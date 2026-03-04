"Molto elegante": Deva Cassel fa un'apparizione sorprendente

La modella e attrice franco-italiana Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha illuminato la prima fila della sfilata Dior Autunno/Inverno 2026-2027 durante la settimana della moda di Parigi. Il suo outfit ha catturato l'attenzione, confermando il suo status di nuova musa del marchio.

Un fedele seguace del rinnovato New Look

Nei Giardini delle Tuileries, Deva Cassel ha preso posto per applaudire la collezione disegnata da Jonathan Anderson. Fedele a Dior, ha incarnato una versione ultramoderna del New Look tanto caro a Monsieur Dior, fondendo tradizione e stile contemporaneo con un'eleganza disinvolta.

Abbigliamento da ufficio elegante e architettonico

Indossava una camicia a righe blu abbinata a una gonna con cintura, evocando l'iconica architettura strutturata di Dior. Questa silhouette "office-chic", concepita come un'uniforme rivisitata, contrastava brillantemente con i look più liberi della passerella. Un look sicuro di sé, professionale e alla moda.

La reazione unanime: "Molto elegante"

Sui social media e sulla stampa sono piovuti complimenti: "Molto elegante", "Un vero spettacolo", "Perfetta ambasciatrice Dior". I fan hanno elogiato la sua capacità di indossare il DNA Dior con rara disinvoltura, infondendovi al contempo la sua personalità contemporanea.

Deva, la protagonista della prima fila della Fashion Week

Seduta casualmente in prima fila, Deva Cassel ha dimostrato di eccellere tanto in passerella quanto come spettatrice. A soli 21 anni, si destreggia con sicurezza tra sfilate e inviti VIP, dimostrando che il suo carisma naturale la rende una presenza fissa nei momenti salienti della Settimana della Moda di Parigi.

Con questa sorprendente apparizione da Dior, Deva Cassel sfoggia un look impeccabile ed elegante che fonde tradizione e modernità. "Elegantissima" nel suo caratteristico abbigliamento da ufficio, conferma il suo status di nuova icona francese, illuminando Parigi con una luce senza tempo, come il New Look che indossa così bene.