouette eleganti, moderne e di carattere. Indossato come un top, abbinato a un tailleur chic o lasciato intravedere sotto una giacca strutturata, sta subendo una trasformazione completa. Una trasformazione che non è solo estetica: riflette un nuovo modo di concepire l'abbigliamento.

Un omaggio agli anni '80 e '90 rivisitato.

Questa tendenza non è del tutto nuova. Già negli anni '80, alcuni stilisti avevano scelto di estrarre questo capo dall'ambito della lingerie e di posizionarlo al centro della silhouette. Negli anni '90, il movimento continuò prima di svanire gradualmente. Nel 2026, fa il suo ritorno con un approccio diverso. Il reggiseno a vista incarna un atteggiamento naturale, disinibito e assertivo. Diventa un ulteriore modo per personalizzare il proprio stile, senza dover seguire regole rigide.

Tre semplici modi per adottarlo con stile

Se ti piace questa tendenza, esistono diverse opzioni che ti permetteranno di integrarla facilmente nel tuo guardaroba.

La prima opzione è indossare un reggiseno sotto un blazer oversize. Questa combinazione crea un piacevole contrasto tra un capo aderente e un taglio più morbido, per un look elegante e deciso allo stesso tempo. Un'altra possibilità: la sovrapposizione di capi. Una camicia leggermente aperta, un gilet sottile o una giacca indossata in modo naturale possono rivelare una graziosa spallina o un dettaglio in pizzo, mantenendo al contempo un look sobrio. Per un look più rilassato, un reggiseno bralette in cotone si abbina perfettamente a pantaloni a vita bassa, jeans o una gonna fluida. È un'opzione comoda che privilegia il benessere senza rinunciare allo stile.

Una tendenza che celebra tutti i modi di vestire

Al di là della tendenza moda, il reggiseno a vista illustra un'evoluzione più ampia: quella di un guardaroba in cui ogni capo può trovare la sua collocazione secondo i propri desideri. Ciò che un tempo era nascosto diventa visibile, non per attirare l'attenzione a tutti i costi, ma semplicemente perché i codici di abbigliamento si stanno evolvendo.

Certo, non sei obbligato ad adottare questa tendenza se non si addice al tuo stile o alle tue preferenze. La moda rimane, soprattutto, uno spazio di libertà: ognuno dovrebbe poter scegliere gli abiti in cui si sente a proprio agio. E se un look non ti piace, non significa che non si possano rispettare le scelte altrui. La diversità degli stili è proprio ciò che rende la moda così ricca.