L'abbigliamento Adidas riscuote un grande successo sui social media in Cina.

In Asia, i capi Adidas non hanno lo stesso aspetto di quelli che troviamo sui nostri scaffali. Presentano le iconiche tre strisce del marchio, ma offrono un notevole valore aggiunto. Più sofisticati delle tute casual che indossiamo nei giorni liberi, conferiscono un'eleganza unica alla silhouette. In parte sportivi, in parte chic, fondono tradizione e modernità su uno sfondo di colori vivaci. E la buona notizia è che questi capi distintivi Adidas varcheranno presto i confini del continente.

La giacca di ispirazione cinese che tutti chiedono a gran voce

Mentre inizialmente Adidas si concentrava sulla progettazione di abbigliamento comodo e funzionale, ora il marchio presta molta attenzione all'estetica e garantisce che ogni capo abbia un appeal virale. E funziona! I pantaloni da jogging si stanno allargando alle caviglie e si aprono persino sui polpacci, rendendoli adatti sia all'uso in città che al relax sul divano, proprio come i pantaloni fluidi. Le giacche sportive sperimentano un tocco di stravaganza, imitando i colletti delle camicie o adottando i codici della raffinatezza. Tuttavia, in Asia, i capi Adidas sono incredibilmente eleganti e superano qualsiasi cosa il nostro corpo abbia mai sperimentato.

Lì, le giacche Adidas non sono i soliti capi casual che si indossano per una corsa mattutina o una passeggiata domenicale. Sono icone di stile, pezzi forti e calamite per elogi. Si integrano perfettamente nei guardaroba di tutti i giorni e aggiungono immediatamente un tocco di raffinatezza. Sui social media, questa giacca, nota come Track Top Chinese, è al centro dell'attenzione di ogni fashionista. È un'affermazione visiva sorprendente che trasuda eleganza laddove altre giacche tendono a sminuirla.

Nelle strade di Tokyo e in tutta l'Asia, questa giacca è al centro dei look più all'avanguardia. Progettata appositamente per il Capodanno Lunare del 2025 e presentata alla Shanghai Fashion Week , vanta dettagli inediti, mai visti prima su tessuti tecnici. Il suo tocco unico? Riprende l'estetica tradizionale della dinastia Tang. Collo alto, chiusura con bottoni e cravatta, taglio dritto... il tutto presentato in colori vivaci. È bastato questo per scatenare la frenesia.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da SOFIA COELHO (@sofiamcoelho)

Come questa giacca è diventata il "Santo Graal della moda"

Questa giacca, che ha conquistato il mondo, è il simbolo collettivo delle "ragazze cool", il denominatore comune di tutte le ragazze trendy, quelle che fissiamo sui nostri feed di Instagram. Online, trasformata in una passerella 2.0, la Chinese Track Top si abbina perfettamente a bermuda color sabbia, gonne da scolaretta, pantaloni cargo o persino jeans a zampa. Capo camaleontico per eccellenza, meno associato allo "sport", incoraggia l'espressione di sé.

Trascende facilmente lo streetwear per prestarsi a ogni sorta di capriccio sartoriale. Che sia in denim o in camoscio, giallo, bordeaux o kaki, questa giacca rivisitata è diversa da qualsiasi altra. Ed è proprio questo che attrae gli acquirenti online. Sappiamo che la scarsità vende. Questa giacca, in edizione limitata e già oggetto di innumerevoli aste, è un pezzo eccezionale, e acquisirla richiede un certo impegno. E non stiamo parlando delle gomitate in giro per le corsie. Il fatto che sia "inaccessibile" non fa che renderla ancora più desiderabile.

Un'altra spiegazione del suo successo: porta il logo Adidas, ma incarna anche l'identità di un intero Paese nelle sue cuciture. E se la familiarità è rassicurante, la novità unisce. Questo mix di cultura di strada e tradizione estetica cinese non lascia nessuno indifferente.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Pre-oder Korea⋆.𐙚˚พรีออเดอร์🇰🇷🇨🇳 (@picka.jane_)

Già disponibile in alcuni negozi in Francia

Non ha senso curiosare tra gli scaffali del tuo negozio Adidas preferito; se vivi fuori dall'Asia, uscirai inevitabilmente a mani vuote. Questa giacca, che non ha avuto bisogno di una campagna di marketing per attirare l'attenzione, è stata adattata ai corpi pelosi degli animali, ma non ha ancora varcato i confini asiatici. Condannati ad ammirarla da lontano e a toccarla solo con gli occhi, gli internauti francesi potranno presto provare in prima persona l'Adidas Track Top Chinese.

Il marchio tedesco ha deciso di vendere questa giacca unica in tre boutique parigine: sugli Champs-Élysées, nel Marais e vicino all'Opéra. Vittima del suo stesso successo, la giacca Track Top Chinese è già esaurita sul sito ufficiale del marchio. E non rimarrà a lungo sugli scaffali di queste boutique francesi.

La giacca da tuta cinese, un capo di abbigliamento molto ambito, rischia di perdere valore con la stessa rapidità con cui diventa onnipresente. Tuttavia, è l'emblema di una tendenza sportiva sempre più sofisticata, che sfuma i confini tra abbigliamento formale e casual.