La figlia di Kate Moss sta suscitando scalpore in spiaggia con un look che non passa inosservato.

Tatiana Richard
Figlia della leggendaria Kate Moss, Lila Moss sta facendo furore su Instagram con le foto scattate durante la sua vacanza da sogno alle Isole Cayman. All'inizio di gennaio 2026, la modella ha condiviso una serie di immagini in cui appare in un costume da bagno nero due pezzi ultra-minimalista.

Eleganza discreta in un due pezzi nero

In un selfie allo specchio pubblicato nelle sue storie di Instagram, Lila sfoggia un bikini a triangolo nero che ne esalta la figura. Un pareo bianco e nero, annodato in vita, completa questo look da spiaggia chic e disinvolto. Per gli accessori, opta per la semplicità: un delicato ciondolo dorato e i capelli biondi leggermente ondulati che le incorniciano il viso, parzialmente nascosto dal telefono. Una semplice didascalia accompagna la foto: "Buongiorno!"

Una fuga da sogno a Palm Heights

In un'altra foto, Lila si rilassa a bordo piscina al Palm Heights, un hotel a cinque stelle molto amato dalle celebrità. Rivista in mano e cocco fresco con una cannuccia, incarna con stile lo stile di vita caraibico. Qualche giorno prima, anche la cantante, musicista e attrice britannica Lily Allen soggiornava lì con le figlie.

Come sua madre, Lila Moss emana un'aura magnetica, affermando al contempo il suo stile personale. A soli 23 anni, prosegue con sicurezza la sua carriera, nonostante le critiche legate alle sue origini familiari.

"Grace Grove": un successo silenzioso ma solido

Oltre alle campagne per Miu Miu e Marc Jacobs Beauty, Lila si è affermata anche come una giovane imprenditrice esperta. La sua azienda, Grace Grove, che prende il nome dalla strada londinese in cui è cresciuta, ha generato un utile netto di un milione di euro nel 2024, con un patrimonio personale stimato in 1,3 milioni di euro. Suo padre, Jefferson Hack, fondatore della rivista Dazed ed ex compagno di Kate Moss, completa questo trio familiare creativo. Alta 1,68 metri, Lila dimostra che nel mondo della moda, carisma e visione prevalgono sull'aspetto fisico.

Un legame madre-figlia stimolante

In una recente intervista a Vogue, Kate Moss ha parlato del loro stretto rapporto: Lila, quella organizzata, in contrasto con la madre più intuitiva. "Sa di saper dire di no, cosa che io non ho mai imparato a fare", ha confidato l'iconica top model. Vivendo a New York, Lila rimane molto legata alla madre, con cui si sente quotidianamente su FaceTime. Insieme, stanno reinventando il legame madre-figlia nella moda: una trasmissione intrisa di gentilezza, consapevolezza e indipendenza.

Tra eleganza naturale e ambizione sfacciata, Lila Moss conferma di non accontentarsi di essere "la figlia di". In spiaggia come nel mondo degli affari, coltiva un'immagine controllata e moderna, libera da cliché.

